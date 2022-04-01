Нестор Віллануева погоджується підписати документи про розлучення Флорсіті Поло: «Я зроблю це з поваги та любові»

Повороту назад немає. Побачивши крик його ще дружини Флорсіти Поло Діас на Magaly TV La Firme, НесторВільянуева вирішила більше не боротися за свій шлюб і підписати документи про розлучення. Однак він дав зрозуміти, що розлучиться, щоб не змусити дочку Сузі Діасбільше страждати, а не тому що він більше не любить її або тому, що він невірний їй з іншими жінками.

«Я поважаю її рішення, я люблю свою дружину, вона знає, як сильно я її люблю і як сильно люблю свою сім'ю. Якщо мені доведеться відійти в сторону, я вийму це з любові і поваги», - сказав кумбіамберо за наполяганням Магалії Медіна, яка сказала, що була зворушена сльозами розчарувань, які Флорсіта випустила під час свого інтерв'ю.

Відразу ж «Сорока» дала їй знати почуття свого колишнього партнера, запевнивши, що Поло Діас зовсім не насолоджується розривом. «Вона дала їй багато думки, вона вже взяла це, їй боляче, як кожному, хто вирішив припинити її шлюб», - сказав «Сорока», на яку Нестор зазначив, щовін теж страждає, оскільки він завжди хотів зберегти свою сім'ю разом.

«Мене турбує зростання своїх дітей, я завжди добре поводився з ними і з дружиною. Ні в якому разі я не був відсутній. Якщоя раптом помилився, тому що ми одружилися молодими, я прошу вибачення. У всіх пар є проблеми. Ми подолали гірші проблеми, це не так вже й багато для мене... Це не невірність », - сказала Вільянуева.

Танцівницяповідомляє його за домагання

У тому ж виданні Magaly TV La Firmeтанцівниця, ідентифікована як Тессі Ліндачерез заяву заявила, що співачка cumbia наполегливо шукає її з грудня. «Це говорить мені, що він самотній, що його поточні стосунки закінчилися і що він не планував повертатися до дружини», - йдеться в документі.

«Я прошу його, як я сказав йому тисячею способів, не шукати мене знову і не кажучи вже про мене, тому що я візьму докази всіх його повідомлень, де він наполегливо шукає мене донині. Моє ім'я згадується так, ніби я його шукав (...) Він повинен взяти на себе як людину і навчитися поважати, коли його немає », - додав він.

За заявами танцюриста вони познайомилися, коли їй було всього 16 років. Хоча їм вдалося зберегти люблячі стосунки, вони закінчилися, коли Нестор зустрів Florcita Polo на заході. Однак вони знову зустрілися нещодавно, і він не перестав би перестав переслідувати її, щоб пережити роман, який вони мали в минулому. Вільянуеванічого не сказала про ці звинувачення.

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