Статистика чемпіонату світу в Мексиці, яка турбує Аргентину на Чемпіонаті світу в Катарі

Foto de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano celebrando con Jesus Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Jun 17, 2018 REUTERS/Christian Hartmann

Жеребкування чемпіонату світу з Катару відбулося, і фортуна призвела до групи С з двома відомими суперниками на чемпіонаті світу , оскільки Аргентина та Мексика знову зіткнуться один з одним у листопаді, щоб зіграти пропуск до етапу нокауту.

Це буде четвертий раз, коли дві американські команди зустрінуться на чемпіонаті світу, з позитивним балансом для аргентинців, які накопичили три перемоги за всю історію. Перший в 1930 році, єдиний в груповому етапі, а інші в 2006 і 2010 роках, обидва в раунді 16.

Незважаючина цей хороший рекорд, є той факт, що мексиканська національна збірна тримає, що може хвилювати Ліонеля Scaloni та всіх південноамериканських вболівальників, тому що з часів чемпіонату світу 1986 року в Мексиці Триколор не програв проти команди, розміщеної як топ насіння в груповому етапі.

México empató 0-0 con Brasil en el Mundial de 2014, con una soberbia actuación de Guillermo Ochoa (Foto: Reuters)

Історія вказує на це для Мексики, оскільки востаннє вона впала проти команди, розміщеної як топ-насіння, була на чемпіонаті світу 1978 року в Аргентині, коли вона втратила 6-0 проти Німеччини і вийшла на останнє місце в групі.

Після цього видання Tri знову не впав проти лідера групи у розіграші, крім того, щозавжди міг претендувати на 16 раунд у всіх чемпіонатах світу, які брали участь з тих пір .

Якимибули насіння, які не могли проти Мексики?

З чемпіонату світу 1986 року до Росії 2018 року Мексика кваліфікувала вісім Кубків світу , але зіткнулася лише з шістьма насінням, маючи найвищу відзнаку розіграшу двічі: як будинок у 86 та Німеччині 2006 за досягнення п'ятого місця в рейтингу FIFA.

З тих пір найкращими насінням, виміряними мексиканською командою, були: Італія, 1994; Нідерландив 1998 році; Італіязнову, у 2002 році; Південна Африка, 2010; Бразиліяу 2014 році та Німеччина- у 2018 році.

México empató 1-1 con Sudáfrica en el Mundial de 2010 contra la selección anfitriona, con gol de Rafa Márquez (Foto: Reuters)

Якимибули результати Мексики проти останнього насіння на чемпіонаті світу?

На чемпіонаті світу 1994 року в США Мексика притягнула 1-1 проти Італії в третьому матчі групи, що призвело до відбіркового туру 16 як перше місце за те, що забив ще один гол, ніж інші; однак вони поступилися Болгарії на пенальті.

На чемпіонат світу 1998 року у Франції Мексика також залучила, але тепер 2-2 проти Нідерландів у третьому матчі групи, з яким вони кваліфікували другий раунд 16, де вони поступилися 2-1 Німеччині.

Начемпіонаті світу з Кореї та Японії 2002 року Tri притягнув 1-1 проти Італії , також у третьому матчі групи, в результаті якого вони кваліфікувалися першими в групі G; однак вони не скористалися можливістю і поступилися в раунді 16 проти США .

У Південній Африці 2010 року Мексика притягнула 1-1 проти приймаючої команди в першому матчі чемпіонату світу, де вони також перемогли Францію і досягли раунду 16; однак, в цьому виданні вони були ліквідовані вдруге поспіль проти Аргентини.

México derrotó a Alemania en Rusia 2018, quien también llegaba como cabeza de serie (Foto: Reuters)

На ЧС-2014 в Бразилії збірна Мексики знову була посіяна разом з приймаючою командою, але вони знову вийшли живими нічиєю з нульовими голами. Це був другий матч групи і заробив їх, щоб кваліфікуватися на останній день проти Хорватії, яку вони перемогли 3:1. На жаль, для команди на чолі з Мігелем Еррероювони поступилися протягом години Нідерландів у раунді 16.

Останній раз, коли Мексика зіткнулася з топовим насінням була в Росії 2018 року, де вони були в парі проти Німеччини, чемпіона, що захищає. Уцьому першому матчі групи Tri здобув історичну перемогу 1-0 , з якою вони в кінцевому підсумку досягли раунду 16.

Баланс Мексики проти насіння з 1986 року становить п'ять нічиїх і одна перемога , тому, незважаючи на те, що Аргентина виглядає великим фаворитом у групі С в Катарі 2022, недавня історія свідчить про те, що Триколор може бути важким суперником і може набрати очки за національну збірну Альбіцелеста.

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