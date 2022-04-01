Російське вторгнення LIVE: Китай здійснив велику кібератаку на українські військові та ядерні установки незадовго до прориву Росії

Україназалишається під російським нападом, незважаючи на обіцянку Кремля деескалації конфлікту.

Вихід українських мирних жителів триває, і США готуються прийняти 100 тисяч біженців, які рятуються від жаху , викликаного кремлівськими військами.

Близько2000 мирних жителів їздять евакуаційні автобуси, які прямують з прибережного міста Бердянськ до Запоріжжя, який контролюється українським урядом, транспортуючиевакуйованих з обложеного міста Маріуполь .

Україна засудила, що ще 45 тисяч осіб були примусово депортовані до Росії, а також на сепаратистську територію Донецька — самопроголошену республіку і визнану Кремлем.

Далі, хвилина за хвилиною російського вторгнення: (Український час, GMT+3):

п'ятниця, 1 квітня:

23:16: Китай здійснив масштабну кібератаку проти українських військових і ядерних установкиза дні до вторгнення в Росію, повідомляє українська розвідка.

Згідно з цими повідомленнями, які були отримані і опубліковані британською газетою The Times, понад 600 сайтів, що належать Міністерству оборони в Києві та інших установ, зазнали тисячі спроб піратства, які були скоординовані китайським урядом, повідомляє українська служба безпеки, СБУ.

22:49: Збройні сили України в цю п'ятницю звинуватили Росію узамінуванні цивільних будівель та інфраструктури, а також інших просторів міста Буча в Київській області перед вигнанням українськими військами.

«Після виїзду з міста Буча російські окупаційні війська добували цивільні будівлі, інфраструктуру та інші райони», - повідомили в заключній частині Збройні сили, попередивши, що російські війська відступили для активізації обстрілів в інших регіонах, таких як Донецьк.

22:19: Україна віддала частину цієїп'ятниці звільнення 86 своїх військових, захоплених Росією, в обмін на російських військових, кількість яких не була вказана.

«Обмін щойно відбувся. 86 військовослужбовців, у тому числі 15 жінок, вже в безпеці», - заявив начальник штабу президентства Кирило Тимошенко у повідомленні Telegram.

22:12: Українська влада попередила, що, незважаючи на виведення російських військ з Києва і Чернігова, Москва планує новий наступ, через який належить завоювати Україну до 9 травня, Дня Перемоги в Росії.

Росія разом з Білоруссю та іншими колишніми радянськими республіками вшановує в цей день капітуляцію нацистської Німеччини у Другій світовій війні 1945 року. З тих пір і до розпуску Радянського Союзу Червона площа в Москві була сценою великого військового параду, який пізніше, в 1995 році, був відновлений.

21:58: Європейські уряди та компанії працювали в п'ятницю над спільним підходом до вимоги Росії про те, щоб вони платили за свійгаз урублях , одночасно пом'якшуючи загрозу неминучого переривання поставок.

Європейські столиці були напоготові за зупинку імпорту газу, оскільки президент Росії Володимир Путін прагне відплати за західні санкції за вторгнення в Україну 24 лютого.

21:34: Росія розпорядилася своїм університетам перенести весь свій контент з Youtube на російську соціальну платформуVK Video іRutube , російську відеоплатформу.

21:10: Чорнобильська АЕС не постраждала під час окупації російськими солдатами, алецілком ймовірно, що військові протягом останніх чотирьох тижнів зазнавали радіації , запевнила українська влада в п'ятницю.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що «не може підтвердити» ці звіти. Агентство ООН «буде шукати додаткову інформацію для надання незалежної оцінки ситуації», - йдеться в заяві.

«Рівень радіації навколо заводу в даний час нормальний», - сказав Гроссі пресі у Відні.

Однак виведення російських військ могло призвести до «локалізованого» збільшення радіації за рахунок руху транспортних засобів, сказав він. Те ж саме сталося, коли російська армія зайняла місце в перший день наступу 24 лютого.

19:55: Амазонка дозволила в Польщі гуманітарному центру допомоги, який має 4500 квадратних метрів складських приміщень, щоб покрити потреби українських біженців, які тікали від війни.

