Наполі буде шукати лідерство Серії А проти Аталанти: Оспіна і Мюріель обіцяють бути головними героями

ЛуїсФернандо Мюріель таДевід Оспіна , які нещодавно були зосереджені з командою Колумбії, щоб зіткнутися з закривом Південноамериканських кваліфікацій, знову зустрінуться в неділю, 3 березня, в тому, що обіцяє стати найпривабливішим матчем нового дня в Серії А, Аталанта проти Наполі.

Обидва прийдуть до зобов'язання після удару розуму, що закінчилися квоти на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року, але з переконанням зробити все можливе, враховуючи особливі потреби своїх клубів. Аталанта, наприклад, п'ята в турнірній таблиці, але націлена як мінімум на ще одне місце, щоб претендувати на Лігу чемпіонів. Тим часом Наполі другий, три очки відстає від «Мілана», тому він зіграє все, щоб недолік з командою rossonero не збільшився.

Команда azzurro , яка не виграла Scudetto з 1990 року на чолі з Дієго Армандо Марадоною, стане тією, що в найкращий момент: вони виграли дві перемоги в Інтернеті. Найкраще, однак, буде мати Оспіна на сторожі портика: гравець кави має 11 матчів, не отримуючи гола, найкращий бал у цьому сезоні в італійській лізі та один з 10 найкращих на старому континенті . Його команда також має найменш переможений паркан, з 22 бали проти.

Що стосується Мюріеля, то вона не мала найкращих своїх сезонів через травми. Однак останні зобов'язання були вирішальними для команди «Бергамо»: у відборі до чвертьфіналу Ліги Європи , побивши Байєра Леверкузена 4-2 на загальному табло, він повідомив з подвійним. Чоловік, народжений у Санто-Томасі (Атлантіко) забив вісім голів у сезоні 2021/22, і зараз покликаний очолити наступальний фронт клубу, поставляючи Дувана Сапата.

Матч Аталанта проти Наполі транслюватиметься на ESPN о 8 ранку (колумбійський час).

У протистоянні проти «Наполі» Мюріель приїде мотивованим, адже менше десяти днів тому Італійська асоціація футболістів (Assoccaliatori) обрала його одним з найкращих футболістів Серії А в сезоні 2021/22.

Аталанта, де Атлантика грає вже три роки, оголосила, що його вибрали в ідеалі одинадцять італійського футболу минулого сезону, і не дивно, що він був третім бомбардиром для Calcio, крім топового навідника в команді Бергамо.

Відеальному наборі Мюріель є частиною наступального тризуба разом з Ромелу Лукаку, який покинув «Челсі» після його хорошого виступу для «Інтера Мілана», та Кріштіану Роналду, який відійшов у бік у «Ювентус», щоб повернути команду, де він здійснив якісний стрибок на старому континенті«Манчестер Юнайтед».

Луїс Фернандо Мюріель, в XI ідеалі італійського футболу в сезоні-2020/21

Тим часом півполе складається з Ніколо Барелла (Інтер), Франк Кессі (Мілан), Федеріко К'єза (Ювентус) та захисник Ахраф Хакімі (колишній ПСЖ), Стефан де Врій (Інтер), Алессандро Бастоні (Інтер), Тео Ернандес (Мілан). У свою чергу, кращим воротарем була Джанлуїджі Доннарумма.

Варто пам'ятати, що в минулому сезоні Луїс Фернандо Мюріель відзвітував з 22 голами (і 9 гольових передач) в 36 матчах. У цьому сезоні, хоча це не було однаково важливо, він додає 8 мішеней

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