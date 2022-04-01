Скалоні проаналізував суперників національної збірної на чемпіонаті світу і зробив спеціальний запит аргентинцям

Аргентиназіграє Саудівську Аравію, Мексику та Польщу на ЧС-2022 в Катарі. Апріорі національна збірна на чолі з Ліонелем Скалоні святкує не стикатися з жодною європейською владою (Німеччина могла б зіграти), і перш за все тому, що дебют Альбіцелести буде доступний. «Що б я торкнувся, ми збиралися прийняти. Цегрупа зі складними командами. Мексика - суперник, якого ми знаємо і важко, Польща в кінцевому підсумку добре побила Швецію, а Аравія набрала дуже добре. Ми поважаємо всіх, логічно думаємо, що можемо зробити добре в хорошій груповій фазі, але повага - це найбільше», - уточнив аргентинський тренер.

Акторський склад ацтеків був одним з можливих суперників, щоб зіткнутися в товариських товариських змаганнях до події Кубка світу. Тому плач Скалоні. «Це була єдина страховка, тепер нам доведеться шукати в іншому місці. Але це не важлива річ про товариські матчі. Ми дуже добре знаємо, як ми хочемо грати, логічно я хотів би підготуватися до гри на чемпіонаті світу, і якщо це неможливо з суперниками цієї категорії, найголовніше - це те, як ми робимо», - продовжив тренер у діалозі з TyC Sports.

Взявши за аналіз кожного з суперників групи С, Скалоні говорив про складність зіткнення з мексиканцями. «Історично склалося, що це важкий суперник. Я постраждав від цього в 2006 році як гравець, де вони грали для нас чудову гру, і ми виграли в додатковий час з голом від Максі (Родрігес). Цебула дуже складна гра. Він має традицію Кубка світу і є складним суперником. Але Польща також хороша команда, з відомими і топовими гравцями. Апріорі, у нас є шанси, як ми мали б, якби хтось інший грав, бо ми змагалися як рівні».

Переходячи до групи D, де зіграли б суперники туру 16 , аргентинський тренер був здивований, бо якщо Перу пройде в плей-оф проти Арабських Еміратів чи Австралії, «три з чотирьох» вибірки повторяться з останнього чемпіонату світу. «Це неймовірно, я хотів би, щоб Перу пройде, і ми перетнули шляхи з цією Групою. У цьому випадку ми мали б шлях готовий, але ми повинні бути повторюваними».

Щодо так званої «групи смерті» , яка відбувається на кожному чемпіонаті світу, він додав: «Я бачив таку в Уругваї (група H разом з Португалією, Ганою та Республікою Корея) і поспілкувався з Дієго Алонсо. Ядумаю, що ніхто не хоче грати в Уругвай, у них є шанси, і в них все добре. Бразиліятакож складна (Група G з Сербією, Швейцарією та Камеруном), але я повторюю те, що сталося до розіграшу, вони також сказали б, що якби інший зіграв, це було важко, ми не повинні бути щасливими чи сумними. Давайте подумаємо про те, щоб бути добре і довіряти нам».

Особливістю стане поєдинок дебюту Аргентини проти національної збірної Саудівської Аравії. «Ми будемо грати на найбільшому стадіоні, нехай всі аргентини помстяться, щоб ми там місцеві. Вони будуть сильними», - пожартував Скалоні. Однак він додав: «Ми не можемо скаржитися, але і ми не можемо бути щасливими. У нас все добре». Нарешті, 43-річний тренер направив спеціальне привітання всім аргентинам. «Вітаю всіх жителів Аргентини, сподіваюся, вони спокійні, і я прошу їх насолодитися Чемпіонатом світу, тому що він грається кожні чотири роки. Сподіваюся, це буде з Аргентиною до кінця. Насолоджуйтесь цим і хлопцям теж. Ми всі сильніші разом».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: