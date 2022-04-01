Вакансії для агентів з продажу, обслуговування клієнтів та колекцій

Компанія в секторі BPO має 500 вакансій у містах Богота, Медельїн та Манізалес, для торгових агентів, агентів з обслуговування клієнтів та консультантів з колекції.

З цих вакансій 400 спеціально для Боготи, Медельїна та Манізалеса, на посади консультанта колл-центру з продажу фінансових продуктів та консультантів з колекції.

Вимоги, щоб подати заявку на ці посади: бути академічним бакалавром, з хорошим комерційним ставленням, і ви повинні мати принаймні чотири місяці досвіду роботи в колл-центрі, телемаркетинг, продажі, фінансовий сектор або телекомунікації.

Ті, хто цікавиться цими вакансіями, можуть подати заявку, відправивши свої резюме на електронні листи seleccion.medellin@emergiacc.com, seleccion.manizales@emergiacc.coі seleccion.bogota@emergiacc.com, залежно від міста, до якого ви хочете подати заявку. Або також через соціальні мережі emergia Колумбії у Facebook та Instagram.

Пропозиціїдля двомовних радників

Решта 100 вакансій знаходяться в місті Медельїн і призначені для двомовних радників, на посадах торгових агентів (комісій для бездомних) та обслуговування клієнтів для обслуговування клієнтів на ринку США.

Вимоги до подання заявки на ці вакансії: бути ступенем бакалавра, мати шестимісячний досвід роботи в колл-центрі та сертифіковані продажі, а також рівень англійської мови В2 або С1.

Бажаючі можуть надіслати резюме на cochoa@emergiacc.com або написати в соціальні мережі emergia Колумбії у Facebook та Instagram.

«Серед переваг роботи з емергією - можливість зростання всередині компанії, гідна та своєчасна заробітна плата та велика стабільність роботи. Крім того, варто зазначити, що emergia - це компанія, яка піклується про те, щоб працювати на добробут та щастя своїх співробітників, яка пропонує багато сфер надання своїх послуг», - пояснює Луз Енід Ечеверрі, директор людей тендерної компанії.

Багатонаціональнашукає недосвідчених радників

З іншого боку, компанія, присвячена пропонуванню різних технологічних продуктів та послуг, шукає двомовних бізнес-консультантів, щоб бути частиною своєї команди та може розвинути чудові ділові навички.

Учасники торгів уточнюють, що вам не потрібен досвід, але потрібно мати відмінне ставлення до роботи в команді.

Вимоги до подання заявки на ці вакансії: бути ступенем бакалавра та володіти англійською мовою. Вибрані, серед своїх функцій, матимуть своєчасні та телефонні послуги клієнтам різних компаній, пропонувати товари та послуги та, крім того, створювати лояльність між замовником та компанією.

Зарплата становить 2,900000 доларів плюс бонуси за продажі та всі юридичні вигоди. Навчання повністю оплачується. Договір укладається на невизначений термін безпосередньо з компанією. Робочий час - з понеділка по п'ятницю у фіксовані, необертові зміни, і є день відпочинку, або субота, або неділя.

Щоб подати заявку, ви повинні увійти на платформу Computrabajo і ввести в пошуковій системі «Двомовний агент, моя перша робота! - Богота на місці». Після цього вам потрібно буде перейти до опції «Застосувати» та прикріпити своє резюме з усіма оновленими даними. Так само ви повинні мати час для відповідного співбесіди.

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