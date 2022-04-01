Санта-Анна: скільки разів був президентом, який втратив половину території Мексики при владі

Протягом всієї історії Мексикидеякі персонажі виділялися своєю мужністю, вірністю країні та ентузіазмом захищати Мексику. Однак є й інші, які також зуміли завоювати велику популярність, але найбільше через деякі рішення, які не були настільки корисними для нації.

АнтоніоЛопес де Санта-Анна - один з останніх. Хоча є багато людей, які захищають персонажа, який був присутній в історії Мексики з періоду незалежності, до початку другої половини 19 століття, є багато інших, які критикують його через рішення, які він прийняв, і це призвело країну до політичних нестабільність, бідність, бідність і навіть втрата більше половини території Мексики.

Антоніоде Падуя Марія Северіно Лопес де Санта Анна і Перес, повне ім'я Санта-Анна, народився вХалапі , в штатіВеракрус , 21 лютого 1975 року. Одніджерела вказують на те, що він був президентом шість разів, однак інші повідомляють, що йому вдалося досягти президентського крісла 11 разів, хоча всі вони були дуже короткий проміжок часу.

Перший раз, коли Санта-Анна була призначена президентом Мексики, був у такий день, як сьогодні, 1 квітня, але в 1833 році, і віце-президентом був призначений Валентін Гомес Фаріас . Слід зазначити, що в той час Санта Анна повідомляла погано, унеможливлюючи його перебування на посаді.

Санта-Анна була призначена президентом Мексики, вперше, 1 квітня 1833 року. Фото: Національний інститут антропології та історії

Відповідно до Конституції Сполучених Штатів Мексики 1824 року, стаття 75, помилки президента могли бути замінені. «Також має бути віце-президент, який повинен, у разі фізичної чи моральної неможливості президента, спокій усіх повноважень та прерогативи президента».

Реальність така, що Санта-Анна вважала за краще відправитися на своє ранчо в Мангаде-Клаво, а не обіймати президентство республіки. Завдяки цьому Гомес Фаріас відповідав за країну протягом короткого періоду, протягом якого він обмежив безрозбірне вигнання іспанців з країни, досягнувши постійності тих суб'єктів іспанської корони, одружених з мексиканцями, які підтримали незалежність Мексики.

Після цього короткого періоду Санта Анна вперше взяла владу з 16 травня по 1 червня 1833 року, відповідаючи на прохання про брошури в Мехіко. Крім того, він прагнув трохи заспокоїти політичне середовище, слідуючи інтересу федералістичного крила Конгресу, здійснити глибокі реформи в мексиканській соціальній організації.

Таким чином політик з Веракруса розпочав свої переривчасті зусилля на посаді керівника виконавчої влади країни, ставши помітною фігурою в національній політиці протягом наступних двох десятиліть.

Санта Анна була присутня на кількох заходах, які змінили хід країни.

Перш ніж вперше стати президентом, Санта-Анна зіграла важливу роль у кількох історичних епізодах, наприклад, відомому як Експедиція Баррадаса.

Це була експедиція на чолі з іспанцем Ісідро Баррадасом, проведена 26 липня 1829 року, всього через чотири місяці після того, як Вісенте Герреро взяла владу. Цяекспедиція приземлилася на узбережжі Тамауліпаса, і її метою було досягти повторного завоювання Мексики Іспанією.

Він був організований на Кубіі складався з 4000 озброєних людейта обладнання для багатьох інших, оскільки в Мексиці вони повинні були отримати негайну підтримку від тих, хто виступав проти незалежності.

Експедиціонери легко привласнили Тампіко, Альтаміра та інші довколишні села, тому довелося відправити армійський контингент на чолі з Антоніо Лопесом де Санта-Анна і Мануелем Мієром і Тераном. СилиСанта-Анни прибули морем,в той час як силиМануеля Мієраприбули по суші. 9вересня того ж року сили Баррадаса зазнали поразки в форті Барра. Капітуляції були підписані в Пуебло В'єхо, Тамауліпасі, з яким загарбники пообіцяли не брати в руки зброю знову проти мексиканської нації.

СантаАнна була присутня і в інших історичних подіях, таких якнезалежність Техасу, Війна Пирогів, Війна проти США, де Мексика втратила більше половини своєї території і тричі була вигнана з країни. 20липня 1876 року Санта Анна померла,хвора, майже сліпа і бідна, у своєму будинку, який сьогодні знаходиться на Калле деБолівар #14,між Такуба та 5 травня, в Історичному центрі Мехіко.

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