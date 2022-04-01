Сабін Мусьє згадала, коли мати Талії врятувала їй життя

СабінМуссьє виявила, щоЙоланда Міранда Манж , матиТалії , «врятувала їй життя» післянеправильного діагнозу та переживання сильного болю.

В інтерв'ю програмі ХойСабіна Муссьє згадала один із найскладніших моментів, які вона пережила через проблеми зі здоров'ям, коли їй поставили діагноз синдром Гієна-Барре , через що вона страждала від сильного болю .

«Вони виймають рідину з мого кісткового мозку і кажуть мені, що у мене чутлива Гієна-Барре, все мені боляче, це було жахливо, потім меневклали, вони поклали кортизон , Гійлен-Баррепаралізує вас знизу вгору», - згадала актриса Безодні пристрасті.

Синдром Гієна-Барре - це стан, який в основному атакує нерви , і його основними симптомами є біль і м'язова слабкість . Цей синдром може призвести до тотального паралічу, саме тому його класифікують як смертельний.

Sabine agradeció a Thalía y Yolanda Miranda por ayudarla a encontrar que sufría de Lyme y no del síndrome de Guillain-Barré (Foto: Instagram/@sabinaoficial)

У розпал мук Сабіна подзвонила матері Талії, яка хотіла знати її симптоми, щоб переконатися, що актриса страждає не від Гієна-Барре, а від іншого стану, який можна вилікувати, якщо діагностувати рано.

Йоланда усвідомлювала, що хвороба Мусьє не про Гієна-Барре, тому що перекладач, який я не пам'ятаю , мав би такі ж симптоми, як у актриси, але у них не було подібного діагнозу.

«Одного разу Йоланда розмовляє зі мною, відпочивайте з миром, мати Талії, і вона каже мені: «У вас немає фіброміалгії, ні Гієна-Барре, у вас Лайм», вона сказала: «Талія має Лайм», і є два лікарі, один в Нью-Йорку, а інший в Мексиці, і так, це був Лайм, щоб не так, що це була погана брехня, але поганийдіагноз», - згадував гістріоніст Весілля Валентини.

Yolanda Mange habrís sido persona clave para que Sabine obtuviera un buen diagnóstico y fuera tratada de forma correcta (Foto: Instagram/@thalia)

Лайм - це захворювання, спричинене бактеріями і має грипоподібні симптоми, в основному мають біль у м'язах. Сабіна вислухала Йоланду, тому вона звернулася до іншого лікаря, який підтвердив би, що страждає Лаймом, а не синдромом Гієйна Барре.

Дізнавшись, що вона страждала від Лайма і лікувалася, Сабіна зв'язався з Талією, щоб поговорити з нею про хворобу, яку вони обидва страждали. Він сказав, що мав приємну розмову з нею, тому він подякував Йоланді та її дочці за те, що допомогли їй знайти справжні страждання і повернути її від «смерті», оскільки вона вже відчувала себе млявою.

Sabine confesó que fue gracias a sus hijos que afrontó la enfermedad pese al más pronóstico que tenía (Foto: Instagram/@sabineoficial)

У попередніх інтерв'ю для Хояактриса зізналася, що симптоми, які вона страждала протягом перших місяців хвороби, привели її до негативних думок. Оскільки лікарі запевнили її, що через кілька років вона неодмінно залишиться в овочевому стані , вона думала взяти власне життя , щоб не обтяжувати своїх дітей.

За словами Мусьє, коли вона ще страждала від м'язових болів, вона відчувала себе «мертвою, поки жива», - сказала вона на зустрічі з пресою. Лікарі, які бачили її, сказали їй, що вона, ймовірно, страждала від різних недуг, жодна з яких не дала їй обнадійливого майбутнього.

Це було б до тих пір, поки Йоланда Міранда не зв'язалася з нею, щоб сказати, що вона, безумовно, мала Лайма, що вони почали давати їй антибіотики, таким чином вона змогла повернутися до нормального стану. Коли вона почала страждати від симптомів хвороби, Сабіна вирішила триматися подалі від камер, її постійно вивчали, щоб прийти на діагноз, і вона перестала робити різні заходи, які вона не могла зробити через біль.

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