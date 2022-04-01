Мексика, команда, яка прагне зламати опір п'ятого матчу: п'ять фактів, які потрібно знати про другого суперника Аргентини на Чемпіонаті світу в Катарі

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Шанс хотів, щоб Аргентина перетнула шляхи з Мексикою , однією з команд, яка виграла одне з трьох прямих місць, які Конкакаф віддав на чемпіонат світу в Катарі . Вонизустрінуться в суботу, 26 листопада на стадіоні освіти міста для другого туру групи С, який також включає Польщу та Саудівську Аравію .

Завдяки своїй позиції в Рейтингу ФІФА команда Херардо Мартінопочала свою участь в третьому турі конкурсу і зуміла подолати перешкоди, які намагалися поставити в нього Панама, Сальвадор, Гондурас, Ямайка і Коста-Ріка. Тобто команда ацтеків вивозила нон-стоп квитки на міжнародний захід разом з Канадою та США .

Рекорд сприятливий для команди Albiceleste , враховуючи, що з 31 матчупівденноамериканці виграли15 разів(інші 16 матчів розділені на 12 нічиїх і 4 поразки). Він є давнім знайомим для венесуельського акторського складу, так як в три рази йому вдалося переважати в рамках чемпіонату світу. Перший раз був на груповому етапі 1930 з перемогою 6-3, в той час як інші два рази були в нокаут етапи в Німеччині 2006 (2-1 в додатковий час з незабутнім твором Максі Родрігеса ) і Південної Африки 2010 (3-1 на велику ніч Карлоса Тевеса ).

Єдиний раз, коли Мексиці вдалося перемогти Аргентину , були товариські матчі 1967 (2-1), 1973 (2:0) та 1990 (2:0), тоді як офіційні змагання мають лише рекорд Купа Амеріки 2004 року в Перу , коли команда Рікардо Ла Вольпе перемогла представника 1-0 під керівництвомМарсело Бієльса в груповому етапі.

1) Піднебіння Тата прибуває складним

Тата чинили опір під час своєї подорожі з відбіркових турнірів. Фото: REUTERS/Генрі Ромеро

Мексика досягла мети кваліфікації начемпіонат світу на останню дату відбіркових турнірів Конкакаф. Під керівництвом Херардо Тата Мартіно Tri завоював одне з місць для Катару. Однак сцена була суворою для Розаріно, який впритул підійшов до того, щоб залишити свою позицію в національній збірній.

В останніх матчах, які команда ацтеків грала вдома, вболівальники зробили звук «Тата» на стадіонах, тому Мексиканська федерація футболу ( FMF ) проаналізовано можливість зміни рульового для проведення міжнародного заходу. Спортивнавлада запропонувала змінну, яка похитнула спадкоємність епохи Тата . Навітьбуло проведено голосування , щоб визначити, чи потрібно було зняти Мартіно перед початком пригоди через Катар.

Ті, хто наближається до Федерації, повідомили, що кожні два роки робиться баланс результатів , щоб знати результати та покращення національної збірної. Цього року ця оцінка була проведена, і багато хто висловив своє занепокоєння з приводу виробництва Мексики.

Крім того, Піоджо Еррерапрацює під тінями з бажанням повернутися до збірної. Це було б не перший раз, коли нинішній тренер « Тигрес » запропонував себе як можливу заміну Мартіно. У різних випадках він приймав свій інтерес до перенаправлення мексиканської збірної , і перед різними ЗМІ заявляв про свій ентузіазм повернутися до Tri для чого означав його попередній етап.

2) Його скорингова карта, Хірвінг Лозано

Hirving Lozano - один з найулюбленіших гравців мексиканських вболівальників. Фото: Кірбі Лі-США СЬОГОДНІ Спорт

ГірвінгЛозано став однією з головних посилань у мексиканському футболі за кордоном. З моменту прибуття в Наполі його проекція мала більш важливий імпульс, і його якості потрапили на очі кращих клубів світу. Однакза останній рік нападник отримав кілька травм, які змусили його відійти від професійної діяльності.

Перший з них, один з найбільш тривожних, був під час суперечки «Золотий кубок». У дебюті проти Тринідаду і Тобаго він зазнав шоку, який викликав у нього миттєвий непритомність. Черезкілька місяців він зізнався, що вплив може призвести до того, що він втратив око. Другий був тоді, коли він захищав кольори свого клубу. Через кілька тижнів після повернення до активності, у поєдинку, що відповідає Лізі Європи, мексиканець знявся на сцені, дуже схожій на ту, яку він пережив на Золотому Кубку. Зцього приводу, після ковзання в боротьбі за м'яч, він розбився на стегно Вілфреда Ндіді, півзахисника ЛестерСіті, і його відновлення зайняло більше місяця.

