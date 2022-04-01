Джуліан Кастільо: молодий колумбієць, який малює фрески кров'ю проти насильства.

Colombian artist Julian Castillo draws a mural depicting Puerto Rican singer Rene Perez, aka Residente, before painting it with human blood donated by volunteers, at the Siloe neighborhood in Cali, Colombia, on March 23, 2022, in rejection of violence. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Джуліан Кастільо - Каленьо, любить фруктовий сік і рано прокидається до фізичних вправ. Він є художником татуювань і художником. Він заробив кілька світових рекордів своєю роботою і нещодавно був на радарі міжнародної преси за портрет пуерториканського співака Residente, зроблений людською кров'ю. За його словами, ідея полягає в тому, що кров - це привід для мистецтва, а не для війни. Свого часу Infobae представив подробиці про свою роботу. Ми взяли інтерв'ю у нього сьогодні.

Якви починаєте в мистецтві?

Все почалося тому, що я зрозумів, що вмію малювати добре, трохи краще, ніж інші. Це було в третьому класі. Я не зовсім пам'ятаю, скільки йому було років. Ось де я продовжував малювати. У школі я завжди виділявся тим, що робив це правильно. Коли я закінчила навчання, в той час я отримав татуювання і мені сподобалося все, що спричинило за собою, тому я вирішила навчитися це робити. Я створив свою студію, а також почав малювати на вулицях. Це був 2010 рік. Я вийшов малювати на світанку і почав з'являтися в пресі. Я не знаю чому. У 2017 році я зробив найбільший в світі олівцевий фреска і домігся рекорду, який ніхто не перевершив. Я продовжував експериментувати з різними матеріалами, крейдою, маркерами. У 2019 році ми придумали ідею крові. Ми пройшли стажування в Universidad del Valle і зрозуміли, що кров збирається гнити і зникнути за короткий час. Я вирішила додати пігмент для татуажу і акрональ, щоб захистити його від дощу і зберегти колір. При цьому у нас вже була формула, і того ж року я намалював перший фреска, який мені дуже сподобався.

Звідкивзялася ідея живопису кров'ю?

У тому 2019 році було багато демонстрацій, маршів, проти багатьох несправедливостей. Що ми зробили, це з'єднати ті ситуації, щоб працювати і сподобалося. Ми продовжуємо, колектив, з яким я працюю, і я, експериментуючи. У 2021 році мені пощастило зробити фреску Луїсіто Комуніки в Сілое. Інфлюенсер з Калі, El Traveler, відвідав моє місто і високо розповів про мої фрески. Я думав, що це дуже приємний жест з його боку, і ми говорили про те, щоб зробити фреску в Сіло е. Ми домовилися про можливість того, що ютубер міг відвідати сайт. Дістатися туди було важко, але, перебуваючи там, все текло дуже добре, незважаючи на те, що була дуже напружена атмосфера, особливо в нижній частині Сілое. Ми зробили виставу, і Луїсіто прибув туди. З тих пір все було чудово. Люди знають Siloam краще і краще. Вони думають, що це цікавіше. Нещодавно, щодо, мені прийшла в голову така ідея крові, так як Силоам - це місце, яке постійно загрожує насильством. Метою цих робіт є передати послання миру, залучаючи всіх людей, відомих чи ні, соціальних лідерів, простих людей. Те, що ми хочемо, щоб це було відомо в багатьох місцях.

El artista colombiano Julián Castillo. (Luis ROBAYO / AFP)

Щопризвело до того, що його твори відомі в багатьох місцях?

У нас дуже добре. Вчора я навіть мав інтерв'ю з Антоніо Гарсією Віллараном, який є дуже важливим мистецтвознавцем Іспанії. Ми говорили про можливість перетворення цих робіт у NFT з метою їх просування. Ідея полягає в тому, щоб продати їх і за зібрані гроші, щоб мати можливість працювати над проектами, які дозволяють нам просувати та покращувати ситуацію в Силое. Ідея полягає в тому, щоб запропонувати простір, де діти Сілое можуть зібратися, щоб малювати.





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