Понад4 мільйони українців були змушені покинути свою країну після російського вторгнення в Україну, і потреба допомагати їм зростає з кожним днем, як зазначає компанія e-commerce.

Тому через тиждень після відкриття першого гуманітарного центру Амазонки у Словаччині вони створили другий центр у Польщі поблизу Сосновця, міста на півдні Польщі, за допомогою якого вона подвоїла простір, відведений для забезпечення критичних поставок постраждалим.

19:41: Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) підтвердив цієї п'ятниці, що «не в змозі» отримати доступ до міста Маріуполь, де відвідає евакуація тисяч мирних жителів, але запевнив,що спробує ще раз цієї суботи.

МКЧХ вже за кілька годин до цього попередив, що були «великі перешкоди» для евакуації мирних жителів з українського міста, яке продовжує облогу російськими військами. Тритранспортні засоби НУО планували покинути Маріуполь цієї п'ятниці , щоб супроводжувати конвой з дванадцятьма автобусами та приватними транспортними засобами з мешканцями на борту.

Однак МКЧХ, команда якого складається з дев'яти осіб, детально розписала в заяві про те, що співробітники повинні були повернутися в «Запоріжжю», після того, як «умови» на місцях зробили завдання «неможливим».

19:30: Президент України Володимир Зеленський цієї п'ятниці попросив свого французького колеги Еммануеля Макрона заступатися з Москвою для досягнення режиму припинення вогню в Маріуполі «досить довго» для досягнення евакуації міста та відповідних гуманітарних операцій.

Зеленський зазначив у Twitter, що «французька ініціатива щодо гуманітарних коридорів у Маріуполі має бути реалізована».

За словами джерела з Єлисея, два лідери провели телефонну розмову, по суті, про «гуманітарну надзвичайну ситуацію», яка переживається в тому місті на південному сході України, яке протягом декількох днів перебуває в облозі російською армією.

19:26: Глава гуманітарних служб ООНМартін Гріффітс поїде до Москви в неділю, щоб спробувати пропагувати перемир'я в Україні, про що цієї п'ятниці оголосив генеральний секретар організації Антоніо Гутерреш.

Гріффітспланує пізніше відвідати Київ , щоб обговорити з українською владою ту ініціативу щодо гуманітарного припинення вогню, яку сам Гутерреш вперше підняв на цьому тижні.

Виступаючи перед журналістами, глава ООН підтвердив, що і Росія, і Україна погодилися отримати Гріффітса для вирішення його пропозиції.

19:23: Росія запевнила цієї п'ятниці, що мають нові докази, які вона передасть ООН, про існуванняпередбачуваних програм біологічної зброї, розроблених в Україні за підтримки США , звинувачення, яке поки що не було підтверджено незалежними джерелами.

Москва, яка вже тижнями піднімає це питання з Організацією Об'єднаних Націй, заявила, що сьогодні планує направити до Ради Безпеки ще один лист з додатковою інформацією.

19:20: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю попросив свого російського колеги Володимира Путіна особисто зустрітися з главою держави України Володимиром Зеленським, щоб «увінчати» недавній прогрес, досягнутий у переговорах на рівні делегатів .

У телефонній розмові з президентом Росії Ердоган описав переговори між представниками Москви і Києва, що відбулися минулого вівторка в Стамбулі, як конструктивні і обнадійливі, як надію на мир минулого вівторка, йдеться в заяві турецького президентства в Twitter.

19:11: Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль звинуватив Росію в бажанні спровокувати «продовольчу кризу» на світовому рівні, після спровокування чергової енергії і в рамках вторгнення в сусідню країну.

«Наміри Росії очевидні. Після енергетичної кризи, викликаної Росією наприкінці минулого року і на початку цього року в Європі і світі в цілому , їх завдання зараз - спровокувати велику продовольчу кризу в світі», - сказав він.

19:09: Українська влада повідомила, що 86 українців були звільнені російською армією на базі нової

ув'язнених.

