Сенатор Герман Мартінес накинувся в AMLO за заяви про серію наркотиків: «Це марно і не втішно»

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Сенатор групи множини Герман Мартінес Касарес розкритикував заяви президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ), в яких він звинуватив цю серію, яка викриває історії, пов'язані з торгівлею наркотиками в Мексиці , з потокової платформи, де є « райдужні світи пофарбовані».

На прес-конференції Мартінес Касарес звинуватив адміністрацію Лопеса Обрадора у «віджиманні пакета» на потокову платформу, яку він назвав «марною», оскільки, згідно з його заявами, «це не втішує жертв».

«Звинувачувати ЗМІ, наприкінці дня - це засіб, тому що це прослизнути пучок співчуття; уряд, який не займається жертвами, марний, прокуратура, яка не займається жертвами, марна, що просто. Перша умова ефективної держави в боротьбі зі злочинністю полягає в тому, що це завдає шкоди смертю мексиканців і мексиканців, які помирають жертвами насильства», - сказав сенатор.

Герман Мартінес відреагував на заяви AMLO про серію наркотиків (Фото: Скріншот)

Під час ранкової прес-конференції 31 березня Лопес Обрадор запевнив, що його адміністрація доклала зусиль, щоб запобігти збільшенню вживання наркотиків. Крімтого, він наполягав на тому, що споживання не обмежується лише проблемами охорони здоров'я, оскільки виробництво та торгівля людьми також породжують насильство в Республіці, причому молодь є однією з найбільш постраждалих секторів.

«Ми маємо справу з такими питаннями відкрито, тому що якщо не все обробляється серіями, де вони навіть малюють рум'яні світи, злочинні банди, наркоторговці, з акторами, чоловіками, красивими жінками; резиденції, найновіші моделі автомобілів, ювелірні вироби, брендовий одяг, влада, як вони підпорядкують владу та той світ серіалів , але це невідомо інше, і це сильно болить, руйнування, особливо молодих людей, і ми говоримо про тисячі смертей», - сказав Лопес Обрадор.

Так само генеральний директор зазначив, що 75% умисних вбивств , зафіксованих в країні, пов'язані з організованою злочинністю , це ще одна з головних проблем у піднятті дискусії про легалізацію рекреаційного використання марихуани.

AMLO запустив себе проти серій, які зображують торгівлю наркотиками в Мексиці (Фото: Instagram/ @Narcos)

Однак головний виконавчий директор заперечив, що профільні комітети звільняють від розгляду такої допустимості для медичного застосування, оскільки, зазначив він, було виявлено кілька покривів синтетичних препаратів із запитами лабораторій.

«Але це не відбувається так. Синтетичні препарати вилучені і йдуть в лабораторії і навіть є маршрутами нібито доставки цих речовин в різні регіони країни. А лабораторій немає, це приватні будинки», - сказав він.

Згідно з доповіддю міністра оборони (Седена), кокаїн є основним препаратом, який «переміщається» в Мексиці, переважно з центральної і південної Америки.

З 2018 по 2022 рік було конфісковано 73 834 кілограми кокаїну (Фото: EFE/Jacinto Canek/Архів)

Глава агентства Луїс Крезенсіо Сандоваль заявив, що з 2018 по 2022 рік було конфісковано 73 834 кілограми на суму трохи більше 19,503 мільйонів песо. Тим часом роки з найвищими рекордами захоплень були між 2019 і 2020 роками, відповідно 19 931 та 27 712 кілограмів.

Що стосується торгівлі прекурсорами та хімічними речовинами для створення синтетичних препаратів, таких як фентаніл, амфетаміни та метамфетаміни, а також ЛСД, вони були виявлені, що надходять переважно з азіатського континенту, і транспортуються морем, прибуваючи в мексиканські порти Лазаро Карденас, Мічоакан , Мазатлан, Сіналоа та Мансанільо, Коліма.

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