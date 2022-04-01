Шакіра зірки в кумедних мемах після прем'єри першої пісні ЧС-2022

«Хайя Хайя (Краще тогетер)» - перша офіційна пісня, яку представилаFIFAдля просуваннячемпіонату світу з Катару 2022 року. Пісня, яку грає американський Тринідад Кардона, нігерійський Давідоі Катарський Aisha, є однією з тих, які в кінцевому підсумку будуть випущені до дати відкриття в листопаді цього року.

«об'єднавши голоси з Америки, Африки та Близького Сходу, ця пісня символізує, як музика та футбол можуть об'єднати світ», - сказав комерційний директор FIFA Кей Мадаті, який також додав:«У рамках оновленої музичної стратегії FIFA саундтрек, складений з декількох пісень, принесе шанувальників ближче разом захоплені духом чемпіонату світу з футболу, як ніколи раніше».

Однак сингл, який має вплив з боку R&B та реггі, породив хвилю розділених думок у соціальних мережах. Великакількість користувачів запитала через Twitter, що FIFA знову викликала Шакіру дляучасті в офіційному саундтреку Чемпіонатусвіту з Катару 2022 року .

Згадаймо, що колумбійська співачка була обрана для виконання «Вака Вака», офіційної пісні світу 2010 року Кубок Південної Африки, який був номером #1 в 50 країнах і продав понад 15 мільйонів примірників по всьому світу, згідно з інформацією, взятої з Billboard. Мабуть, користувачі мережі все ще мають ілюзію знову побачити латиноамериканського артиста на Чемпіонаті світу з футболу, і вони дали про це знати через смішні меми.

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

ОФІЦІЙНІПІСНІ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ

Чилі1962: Світовий рок

Inglaterra1966: Чемпіонат світу Віллі (Куди в цьому світі ми йдемо)

Мексика1970: Футбол Мексика 70

Німеччина1974: Футбол//Кубок світу

Аргентина1978: Кубок світу/Офічний марш чемпіонату світу '78

Іспанія1982: Чемпіонат світу

Мексика1986: Світ, об'єднаних м'ячем

Італія1990: Італійське літо

США1994 : Глоріленд

Франція1998: Кубок життя/Ла Кур des Grands

Корея- Японія 2002: Бум!

Алеманія2006: Час нашого життя

ПівденнаАфрика 2010: Вака Вака (на цей раз для Африки) /прапор Вавіна

Бразилія2014: Ми єдині (Оле Ола)

Росія2018: Живіть

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