Польща, команда найкращого бомбардира: п'ять фактів, які слід знати про третього суперника Аргентини на чемпіонаті світу в Катарі

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Path B Playoff Final - Poland v Sweden - Silesian Stadium, Chorzow, Poland - March 29, 2022 Poland's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Jan Bednarek and Kamil Glik REUTERS/Kacper Pempel

Польщастане суперником закриття групового етапу для збірної Аргентини в середу, 30 листопада на стадіоні Lusail: обидва складають групу С чемпіонату світу в Катарі разом з Мексикою та Саудівською Аравією.

Кваліфікація на чемпіонат світу з Катару 2022 представила багато проблем для Польщі . Вона не була улюбленою, щоб виграти свою групу в відбіркових турнірах, поділившись нею з Англією, і вона страждала до останнього побачення, де закріпила друге місце на два очки вище Албанії . На наступному етапі він кваліфікувався на кульмінний матч, дискваліфікуючи Росію , а потім перемігши Швецію 2-0 з категорією і таким чином закріпивши свій перехід до наступного чемпіонату світу.

ТренерЧеслав Міхневичвимагає, щоб його гравці були у відмінному фізичному стані, щоб виконати один із стовпів його тактики, якийповинен бути домінуючим і чинити великий тиск на опонента, гарантуючи, що у нього немає місця для гри в свою гру. Ще одна головна особливість полягає в тому, що він любить грати з двома нападниками, щоб отримати найкраще з банера команди, Роберт Левандовський.

«Абсолютним основним елементом нашої гри в атаці має бути годування Левандовського та інших нападників», - пояснив він на кількох прес-конференціях. Він додав привілею мати мюнхенського нападника «Баварія» у складі: «Ми не можемо дозволити собі витрачати цей потенціал. Польща не тільки має найкращого «снайпера» у світі, але в цілому вона має дуже високий рівень нападників на вибір».

1) Гнучкий тренер, який жадає слави

Тренер відзначає кваліфікацію для Катару (Фото: Reuters)

На початку 2022 року Пабло Соуса був звільнений і замінив Чеслава Міхневича. Польський тренер провів багато стрільби на місцевому рівні і отримав прізвисько «Моурінью» через схожість з португальським тренером. З першої прес-конференції він вказав безпосередньо на польське его, розповідаючи про великі традиції країни і навіть посилаючись на Папу Івана Павла II з метою швидкого отримання суспільної підтримки.

Основна зміна, яка призвела до його приходу на лаву замінників, крім позитивного менталітету, який він завжди намагається прищепити, була тактичною. Вирощений у чудовій місцевій школі тренерів він використовує дуже гнучку гібридну підготовку, яку можна було б посадити як 3-4-3 в кількості. Польщазараз грає з трьома захисниками, коли вони просуваються вперед, змінюючи на чотири і навіть лінію з п'яти, коли вони не мають м'яча.

Однак на корті початок його перебування було зосереджено на досягненні кваліфікації чемпіонату світу. Сумніви стали падати на технічного директора через його амбітного стилю. Чеслав, однак, ніколи не змінював свого ставлення чи переконання і завжди був переконаний, що він може отримати найкраще з цього покоління гравців.

Як професіонал, який вірить у важку працю та хороше спілкування, Міхневич важливо зосередитись спочатку на людині, а потім на гравцеві. Він розповідає гравцям, наскільки вони важливі у своїх планах, і що вони мають доповнення, що вони вільно говорять на чотирьох мовах.

2) Необхідність стрибка в ієрархічних компетенціях

Збірна Польщі стала останньою в групі E на останньому чемпіонаті Європи (Фото: Reuters)

Багата історія польської збірної на глобальному та континентальному рівнях зазнала сильних злетів і падінь за останні роки. Актуальністьпроведення великого конкурсу стала скоріше необхідністю, ніж бажанням. Упершому раунді недавнього Єврокубка, який пожинав лише один бал, а також ліквідований на груповому етапі в Росії 2018, непогашений борг величезний.