Звільненізараз знаходяться в надійному місці і їхньому життю не загрожує небезпека, як пояснив заступник директора Офісу Президентства України Кирило Тимошенко на своєму Telegram-каналі.

18:28: Президент США Джо Байден заявив, щопонад 30 країн приєдналися до північноамериканської країни, щоб взяти Перевага запасів нафтових громадян у спробі врегулювання світових енергетичних ринків, зляканих наслідками російського вторгнення в Україну.

18:00: Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оцінила в 53 кількість об'єктів української культурної спадщини, пошкоджених внаслідок російського вторгнення на територію.

Серед пошкоджених будівель - 29 церков, 16 історичних будівель, чотири музеї та чотири пам'ятники, як пояснив Генеральний директор ЮНЕСКО з питань культури Ернесто Оттонена прес-конференції.

17:20: Німеччина схвалила поставку 56 бойових танків в Україну, повідомляє прес-секретар Міністерства оборони Німеччини в CNN.

Танки, які відносяться до типу Pbv 501, походять з східнонімецької армії епохи холодної війни і були продані Швеції, а потім перепродані в Чехію, яка доставить їх в Україну, повідомляє міністерство.

17:10: Європейський Союз (ЄС) закликав Китай «не дивитися по-іншому» і «допомогти зупинити» війну в Україні , з нагоди саміту, який обидві сторони провели за допомогою відеоконференції.

«Ми закликаємо Китай допомогти зупинити війну в Україні. Китай не може дивитися по-іншому на це порушення міжнародного права», - заявив президент Європейської Ради Чарльз Мішель на прес-конференції за підсумками віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном та його президентом Сі Цзіньпіном.

17:00: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) попросила її фахівців отримати дозвіл на відвідування Запорізької АЕС в Україні. Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс», повідомляє агентство «Інтерфакс», повідомляє Reuters.

16:30: Уряд України повідомив про відкриття дев'яти гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів з міст Маріуполь, Енергодар, Бердянськ, Мелітополь, Рубіжне, Нижнє, Сєвєродонецьк, Попасна та Лисичанськ.

16:00: Прес-секретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник відмовився коментувати російські звинувачення щодо нападу українських вертольотів на паливну базу в південно російському місті Бєлгороді.

«Я хотів би підкреслити, що Україна проводить оборонну операцію проти російської агресії на території України», - сказав він у телевізійній заяві. «Це не означає, що Україна повинна нести відповідальність за кожен прорахунок або подію чи катастрофу, що відбувається на території Російської Федерації. Ми вже не вперше стали свідками таких звинувачень. Тому я не буду підтверджувати і не спростуватиму цю інформацію», - сказав він.

15:30: Росія заявила, що не почне перекривати подачу газу в «недружні країни» відразу за новим указом, що вимагає сплати в рублях з 1 квітня.

15:20: Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін «недостатньо обізнаний» про еволюцію військового конфлікту в Україні.

Шольц заявив у подкасті німецької політики, що російські служби безпеки можуть «приховувати багато істин» від Росії, наприклад, скільки військовослужбовців втратили життя з моменту початку вторгнення 24 лютого.

15:10: Громадська організація Amnesty International (AI) засудила, що «жорстока тактика війни в облозі», яка використовується російськими військами в Україні та характеризується «безрозбірливими нападами на густонаселені райони», провокують «незаконні вбивства мирних жителів» на території.

У заяві організація зазначила, що ці атаки включають «порушення основних послуг, скорочення зв'язку та руйнування цивільної інфраструктури», а також «обмеження доступу до лікарських засобів та медичної допомоги».

«Останніми тижнями російські війська використовують зброю з за своєю суттю нерозбірливими ефектами, такими як касетні боєприпаси та низькоточна зброя з впливом на великі території, (...) в атаках на густонаселені райони», - сказав ШІ.

15:00: Мер Чернігова засудив, що російські вибухи знищили онкологічну палату міської лікарні, лише через кілька днів після того, як Росія заявила, що «різко скоротить» свій військовий напад.

