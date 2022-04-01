Маріо Іріваррен та Ваня Блудау демонстрували конфлікти у своїх стосунках на кулінарному шоу Етеля Позо

Ніхто цього не чекав. МаріоІріваррен та Ваня Блудау формувалися однією з найстабільніших пар перуанського шоу-бізнесу, однак, заява від модель, оголосила про закінчення своїх відносин з колишнім хлопчиком реальності, розчарувала своїх шанувальників.

Через свої соціальні мережі впливовий зазначила, що прийняла важке рішення припинити свою романтику. Крім того, він дав зрозуміти, що не буде надавати жодної заяви з цього приводу.

« Я прийняв важке рішення припинити стосунки, які я мав, хоча з мого боку багато любові . Я не буду давати ні деталей, ні будь-якої старої мови і щиро сподіваюся, що моє рішення буде дотримане», - сказав він.

Незважаючи на те, що кілька тижнів тому вони були надзвичайно закохані на дорогах загального користування та на своїх основних платформах, правда полягає в тому, що їхні стосунки пережили б кризу, принаймні, так це виглядало під час записів програми En esta cocina I командую.

У невеликому трейлері, який вони показали, журнал показує Ваню Блудау помітно незручно, оскільки вона просить свого тодішнього партнера поспішити різати м'ясо. «Дуже маленький, в квадратах, ти мене відчайдушно», - чути він говорить.

Однак цей заклик до уваги моделі зовсім не сподобався б Маріо Іріваррен , який кричав на неї і сказав їй, що сама може зійти і продовжити свою роботу. « Ідіть вниз і поріжте себе», - відповів він.

Крім того, в інший час колишній хлопчик-реальність зневажає крики колишньої танцівниці і просить її заткнутися, не вирішивши, що вона хотіла, щоб вона зробила в той час. «Складіть свій розум тоді».

Слід зазначити, що ця програма була записана тижні тому, коли вони ще не закінчили, тому Етел Позо, як ведучий програми, запропонував трохи розповісти про все, що вона бачила в день записів, зазначивши, що пара помітила, що їхні стосунки йдуть не зовсім добре.

« Вони повинні дивитися шоу, тому що іноді ми дивуємося, що пара закінчує стосунки, але іноді є певні речі, які людина сприймає в оточенні , тому цієї неділі вони зможуть переглянути програму і бути уважними до тих підсвідомі повідомлення», - сказав він.

З іншого боку, ведуча Амеріки Хой попросила її не залишати восьмирічну дружбу, яку вони мали до того, як вони були закохані, тому що, хоча їх роман не спрацював, дружба не повинна закінчуватися, тому що любов між ними не припинилася.

«Я бажаю їм найкращого, і я сподіваюся, що дружба переможе, у них було вісім років дружби, що ця дружба переживає, вони більше не будуть парою, але вони можуть продовжувати бути великими друзями, якими вони завжди були», - додав він.

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