Ми повинні повернутися до Євро-2016, щоб побачити чвертьфінал для Польщі, в якому вони потрапили до Португалії, яка в кінцевому підсумку була б чемпіонами. Потім він підкреслив сумний виступ у виданні 2012 року, в якому він був вдома з Україною, а також залишився поза черговою поганою роботою на початковій фазі. Надіїта тиск зосереджені на Роберті Левандовському, який сподівається стати лідером загону, який буде прагнути повторити польські подвиги чемпіонату світу в Німеччині 1974 та Іспанії 1982 року.

3) Роберт Левандовський, терор лучників

Роберт - велика фігура Польщі, а також відповідальна за носіння капітанської стрічки (Фото: Дія)

Якщо Польща може мріяти про великі речі, це завдяки величезному таланту її центр-форварда. Колишній тренер неодноразово зізнавався, що запланував ігрову систему, яка відповідає за виховання Роберта Левандовського, який сезон за сезоном демонструє свою міць перед воротами з мюнхенської майкою «Баварія».

33-річний вже є найкращим бомбардиром і гравцем з найбільшою присутністю в польській історії. З голом у визначальному матчі зі Швецією він також відповідав за перший крок до Катару 2022. «Команда Браво, вболівальники браво! Все можливо, коли ви боретеся до кінця і вірите в перемогу. Ми їдемо на чемпіонат світу», - написав він у своєму акаунті в Instagram разом із фотографією, на якій його бачать, як святкує трибуну, наповнену шанувальниками.

Однак кілька разів його критикували за те, що не представляла країну в хорошому сенсі у великих партіях. Це велика проблема, яку має Польща: перед великими державами ієрархія завжди важить з іншого боку, і саме тоді Роберт найбільш самотній. На цей раз, маючи більш змащену і гнучку ігрову систему, він сподівається зламати свій слід Росії і зробити це через груповий етап.

4) Водій півполя: Пьотр Зелінський

Кермо Napoli відповідає за об'єднання оборони та атаки в команді, яка зазвичай розділена (Фото: Reuters)

Хоча Пьотр Зелінський є архітектором посеред сільської місцевості, він не є природним лідером. Талановитий кермо Napoli часто розмовляє зі своєю грою, і це, безсумнівно, те, що він робить в цьому сезоні, де він продовжує середню кількість як у голах, так і в передачі.

«Зелінський - винятковий гравець», - сказав Міхневич про півзахисника. Він додав, наводячи приклад: «Я колись чув, як Пеп Гвардіола говорив про Філа Фодена. Він сказав, що він геній, видатний талант. Але щоб вийти на найвищий світовий рівень, потрібно знати, коли потрібно міняти темп гри. У Піотра це є. Вінвсе бачить. Він прекрасно відчуває простір між товаришами по команді і суперником. Він має неймовірне відчуття часу та геометрію тонів. Виможете уповільнити або прискорити гру всього одним проходом. Він прекрасний футболіст. Іноді йому просто потрібно трохи більше адреналіну. Ми спробуємо це зробити».

Немає сумнівів у всій Італії щодо таланту, який має Зелінський. Барселона захотіла його зрештою, і навіть Юрген Клопп одного разу відправив йому вертоліт, щоб поговорити про трансфер до Ліверпуля. Зелінський - діамант Польщі з великим серцем. Вся країна очікує, що вона яскраво сяє в Катарі.

5) Дві участі, щоб запам'ятати

Польща досягла третього місця на чемпіонаті світу у Федеральній Німеччині в 1974 році

Катар стане десятої участю збірної Польщі в чемпіонатах світу. Дві найважливіші присутності європейської країни на найвищій футбольній події були породжені у Федеральній Німеччині 1974 та Іспанії 1982 року, коли в обох випадках вона потрапляла на третє місце , дивуючи всю планету. Надзвичайно талановите покоління, яке залишалося на межі гри титульного матчу: місцеві жителі та Італія були катами надії.

Крім того, він підкреслює другий раунд в Аргентині 78 ′ і раунд 16 у Франції 38 ′ і Мексиці 86 ′. На жаль, в його останніх трьох виступах, які були в Корея-Японія 02′, Німеччина 06′ і Росія 18′, він закінчився від'їздом в груповому етапі.