«Деякі снаряди потрапили безпосередньо в обласну лікарню, і одне з корпусів лікарні, онкологічне відділення, було повністю зруйновано. Троє людей отримали серйозні поранення», - повідомив CNNміський голова Владислав Атрошенко.

14:30: Кількість біженців, які виїжджають з України з початку російського вторгнення, становить вже близько 4,1 мільйона, за даними ООН,які також оцінюють у 6,5 мільйонів людей, які покинули свої домівки, але все ще перебувають на українській території.

Загалом в результаті конфлікту було переміщено понад 10 мільйонів людей, і майже 2,4 мільйона з них перетнули кордон в Польщу, повідомляє Верховний комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

14:20: Два українські вертольоти обстріляли бензобак на російській території в місті Бєлгород Західна Росія, приблизно в 40 км від українського кордону, повідомив місцевий губернатор.

Якщо підтвердиться, білгородський рейд став би другою гелікоптерною операцією Києва, після спроби проникнення російських ППО навколо обложеного міста Маріуполя на українському узбережжі Азовського моря.

13:50: Росія і Україна відновили мирні переговори за допомогою відеоконференції, підтвердили учасники переговорів з обох сторін.

13:48: Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після зустрічі з українською та російською владою оголосив, що відвідає колишню Чорнобильську АЕС, місце бойових дій після початку наступу Росії на Україну більше місяця тому.

Гроссі пояснив у Twitter, що він очолить «місію допомоги та підтримки» цих об'єктів, сцени в 1986 році найбільшої атомної катастрофи в історії.

13:30: Близько 2000 мирних жителів перебувають на евакуаційних автобусах, які прямують з прибережного міста Бердянська до Запоріжжя, контрольованого українським урядом, перевозятьевакуйованих з обложеного міста Маріуполь.

«Конвой евакуації виїхав з Бердянська до Запоріжжя», - йдеться у заяві Маріупольської міської ради на Telegram. «Багато приватних транспортних засобів приєдналися до 42 автобусів, які супроводжували транспортні засоби Червоного Хреста і СЕС (ДСНС). Сьогодні ми очікуємо прибуття рекордної кількості жителів Маріуполя».

13:03: Українська армія оцінила «близько 17 700» російських солдатів, загиблих у бою з початку війни , спровокованої 24 лютого наказом вторгнення, наданим президентом Росії Володимиром Путіним.

12:54: Російські війська покидають Чернігів (Чернігів) на північ від Києва, про що заявив губернатор області В'ячеслав Чаус, який запевнив у Telegram , що не знає причин такого виведення, про що цього тижня оголосила російська влада.

12:30: Міжнародний Червоний Хрест заявив, що поки не підтверджено, що евакуація обложеного міста Маріуполя на півдні України може бути здійснена вже цієї п'ятниці, повідомив прес-секретар організації в Женеві.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зазначив, що його польова команда має три транспортні засоби та дев'ять військовослужбовців, які прямували до Маріуполя.

«Ми сподіваємося, що ми все ще можемо розпочати евакуаційні операції вже сьогодні. Це дуже довга дорога» між Запоріжжю та Маріуполем, сказав він.

12:10: Кількість загиблих під час нападу у вівторок на штаб обласної адміністрації українського міста Миколаїв, на півдні країни, склала 28,повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Виступаючи перед українським агентством « Укрінформ», речник СЕС Ілляна Пацюк уточнила, що о 10.50 ранку 1 квітня тимчасовий баланс російського ракетного обстрілу, який вдарив і знищив штаб обласної адміністрації, є 28 загиблих.

11:10: Російські війська не дозволили запасам допомоги дістатися до обложеного міста Маріуполь, заявив у п'ятницю радник мера міста, і для захоплених жителів залишається важко покинути місто.

«Місто все ще закрите на в'їзді, і їхати з власним транспортним засобом дуже небезпечно. Більше того, з учорашнього дня (російські) окупанти категорично не допускали до в'їзду в місто жодної гуманітарної допомоги, навіть найменшої», - заявив Петро Андрющенкоу заяві Telegram.

