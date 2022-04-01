Спортинг Крістал проти Сан-Мартіна: голи та підсумок небесної перемоги Грімальдо 4-1 з подвійним для Ліги 1

СпортингКрістал проти Сан-Мартіна: небеснакоманда розійшлася 4:1 проти «святої» нічиї на 8-му датутурніру Ліга 1 Апертура в першому матчі дня, який був зіграний на стадіоні Альберто Галлардо.

SportingCristal повернувся на шлях тріумфу і з перемогою після двох прямих нічиїх. Небесна команда здобула свою третю перемогу в Лізі 1, накопичила 12 очок і за час піднялася на шосте місце в турнірній таблиці 1 ліги. Зі свого боку, Сан-Мартін прикусив свою шосту пряму поразку в чемпіонаті і останній у турнірній таблиці з трьома одиницями.

SportingCristal відкрив рахунок за 15 хвилин гол Ірвена Авіли з краю невеликої площі Сан-Мартін. Свята команда зрівняла матч з головою, знятою Гонсало Вероном в 27′. Ось так вони йшли відпочивати.

У другій половині Спортинг Крістал знайшов перевагу в 50 'з зоряним виглядом нападника Жоао Грімальдо, який був фігурою зобов'язання після його вступу замінити Персі Лізу.

SportingCristal скористався помилкою на початку команди «святого» і забив третину дня через Хесуса Кастільо, який відновив м'яч і опинився в протилежній області, щоб забити 3-1 після сенсаційної допомоги Крістофер Гонсалеса.

Грімальдо знову з'явився в зоні суперника, щоб додати свій дубль і забити 4-1 для « Спортинг Кристал». 19-річний нападник забив свої перші два голи в світло-блакитній сорочці.

SportingCristal зіткнеться з Фламенго в дебюті в групі H 2022 Copa Libertadores наступного вівторка, 5 квітня. Зі свого боку, Сан-Мартін зіграє проти Мелгар у 9-ту дату Ліги 1 наступної неділі, 10 квітня.

ЖИВІІНЦИДЕНТИ

КІНЕЦЬМАТЧУ

МІН63: Мета для спортивного кристал! Жоао Грімальдо додав дубль і забив 4-1 проти Сан-Мартіна.

МІН56: Мета для спортивного кристал! Хесус Кастільо збільшив кількість 3-1 проти Сан-Мартіна.

МІН50: Мета для спортивного кристал! Жоао Грімальдо забив другий небесний гол хрестовим пострілом (2:1) проти Сан-Мартіна.

МІН46: Друга половина почалася.

МІН45: Кінець першого тайму.

МІН27: Гол для Сан-Мартіна! Гонсало Верон зрівняв рахунок з заголовком 1-1 проти Cristal.

МІН15: Мета для спортивного кристал! Ірвен Авіла відкрив рахунок 1-0 проти Сан-Мартіна.

МІН13: Ух! Calcaterra без рахунку всередині штрафного майданчика, постріл вкушений і пропускає гол шанс.

МІН11: Еспіноза (Сан-Мартін) вистрілив над перекладиною.

МІН06: Матч паралізований мимовільним ударом Calcaterra (Cristal) на голову Альваро Ампуеро (Сан-Мартін)

МІН01: Розпочався другий тайм.

ПІДТВЕРДЖЕНІСКЛАДИ CRISTAL VS SAN MARTIN

СпортивнийКристал: Ренато Соліс, Омар Мерло, Нільсон Лойола, Йохан Мадрид, Джанфранко Чавес, Горасіо Калькатерра, Гонсалес, Леандро Соса, Ісус Кастільо, Ірвен Авіла і Персі Ліза.

Сан-Мартін: Мартін Парра, Алехандро Гонсалес, Альваро Ампуеро, Іхірбіс Кордова, Алессандро Мілесі, Фернандо Мелгар, Дієго Еспіноза, Аксель Мояно, Дієго Сото, Гонсало Верон та Джоффр Ескобар.

ПОПЕРЕДНЯІНФОРМАЦІЯ ПРО CRISTAL VS САН-МАРТІН

КОЛИІ В ЯКИЙ ЧАС ГРАЮТЬ СПОРТИВНИЙ CRISTAL VS SAN MARTÍN?

