Серхіо Фахардо заперечив будь-яку можливість випити кави з Федеріко Гутьєрресом

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Потрібно менше двох місяців, щоб Колумбія знову брала участь у виборчих виборах, в даному випадку президентських виборах. Осьчому кілька кандидатів продовжують керувати своїми стратегіями та шукати підходи з різними політичними фронтами, щоб мати можливість досягти виборів 29 травня сильним. Серхіо Фахардо був одним з найактивніших кандидатів за останні дні в колумбійській столиці і чітко дав зрозуміти свою позицію щодо деяких інших кандидатів, таких як Федеріко Гутьєррес.

Кандидат в команду Колумбії Федеріко Гутьєррес нещодавно відкрив можливість «пити каву» з кандидатами в президенти Серхіо Фахардо та Інгрід Бетанкур і дав їм зрозуміти, що «вони теж вітаються» коаліції. Зіткнувшись з цим, кандидат Центру Есперанси був силовим у своїй відповіді і запевнив, що не підтримає Гутьєрреса, оскільки представляє політичну школу колишнього президента та лідера Демократичного центру Альваро Урібе Велеса.

«Я не збираюся підтримувати Федеріко Гутьєрреса , оскільки це являє собою спадкоємність президента Івана Дуке, політичної школи колишнього президента Альваро Урібе, яка закінчується у 2022 році. Це не означає, що я не люблю його як особистість, що я не люблю його, що це не особиста проблема, це політична проблема. Колумбія збирається змінитися, не може продовжувати незалежно від того, скільки макіяжу вони надягали на кандидатуру Фіко Гутьєрреса та кандидатуру Родріго Лари», - сказав кандидат Серхіо Фахардо.

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І він дав зрозуміти, що «Повторюю, це не особиста проблема, це політична, і цей шлях вже пройшов Колумбією. Колумбія зміниться, і я представляю цю зміну». Згідноз останніми опитуваннями, кандидат в Історичний пакт Густаво Петро - це той, хто керує наміром голосування, а потім Федеріко Гутьєррес, Родольфо Ернандес та Серхіо Фахардо, тому кожен політичний рух може бути ключовим перед виборами.

Щодо можливості випити кави з Федеріко Гутьєрресом, Серхіо Фахардо рішуче говорив, що між двома кандидатами у них не так багато спільного, оскільки «ні. У нас буде достатньо часу, щоб випити багато кави в житті. Мизнаходимося в політичних моментах. Він має каву з Сесаром Гавірією, з радикальними змінами, з U, Консервативною партією, і це не та кава, яку я п'ю».

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З іншого боку, Інгрід Бетанкур також розповів про цю можливість і зазначив, що «Він ще не запросив мене. Мив Колумбії повинні вийти з поляризації, і це не особиста дискусія. Ми можемо об'єднатися між колумбійцями, які проти корупції, і які не збираються дозволяти техніку. будь-яка зустріч повинна мати цю волю як свою передумову».

Кандидат від партії «Зелений кисень» також заявила, що на даний момент вона не матиме ніякого підходу до кандидата Команди в Колумбію, «у нього є техніка. Вонидобре розділені між ним і Петром. Тобто ми могли б говорити, але, очевидно, союзи не будуть зроблені в цьому контексті, якщо він не зміниться. Кожен може змінитися».

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