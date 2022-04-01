Тюрма для чоловіка, який вимагав інтимні відео від жінки в Картахені

Прокурор Картахена попросив суддю безпеки замовити захід завірення проти Хав'єра Касереса Зуньїги, псевдоніма Ель Хаві, який нібито несе відповідальність за злочин вимагання. Згідно з слідчим провадженням суб'єкта господарювання, підсудного звинувачують у тому, що нібито пред'являє незаконні економічні вимоги до жінки, в обмін на нерозповсюдження деяких відео записів, нібито інтимних її.

За даними Генеральної прокуратури, розслідувані інциденти сталися в районі Олая Еррера столиці Болівара, де жертва, 35 років, попросила потерпілого у віці 35 500 тисяч песо, в обмін на не розголошення вищезгаданих відео в соціальних мережах.

Робота влади призвела до того, що 55-річний псевдонім Ель Хаві був захоплений Національною поліцією у флаггранті, коли він отримав гроші, мабуть, внаслідок вимагання. «У відповідь на запит Генеральної прокуратури суддя з контролю за гарантією постановив, що відповідач повинен дотримуватися заходів безпеки у в'язниці Тернера де Ла Ероїка», - зазначено в повідомленні суб'єкта господарювання.

В інших новин, пов'язаних зі злочином вимагання, останніми днями повідомлялося, що секція Генеральної прокуратури Норте де Сантандер заарештувала двох людей, які нібито вкрали мобільний телефон у священика в муніципалітеті Лос-Патіос, після чого вони намагалися вимагати його з нібито особистий зміст приладу.

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31 січня Браян Андрес Дуарте Еуссе, 34-річний житель муніципалітету Ель-Зулія, та священик поділилися разом деяким дозвіллям. Після цього синдикат взяв стільниковий телефон клірика. Через три дні Дуарте та містер Хуан Девід Меза Коллазос, 23 роки, почали називати священика і залякувати його.

У дзвінках злочинці запевняли його, що на його комп'ютері вони знайшли інтимне і компрометуюче відео постраждалого священика, подробиці якого не були оприлюднені публіці. Потім вони вимагали, щоб він передав понад шість мільйонів песо в обмін на повернення телефону.

В іншому випадку священика погрожували передати обладнання монсеньйору Лібардо Гарсесу, єпископу Кукути та безпосередньому вождя клірику, щоб він знав зміст запису.

Священик планував вихід із ситуації: він домовився зі злочинцями доставити чотири мільйони песо в центральному районі муніципалітету, де він є парафіяльним священиком. Обмін відбуватиметься перед супермаркетом в районі Pisarreal.

Однак перед тим, як поїхати туди, він поставив на повідомлення про ситуацію команду Гаули Національної поліції, яка підготувала стриману операцію по їх захопленню. 7 лютого, коли злочинці прийшли на зустріч з парафіяльним священиком, щоб отримати своє награбування, вони були здивовані поліцейськими.

Після того, як затримано, вони були пред'явлені перед суддею гарантій за злочин замах на посилене вимагання і, у випадку Дуарте Еуссе, злочин крадіжки. Суддя вирішив відправити їх до в'язниці Ла-Модело в Кукуті, поки вирішується їх вирок.

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