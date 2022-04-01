Ляпас або палазо: вони створили піньяти Джади Пінкетт та Кріса Рока після удару Уілла Сміта

Безсумнівно, одним з найкращих моментів на світовому телебаченні був ляпас, який актор Вілл Сміт подарував коміку Крісу Року, образивши свою дружину Джаду Пінкетт жартом про свою алопецію під час церемонії Оскара 2022 року.

Після цього незручного, але напруженого моменту мексиканці були здивовані і заполонили соціальні мережі своїми реакціями, думками, коментарями та критикою щодо цього факту, який, якщо хтось не доведе інше, вийшов із сценарію, встановленого La Academia.

Одним із профілів Facebook, який не міг пропустити розмову про це, дуже по-своєму, була знаменита Піньятерия Рамірес, відома тим, що робить репліки, з паперу та пасти, з найбільш пам'ятних моментів популярної культури.

Тепервирішили відтворити Кріс Рок і Джаду Пінкетт. Комік і актор носить чорний костюм з синьою, білою сорочкою та краваткою-метеликом. Дуже схожий наряд на той, який вона носила минулої неділі, 27 березня. Зі свого боку, актриса Матриці має зелене плаття, ідентичне тому, яке вона носила тієї ночі.

«Піната Кріс рок, щоб він не висміював волохатих. ПіньятеріяРамірес дає вам можливість, яку мав Уілл Сміт. Чому він зможе поставити р! t* друг мого сина.. але ніколи! Скажіть pelona, щоб розмістити своє замовлення і зателефонувати зараз» (sic), було повідомлення, яке супроводжувало фотографії.

Користувачі аплодували роботі відповідальних за створення піньят (Фото: Facebook/Piñatería Ramírez)

Однак вони також поділилися знімком двох інших піньят, які відтворили момент, який стався в середині 2020 року, коли Джада зізналася Віллу Сміту, що обдурила його репером Августа Алсіною, з яким вона познайомилася завдяки своєму синовіДжадену, коли їй було 23 роки і пережила «важкий» ситуація.

Деякі перехожі зупинилися, щоб сфотографуватися, імітуючи ляпас. Крім того, їх розміщували в різних положеннях для імітації ударів, відстаней і навіть запалень.

Послідовники цієї сторінки відразу відреагували і стали розміщувати свої коментарі. Деякіаплодували роботі людей, які зробили піньяти, бо вони сказали, що вони дуже схожі на реальних людей.

Інший сектор вирішив продовжити дражнити і поділився деякими жартами та мемами. Вони також підкреслили, що до цих пір ніхто не виступав проти цих творінь, як це траплялося в попередніх випадках.

Нарешті, вони не передавали повідомлення, пов'язані з Едуардо Яньєсом, іншим актором, який вирішив вдарити репортера на червоній доріжці, тому що він запитав його про свого сина, який щойно потрапив у аварію.

Кріс Рок знущався над алопецією дружини Уілла Сміта, що викликало лють актора (Фото: Reuters/Брайан Снайдер)

Після того, як кожен із залучених дав свій погляд на факти, на додаток до різноманітних думок світу розваг, минулої середи Академія запросила актора Уілла Сміта надіслати письмову заяву про їх проведення на гала-концерті «Оскар» 2022 року.

Згідно з заявою, надісланою EFE, актор має 15 днів, щоб надіслати цю заяву до того, як 18 квітня Академія «приймає будь-які дисциплінарні стягнення», що може бути « призупиненням, висиланням або будь-якою іншою санкцією, дозволеною в статутах».

Установатакож уточнила, що попросила Сміта покинути церемонію після інциденту, але він відмовився, хоча визнав, що «міг би впоратися з ситуацією по-іншому».

Це роз'яснення настає після того, як одна з ведучих гала Ванда Сайкскритикувала за програмою Еллен ДеДженерес вседозволеність Академії до актора.

«Ви нападали когось, вони супроводжують вас з будівлі, і все. Алевідпустити його далі... Я думав, що це огидно», - сказав Сайкс, який потім повинен був піти на сцену, щоб продовжувати проводити церемонію.

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