Розлив нафти: на пляжі на півдні Ліми випустили 39 врятованих птахів

Національна служба лісового та дикої природи (Серфор) Міністерства аграрного розвитку, рука об руку з фахівцями Parque de las Leyendas, випустила першу групу з 39 птахів на пляжі напівдень від Ліми, після того, як ареал його проживання постраждав від розливу нафти 15 січня .

Звільнення птахів стало можливим після процесу догляду, догляду та відновлення в парку де лас Лейєндас, під пильним і постійним спостереженням професіоналів SERFOR та самого парку. Зацими птахами доглядали, годували, купали та реабілітували командою професіоналів та волонтерів.

Це три види: 4 перуанські чайки (Larus belcheri), 4 чайки Франкліна (Leucophaeus pipixcan) і 31 перуанський пікемен (Sula variegata) , який увійшов півтора місяці тому, представляючи високий ступінь зневоднення і, більшість з них, забарвлюється маслом.

Для процесу вивільнення було перевірено, що птахи придатні, тобто, що вони мають достатню вагу, що вони зволожені і що їх поведінка однакового виду. Так само були виключені захворювання та перевіряли, що вони відновили непроникність. Пізніше був обраний пляж, де існують птахи одного виду.

Слід зазначити, що всі випущені птахи були належним чином окільцьовані, щоб мати можливість вести облік своєї інформації, такої як вага, стать, оперення, вимірювання крила та загальний стан перед звільненням. Цей процес дзвін був здійснений у співпраці дослідницького підрозділу морських екосистем - Seabird Group UIEM-GAM Південного наукового університету та Центру орнітології та біорізноманіття (CORBIDI) через свою програму бандінгу (PAC-CORBIDI).

Поки майже 300 екземплярів, постраждалих від розливу прямо та опосередковано, отримали медичну допомогу мультидисциплінарною командою зоологічного району парку де лас Лейєндас де Ліма та понад 50 добровольців.

Після випуску Джессіка Оліден Гарсія, технічний адміністратор технічного управління лісового та дикої природи (ATFFS) Ліма, заявила, що «SERFOR, будучи Національним органом лісового господарства та дикої природи, працює з першого дня розливу нафти, працюючи над відновленням птахів, в збір і моніторинг ураженої дикої природи на пляжах».

Оліден Гарсія додав, що «завдяки спільній роботі з Parque de las Leyendas ці птахи змогли пройти процес реабілітації та відновлення, щоб сьогодні буде випущена перша група птахів. Це 39 птахів різних видів, які мають всі медичні та фізичні обстеження, які підтверджують хороші умови та кільцеві, ідентифіковані для того, щоб їх слід контролювати».

Слід зазначити, що випуск птахів відбувся на пляжі на південь від Ліми і був підтриманий ВМС Перу .

Так само команда порятунку дикої природи виявила 78 птахів на цих заповідних природних територіях, які були передані та доставлені в «Серфор» для ветеринарної допомоги та подальшого відновлення.

БІЛЬШЕ20 ПЛЯЖІВ ГОТОВІ

Зі свого боку, Repsol повідомив у вівторок через заяву, що на сьогоднішній день вже є 21 пляж, чистий від сирої нафти, готовий до відповідного моніторингу, до відновлення громадського використання.

«В даний час компанія перебуває на завершальній фазі очищення, концентруючи всі зусилля на скелястих і важкодоступних районах, надаючи пріоритет безпеці людей», - сказали транснаціональні.

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