Матч «Спортинг Кристал» проти Сан-Мартіна відбудеться цієї п'ятниці, 1 квітня з 1:15 (перуанський час) Селести прагнуть відновити шлях тріумфу вдома після розіграшу 2-2 проти Академії Кантолао.

ДЕГРАЮТЬ СПОРТИВНИЙ КРИСТАЛ ПРОТИ САН-МАРТІНА?

Етапом компромісу між Крісталі та Сан-Мартін стане стадіон Альберто Галлардо і буде приймати разом з вболівальниками футболісти з національної збірної Перу, які виграли квоту на репехаж Катару 2022 року.

Телеканалдивитися спортивний кристал проти Сан-Мартін

Пряма трансляція матчу Cristal vs Сан-Мартін транслюватиметься в прямому ефірі Гол Перу на платному телебаченні Movistar TV на каналах 14 та 714 HD. Крім того, через потокове передавання через додаток Movistar Play (додаток).

SportingCristal прагне досягти поєдинку з Сан-Мартін після ланцюжка двох нічиїх поспіль. Перший вдома проти Кантолао (2-2) і останній проти Карлоса Штайн в Ламбаєке. Небесна команда має на меті додати до трьох, щоб відновити позиції в лізі 1 турнірну таблицю, в якій займає 11 місце з дев'ятьма очками після перемоги двох перемог, трьох нічиїх і одного програшу в шести матчах, зіграних в турнірі Apertura.

Тренер Крістал Роберто Москера відновлює гравців, викликаних до національної збірної Перу після відсутності в останньому матчі проти Карлоса Штайн. Джхілмар Лора, Горасіо Калькатерра, Йошімар Йотун та Крістофер Гонсалес знову приєдналися до тренувань із загоном і були б частиною стартової команди цієї п'ятниці.

Тренер Сан-Мартін Хуан Хосе Лувера матиме складне завдання здивувати восьмого туру Ліги 1 виїзною перемогою і, таким чином, зламати погану смугу п'яти прямих поразок, які залишили його на останньому місці в таблиці.

МОЖЛИВІСКЛАДИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО CRISTAL VS SAN MARTÍN

СпортивнийКристал: Алехандро Дуарте; Джхілмар Лора, Джанфранко Чавес, Омар Мерло, Нільсон Лойола, Ісус Кастільо, Йошімар Йотун, Горасіо Калькатерра, Крістофер Гонсалес; Ірвен Авіла та Персі Ліза.

Сан-Мартін: Мартін Парра, Алехандро Гонсалес, Альваро Ампуеро, Іхірбіс Кордова, Серхіо Аранда, Фернандо Мелгар, Дієго Еспіноза, Аксель Мояно, Дієго Сото, Гонсало Верон і Джоффр Ескобар.

Sporting Cristal vs San Martín: se integraron al plantel los jugadores celestes que disputaron las Eliminatorias con Perú (Foto: @ClubSCristal)

РОЗКЛАДМАТЧІВ СПОРТИВНОГО КРИСТАЛ ПРОТИ САН-МАРТІН

- Перу/ 1:15 вечора

- Мексика/ 12:15 м.

- Сполучені Штати (Маямі) /1:15 вечора

- Колумбія/1:15 вечора

- Еквадор/1:15 вечора

- Венесуела/ 1:15 вечора

- Болівія/2:15 вечора

- Парагвай/3:15 вечора

- Уругвай/3:15 вечора

- Чилі/3:15 вечора

- Аргентина/3:15 вечора

- Бразилія/3:15 вечора

- Іспанія/ 7:15 вечора

ОСТАННІМАТЧІ СПОРТИВНОГО КРИСТАЛ ПРОТИ САН-МАРТІН

03/09/21 Спортивний Кристал 1-1 Сан Мартін

30/05/21 Спортивний Кристал 2-0 Сан Мартін

07/11/20 Сан Мартін 0-2 Спортинг Кристал

09/09/20 Спортивний Кристал 2-0 Сан Мартін

27/10/19 Сан Мартін 1-1 Спортинг Кристал

5/13/19 Спортивний Кристал 4-0 Сан Мартін

10/27/18 Спортивний Кристал 0-1 Сан Мартін

01/08/18 Сан Мартін 0-3 Спортинг Кристал

21/04/18 Спортивний Кристал 4-1 Сан Мартін

03/03/18 Сан Мартін 1-5 Спортинг Кристал

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