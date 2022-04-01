«Бетмен» встановлює новий прокатний рекорд і б'є «Джокер» і «Аквамен»

Успіх у прокаті. У своїй прем'єрі в США Бетмен перевершив фільмиАкваменіДжокер, також з Всесвіту DCComicsта титули Marvel Studios, такі як « Вартові Галактики » та « Людина-павук: Назад додому ». Згідно з новою інформацією, його внутрішній дохід зріс до $338,1 млн з моменту запуску 3 березня в кінотеатрах США.

За даними Forbes, який нещодавно повідомляв про ці цифри, фільм з Робертом Паттінсоном займає четверте місце серед найуспішніших постановок за мотивами коміксів DC, позаду лише Чудо-жінка (412,5 мільйонів), Бетмен: Лицар Ночі піднімається (448 мільйонів) та Бетмен: Лицар Ночі (533 мільйони). Останні два належать до саги Gotham Watchman, розробленої Крістофером Ноланом для великого екрану.

Крім того, Бетмен також позиціонується дуже близько до інших високопродуктивних фільмів уWarner Bros., таких як Гаррі Поттер та Дари Смертельної частини II (381 мільйон) та Снайпер (350 мільйонів); також очікується наступна публікація номерів, записаних у всьому світі. Наразі неможливо заявити, де б це було перед вищезгаданими фільмами, через те, що це ще кілька тижнів до виходу на платформу HBO Max , заплановану на 19 квітня, є офіційним.

Як ви пам'ятаєте, всі кінопропозиції компанії також поширюються на цифровому ринку через потокову службу з 45-денним очікуванням, щоб підтримувати ексклюзивний показ у театрах. Незабаром користувачі зможуть насолодитися цим перезавантаженням супергероя під очима режисера Метта Рівза, який написав та керував цією історією, яка звертається до другого року Брюса Уейн у своєму подвійному житті як спадкоємця мільйонера вдень та Бетменом вночі.

РобертПаттінсон «помста» в Бетмен

«На другому році боротьби зі злочинністю Бетмен досліджує корупцію, існуючу в Готем-Сіті, та її зв'язок із власною родиною. Крім того, він вступить в конфлікт з серійним вбивцею, відомим як The Riddle», - описує офіційний конспект нової пригоди Gotham Bat. Рівз бере елементи з оригінальних коміксів персонажа, щоб перевести їх у повністю оновлений сюжет на великому екрані.

РобертПаттінсон досягає успіхуБена Аффлека в ролі людини в масці і пропонує блискучу інтерпретацію героя через набагато темніше бачення. «Я помста» - це фраза, яка стала візитною карткою цієї версії британського актора, який - замовчуючи упередження через своє минуле в Сутінках - стикається з злим куполом у місті Готем, набагато вірніше сторінці DC Comics.

Головного героя приєдналися інші відомі зірки до головного акторського складу: Зоя Кравіц як жінка-кішка, Пол Дано як Загадка, Енді Серкіс як Альфред Пенніворт, Колін Фаррелл як Пінгвіната Джеффрі Райт як Джим Гордон. Сценарій і напрям припав до Метта Рівза, самовпевненого шанувальника пригод супергероя в коміксах, який зумів зберегти свою спадщину в стилі.

Бетмен показує в кінотеатрах з 3 березня в Латинській Америці і прибуде на HBO Max 19 квітня.

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