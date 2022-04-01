Метан може бути першою ознакою життя за межами Землі

Shape and details of methane bubbles trapped in ice

Хоча небіологічні процеси можуть породжувати метан, нове дослідження вчених з Університету Санта-Крус, штат Каліфорнія, встановлює сукупність обставин, за яких можна було б зробити переконливий випадок біологічної активності як джерела метану в атмосфері скелястої планети.

Метан - один з небагатьох потенційних ознак життя або біосигнатур, який можна легко виявити за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST), запущеного NASA в грудні. «Кисень часто говорять як про один з найкращих біологічних підписів, але це, мабуть, буде важко виявити за допомогою JWST», - пояснилаМеггі Томпсон , аспірантка застрономії та астрофізики Каліфорнійського університету Санта-Крус (UCSC) та головний автор нового навчання.

Біопідписиабо показники життя - це речовини, елементи або явища, які дають наукові докази потенційних ознак життя, будь то в минулому, так і в сьогоденні. Незважаючи на деякі попередні дослідження біосигнатур метану, не було оновленої та спеціальної оцінки планетарних умов, необхідних для того, щоб метан був хорошим показником життя.

«Ми хотіли надати рамки для інтерпретації спостережень, тому, якщо ми бачимо скелясту планету з метаном, ми знаємо, які інші спостереження потрібні, щоб зробити її переконливим біологічним підписом», - сказав Томпсон.

Для скелястої планети, що обертається навколо Сонячної зірки, атмосферний метан, швидше за все, вважається сильним знаком життя, якщо атмосфера також містить вуглекислий газ (фото: MVS News)

Опубліковано в Праці Національної академії наук, дослідження досліджує різноманітні небіологічні джерела метану та оцінює їх потенціал для підтримки багатої метаном атмосфери. До них відносяться вулкани; реакції в таких середовищах, як океанічні хребти, гідротермальні фумароли та зони тектонічного субдукції; і вплив комет або астероїдів.

Випадок метану як біологічного підпису випливає з його нестабільності в атмосфері . Оскільки фотохімічні реакції руйнують атмосферний метан, його необхідно постійно поповнювати для підтримки високих рівнів . «Якщо на скелястій планеті виявлено велику кількість метану, для пояснення його виникнення зазвичай потрібне масивне джерело», - завершив співавтор Джошуа Кріссансен-Тоттон, також член UCSC. Ми знаємо, що біологічна активність створює велику кількість метану на Землі, і це, ймовірно, робилося на ранніх стадіях, оскільки виробництво метану є чимось досить легким метаболічно».

Однак небіологічні джерела не могли виробляти стільки метану, не створюючи також спостережуваних доказів, як його походження. Наприклад, дегазація вулканів додасть в атмосферу як метан, так і чадний газ, тоді як біологічна активність, як правило, легко споживає чадний газ. Дослідники виявили, що небіологічні процеси не можуть легко виробляти придатні для життя планетарні атмосфери, багаті метаном і вуглекислим газом, і з мало або без окису вуглецю.

Удослідженні наголошувалося на необхідності враховувати весь планетарний контекст при оцінці можливих біологічних підписів . Дослідники дійшли висновку, що для скелястої планети, що обертається навколо Сонця зіркою, атмосферний метан, швидше за все, вважається сильною ознакою життя, якщо атмосфера також містить вуглекислий газ , метан більш багатий, ніж чадний газ і надзвичайно багатий водою. Можна виключити планетарні склади.

Біопідписи або показники життя - це речовини, елементи чи явища, які надають наукові докази потенційних ознак життя, будь то в минулому чи в сьогоденні

«Молекула не дасть вам відповіді, ви повинні враховувати весь контекст планети», - попередив Томпсон. « Метан - це одна частина головоломки, але щоб визначити, чи є життя на планеті , ви повинні розглянути його геохімію, як він взаємодіє зі своєю зіркою, і багато процесів, які можуть впливати на атмосферу планети на геологічних часових масштабах».

Дослідженнярозглядало різноманітні можливості помилкових спрацьовувань та надав рекомендації щодо оцінки біосигнатур метану. «Є дві речі, які можуть піти не так: ми могли б неправильно інтерпретувати щось на зразок біологічного підпису і отримати помилковий позитив, або ми могли не звертати увагу на те, що є справжнім біологічним підписом », - попередив Кріссансен-Тотон. За допомогою цього документа ми хотіли розробити основу, щоб уникнути обох потенційних помилок з метаном».

Автористверджують, що ще багато роботи, щоб повністю зрозуміти будь-яке майбутнє виявлення метану. «Це дослідження зосереджується на найбільш очевидних помилкових спрацьовувань метану як біологічного підпису», - підсумував Кріссансен-Тоттон. Атмосфери скелястих екзопланет нас напевно здивують, і нам доведеться бути обережними в наших інтерпретаціях . Майбутня робота повинна прагнути передбачити та кількісно визначити більш незвичайні механізми виробництва небіологічного метану».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



