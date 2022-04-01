Шакіра стає вірусною в Інтернеті: шанувальники пам'ятають «Вака Ваку» чемпіонату світу з футболу 2010 року

Shakira holds a ball that will be used for the final soccer match of the World Cup at the Soccer City stadium in Johannesburg, South Africa, Saturday July 10, 2010. (AP Photo/Themba Hadebe)

Після того, як Міжнародна федерація асоціації футболу (FIFA) підтвердила, що Хайя Хайя (Краще разом),або «Краще разом» іспанською мовою, станеофіційною піснею чемпіонату світу з Катару 2022, знаменита співачка БарранкільяШакірастала трендом у соціальних мережах для особлива причина.

Тисячі футбольних фанатів по всьому світу пам'ятаютьодне з найбільших досягнень виконавця - спів Waka Waka (This is Africa) на ЧС-2010 в Південній Африці, більше 12 років тому.

Однак, хоча минуло більше десяти років, липкий ритм колумбійського синглу все ще знаходиться у свідомості міжнародних футбольних фанатів , і, слухаючи Хайю Хайю, вони згадали хіт Шакіри та те, як це ознаменувало віху в історії Кубка світу.

Насправді користувачі мережі не тільки підкреслили Ваку Шакіри, але й згадали «Ла-ла-ла», ще один із футбольних успіхів Колумбії, який вона випустила на чемпіонат світу в Бразилії у 2014 році у співпраці з Карліньосом Браун.

Наразі відомо, що Хайя Хайя (Краще разом) зіграєТринідад Кардона, Давідо та Айшаі стане мелодією, яка розпочнеться цьогорічного чемпіонату світу з футболу, який вперше в його історії відбудетьсянаприкінці року: з 21 по листопад 18 грудня.

«Ця пісня, яка об'єднує голоси з усієї Америки, Африки та Близького Сходу, символізує, як музика та футбол можуть об'єднати світ», - сказав Кей Мадаті, головний комерційний директор FIFA.

Хоча збірна Колумбії не змогла претендувати на цьогорічний чемпіонат світу, який відбудеться в Катарі, представлення кави та коньяку країни було відзначено на кількох спортивних турнірах, або гравцями, або музичними римами, які супроводжували змагання.

У Infobae ми перерахували пісні останніх чемпіонатів світу, які, підтвердженням цьогорічного синглу, відкриває шлях до іншого синглу, який буде співати на всіх континентах земної кулі.

Цю мелодію дали американці Уілл Сміт і Нікі Джемразом з Косово албанської ери Істрефі,які виконали пісню виробництва знаменитого DJ Diplo.

Цей сингл виконали Пітбуль, Дженніфер Лопес та Клаудія Лейтт, що ознаменувало нову еру у футболі. Більше того, у цьому чемпіонаті колумбійська команда домоглася великих перемог, і майже вона є серед фаворитів.

Варто пам'ятати, що пісня чемпіонату світу з Катару 2022 була представлена напередодні розіграшу, який вибере шлях, який кожна команда повинна буде намалювати, щоб підняти довгоочікуваний чемпіонат світу. У Pot 1 були підібрані команди з найкращим рейтингом FIFA та ведучий (Катар, Бельгія, Бразилія, Франція, Аргентина, Англія, Іспанія та Португалія).

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