Хоча він також пропустив деякі дзвінки з мексиканською національною збірною, коли він був готовий повернутися до судів, його ім'я все ще вважав Херардо Мартіно. Його якості і дисбаланс можуть зробити його одним з найяскравіших гравців, які складуть загін, який буде присутній на ЧС-2022.

3) Ставка Рогеліо Фюнес Морі

Колишня річка буде прагнути мати свій чемпіонат світу. Фото: REUTERS/Генрі Ромеро

Коли аргентинський Рогеліо Фюнес Морі був уповноважений FIFA грати за національну збірну Мексики, ілюзії підживлювалися його голами. Перша участь колишньої річкив команді Тата Мартіновідбулася під час Золотого Кубка, який проходив у США.

Досвідчений 30-річний бомбардир отримав дозвіл після того, як материнський будинок футболу підтвердив, що у 2012 році він мав лише одну присутність у збірній Аргентини і був на території ацтеків більше п'яти років.

Меллі розпочав свою кар'єру в Ріверпплейт, потім переїхав до «Бенфіки» в Португалії, а перед тим, як приїхати до мексиканського футболу, він провів у Eskişehirspor в Туреччині.

У 2015 році він прибув до Монтеррей , де провів 194 матчі і забив 99 голів . З Райадосом він двічі виграв Copa MX (2017 та 2019/20), турнір Apertura 2019 та Лігу чемпіонів Конкакаф 2019 року. З моменту його приходу до збірної мрія вболівальників значно зросла.

4) Платоспроможність пам'ятки Очоа

Досвідчений воротар хоче зробити історію в Катарі

ФранцискоГільєрмо Memo Ochoa Magaña народився вГвадалахарі , штат Халіско, 13 липня 1985 року. Маючи36 років, він прагне зробити історію в Катарі. Протягом своїх 17 років як професійний футболіст воротар виділявся як один з найбільших експонентів футболу у своїй країні. З юних років він виявляв талант і магнітну особистість, яка заслужила йому любов шанувальників та його товаришів по команді.

Можнасказати, що він зарекомендував себе як найкращий воротар Мексики та один з безперечних лідерів цього виду спорту. На початку 2004 року тоді американський тренер Лео Бенхаккер спостерігав матч між основними силами і усвідомив навички молодого 19-річного Очоа і вирішив приєднатися до нього в першу команду. З тих пір він підробив чудову кар'єру.

Його виступ привернув увагу тодішнього технічного директора збірної Мексики U-20 Гумберто Грондони, вигравши свій перший дзвінок до збірної. Незабаром його викликали, щоб грати за збірну решти світу в товариському матчі протиІраку, що відбувсявМілані,Італія, поряд з світовими футбольними фігурами, такими якРоберто Карлос Аббонданцєрі, Карлес Пуйоль, Девід Бекхем, Алессандро Неста, Роналдіньо, Кріштіану Роналду, Рауль Гонсалес та Хав'єр Занетті, серед інших.

Маючи довгу історію в Європі, пам'ятка буде прагнути надати мексиканській цілі безпеки, щоб досягти мети гри в п'ятий матч. Що означало б безпрецедентну подію для їх відбору.

5) Місія зламати бар'єри

Гравці відзначають відбір до Катару. Фото: REUTERS/Жозе Кабесас

Маючи 16 присутніх в історії чемпіонату світу , Мексика ніколи не змогла зіграти більше 4 матчів. Хоча їх найкращі постановки з'явилися у двох виданнях, які вони організували в 1970 та 1986 роках, коли за підтримки свого народу вони досягли чвертьфіналу, починаючи з 94 США , що ацтеки не змогли зламати бар'єр раунду 16. Вони пройшли 24 роки безперебійного доступу до другої фази, але прощання настає при першому перетині мата мата.

З титулом Кубка конфедерацій 1999 року як найвищого досягнення, втрачений фінал, що відповідає 1993 та 2001 Копа Амеріці , є ностальгічною пам'яттю про боротьбу, яку вона може дати державам. Крім того, 11 завоювань на Золотому Кубку Конкафа підтримують перевагу, яку вони нав'язують своєму регіону. Для вболівальників настав час нанести удар.