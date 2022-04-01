Луїс Лакаль Поу про результат референдуму: «Деякі кажуть, що Уругвай розділений на два, і це не так, є лише один Уругвай»

Президент Уругваю Луїс Лакаль Поу взяв участь минулого четверга на міжнародній латинській щорічній зустрічі в Пунта-дель-Есте, де його взяли інтерв'ю аргентинські журналісти Дієго та Альфредо Леуко. Там він відповідав на питання на різні теми, починаючи від реальності Меркосура і закінчуючи його зв'язком з аргентинськими президентами, включаючи Путіна, Венесуели та інших місцевих питань.

інтерв'ю, яке тривало майже годину, почалося з того, що президент згадав про початок пандемії covid-19, яка з'явилася в Уругваї через тринадцять днів після того, як він прийняв свій уряд, 13 березня 2020 року. Він прокоментував рішення та заходи, прийняті його адміністрацією, зокрема, для того, щоб не вводити обов'язковий карантин, та наголосив на зв'язку довіри, яку він породжує з його населенням.

«Почав будуватися фундамент довіри, те, що говорить вам уряд, - це правда. Це туди-сюди. У світі такої невизначеності все частіше ви слухаєте когось із команди Президента Республіки, включаючи Президента Республіки, який каже вам, що «а» відбудеться, а потім «а» проходить, або каже вам, що це може бути «а» або «б», а потім трапляється «а» або «b», що породжує доброчесний шлях довіри», - сказав він.

В результаті він уточнив, що «довіра полягає в тому, що надія зупиняється, і це машина, яка, коли вона починає розмовляти і є чимось щодня, породжує в цьому бурхливому світі рішень, іноді неправильно зрозумілих, шлях, який, якщо ви починаєте думати, з різними стилями та різними ідеологіями є традиційним Уругвайський».

У зв'язку з цим він посилався на результати референдуму про скасування 135 статей Закону про невідкладний розгляд, флагманського закону свого уряду, і підкреслив, що країна не розділена на дві половини. Вінсказав, що «деякі політичні лідери сказали, що Уругвай розділений на дві половини, і я повністю проти цієї позиції. По-перше, тому що реальність показує, що двох половинок немає. Може бути два політичні бачення, їх більше двох (...), але є Уругвай, і я мав на увазі це на фотографії, яка з'явилася в газетах, леді із знаком «Ні» на балконі та чоловіка зі знаком «Так».

Серед інших питань аргентинські журналісти запитали його, чи зможе він поділитися самокритикою, чимось, що він зробив і не зробить більше. У своїй відповіді президент послався, коли сказав на громадському телебаченні, що призупинить розшук зниклих без вісті.

«Коли вони запитують мене, чи буду я продовжувати шукати зниклого, я сказав «ні». Ія не один, щоб поставити себе у взуття тієї людини, яка шукає свого сина, онука, племінника, і сказати йому, що Президент Республіки або що держава більше не буде шукати його, бо це справа серця. І там я допустив людську помилку, що донині важить на мене. Потім я вибачився публічно, але помилка вже була», - нагадав він і підкреслив, що «до цього дня вона важить на мене».

Що стосується помилок як політика, він сказав, що йому корисно мати команду, «яка рідко» хвалить його. «Якщо я більше не робив помилок, це тому, що критика, ця порада є раніше. Отже, ви начебто зі своїми ідеями, але у вас також є доброзичливі команди».

Звертаючись до більш міжнародних питань, його попросили визначити президента Росії Путіна. «Я думаю, що він має природну провідну композицію. Вінє лідером, очевидно, з інструментами, не типовими для позитивного лідера, який з навчанням, який він має і де він належав, співвідноситься певним чином. Звичайно, не надто далеко від використання всіх інструментів і, як ще однієї, війни, силою, з тугою за минулим більш схожим, можливо, до СРСР, ніж на нову Росію», - заявив він і зазначив, що «думати сьогодні, що Сі Цзіньпін (президент Китаю) - це той, хто сьогодні опосередковує цей конфлікт, це те, що ціле світ був розгорнутий».

Крім того, вони попросили його дати свої погляди на збройний конфлікт між Росією і Україною і заявили, що «найважливішими гравцями є США, Європейський Союз, з Францією як лідером, і Китай, якщо він взагалі грає». Він також запевнив, що Венесуела не є вагомим союзником у конфлікті.

На консультації якого президент Аргентини з моменту повернення до демократії, до якого він відчуває себе найближчим, висловив повагу до всіх і сказав, що у кого його колега буде добре. «У нас хороші стосунки», - сказав він про свої стосунки з Альберто Фернандесом, додавши, що обидві країни зараз перебувають на позитивному, реалістичному порядку денному.

«Ми працюємо над судноплавністю річок», - підкреслив президент, підкреслюючи, що триває діалог між міністрами закордонних справ Франсиско Бустільо (Уругвай) і Сантьяго Каф'єро (Аргентина). Хоча він також зазначив, що «немає згоди» в його бажанні мати «більш відкритий» Меркосур. Івін нагадав, що так само, як Уругвай хоче мати угоду про вільну торгівлю з Китаєм, Індія сьогодні вимагає аргентинських продуктів і щось подібне може йому підійти. «Ми скажемо, що вони йдуть, якщо це на благо Аргентини, це на благо регіону», - сказав він.

Лакалле Поу також посилався на аргентинську культуру, до націоналізму, який характеризує її населення. «Кажуть, що аргентини загострюються націоналісти, які в якийсь момент можуть розцінюватися як дефект. Щоаргентинський націоналізм, добре зрозумілий, викликає захоплення. Аргентинець- це мессер, і він грає його. Насправді вони піднялися більше разів, ніж впали», - сказав він про своїх сусідів.

Одним з останніх питань, які торкнувся президент, було про його політичних наступників. Він прокоментував, що «якщо є щось, що я не збираюся робити, це вказати на наступника, тому що це штучно. Я думаю, ви повинні дати крила всім. Очевидно, що оскільки я політична помилка, я вже бачу (...) і хто, на вашу думку, має ще один профіль, щоб очолити країну».

Він зауважив, що «Я не збираюся це говорити, тому що це було б несправедливо, те, що ви не можете зробити, це лікоть всіх, ви повинні дати крила, нехай кожен демонструє свою власну річ і допомагає в тому, що він може, але сказати «ця людина» здається навіть недоліком для цієї людини».





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