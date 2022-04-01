Обмеження барбекю на мотоциклі в Боготі: дні та час заходу

Минулого четверга, 31 березня, мер Клавдія Лопес оголосила про комплекс заходів, які прагнуть вирішити хвилю незахищеності, яка мучить Боготу. Серед них нове обмеження барбекю на мотоциклі.

Президент столиці країни оголосив, що перевезення грилів для барбекю на мотоциклі обмежено кожного четверга, п'ятниці та суботи, між 19:00 та 16:00 Захід набуде чинності з 11 квітня, повідомляє Клавдія Лопес. Цей захід буде застосовуватися без різниці щодо статі.

Так само мер Боготи пояснив, що ці заходи реалізуються з метою пом'якшення ризиків атак у столиці країни. Крім того, він повідомив, що мотоциклісти повинні носити шоломи та одяг, належним чином позначені номерним знаком мотоцикла, на якому вони їдуть.

«Звичайно, ми не будемо шкодувати зусиль для захисту людей Боготи, сімей, дітей, і саме тому ми негайно прийняли такі заходи. Кожен мотоцикліст у Боготі повинен постійно переносити ідентифікацію свого номерного знака у своїх шоломах та одязі», - додав мер Клаудія Лопес.

Іншізаходи щодо зміцнення безпеки в Боготі

Мер оголосив, що спільно з Міністерством праці операції та печатки будуть здійснюватися для утворених нічних клубів , які виступають як профспілкові організації, які надають послуги, крім уповноважених або порушують правила Кодексу співіснування.

Також було встановлено, що всі державні нічні установи повинні бути пов'язані з мережею догляду та/або фронтом безпеки. У разі виникнення спору, в якому установа несе будь-яку відповідальність, застосовуються санкції, встановлені в Кодексі безпеки та співіснування громадян, до тимчасового призупинення його господарської діяльності.

Так само з 10:00 до 16:00 в парках, екологічних коридорах та міських площах транзит буде дозволено лише людям. «Групове перебування в цих просторах не буде дозволено, тільки транзит людей», - сказав мер. У цих просторах споживання спиртних напоїв, музики чи надмірного шуму, серед інших видів поведінки, що суперечить співіснуванню, заборонено.

Слід нагадати, що всі ці заходи були вжиті після бомбового нападу в CAI Арборізадора Альта, в Сьюдад-Боліварі, в якій загинули двоє неповнолітніх.

Даніель Стівен Дуке - перша фатальність подій. Йому було 12 років і навчався в школі Ель-Параїсо. Друга неповнолітня - Івана Саломе Ренгель, п'ятирічна дівчинка, яка після удару закінчилася серйозною травмою своєї мозкової маси. З лікарні в Майсені вона була оголошена мозком мертвою, і дівчина нарешті померла вранці 28 березня.

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