11:00: Прем'єр-міністр АвстраліїСкотт Моррісон заявив, що його країнавідправить в Україну бронетехніку Бушмастера у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського захистити свою територію від російського вторгнення.

«Ми надішлемо їх на наш C-17 (літак), щоб переконатися, що вони можуть бути там для підтримки», - заявив Моррісон, не вказуючи кількість цих транспортних засобів або дату відвантаження.

8:30: Українська влада підвищила цю п'ятницю добільш ніж 150 кількість дітей, які загинули в країні з початку російського вторгнення, спровокованого 24 лютого за наказом президента Росії Володимира Путіна.

Прокуратура України вказала у повідомленні на своєму телеграм-акаунті, що на сьогоднішній день підтверджено загибель 153 дітей та додала, що більше 245 отримали поранення.

«Ведуться роботи по визначенню кількості жертв дітей в районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих ворогом територіях, зокрема в Маріуполі та деяких районах Київської, Чернігівської та Луганської областей», - сказав він.

8:00: Військова частина Сирійської армії зблизько 300 солдатів прибула до Росії цього четверга з Сирії, щоб пройти військову підготовку перед відправкою в Україну, як пояснив рекрутер за умови анонімності, повідомляє газета «The New York Times».

Згідно з цим джерелом, росіяни хочуть набрати 16 000 сирійців для війни в Україні з конкретними віковими та ваговими умовами — чоловіків віком від 20 до 45 років вагою від 50 до 90 кілограмів - віддаючи перевагу тим, хто має бойовий досвід.

Крім того, вони отримували б зарплату від 1000 до 2000 доларів на місяць , і, якби вони померли на фронті, їм було б обіцяно, що їхні сім'ї отримають 2800 доларів, плюс 600 доларів на місяць протягом року.

7:30: Японія не буде платити свої закупівлі газу з Росії в рублях, заявив в цю п'ятницю прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісідапісля виграшу ультиматуму країни, щоб її «непривітні» покупці заплатили його в місцевій валюті або зіткнулися з призупиненням контрактів.

«Як домовилися на позачерговому засіданні міністрів енергетики G7, ми відмовляємося», - заявив Кішида в п'ятницю, коли його запитали про плату рубля, яку вимагає Москва на парламентській сесії.

Японський головний виконавчий директор, який не надав жодної інформації про стан своїх енергетичних контрактів з Російською Федерацією, зазначив, що переговори з цього питання все ще відкриті, і заявив, що вживе «відповідних заходів», не наводячи додаткових подробиць.

7:00: Кількість загиблих від нападу, здійсненого у вівторок російськими військами проти головної адміністративної будівлі українського міста Миколаїв, склало близько 25, про що підтвердила вцю п'ятницю Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«О 7 годині ранку (за місцевим часом) 1 квітня в результаті впливу ворожої ракети на будівлю Миколаївської обласної адміністрації загинули 24 життя»,- йдеться в повідомленні агентства на своєму акаунті в Facebook.

Таким чином, він пояснив, що пошуково-рятувальники до теперішнього часу відновили 23 тіла з завалів, тоді як один з постраждалих пізніше помер у лікарні. «Робота триває невтомно», - сказав він.

6:30: Збройні сили України запевнили, щоросійські війська намагаються сформувати «окупаційні адміністрації» у провінціях Донецької, Луганської, Запорізької та у місті Херсоні , де українські війська «взяли б під контроль» до одинадцяти населених пунктів.

«Російський ворог продовжує блокувати місто Харків, запускаючи артилерійський обстріл, щоб зруйнувати інфраструктуру міста та житлові райони. У районі на південь від міста Ізюм російський ворог намагається зламати опір українських захисників», - наголосили в цьому ж звіті.

Вони також повідомили, що «триває штурм» на місто Маріуполь і що у напрямку населеного пункту Олександрівка в Миколаївській області «російська армія намагається здійснити наступальні дії».

5:45: Президент Грузії Соломе Зурабічвілі заявив, щоГрузія приєднається до всіх фінансових санкцій, введених Заходом проти Росії, після оголошення президента України Володимира Зеленського припинити свого посла в країні.

За словами Зурабішвілі, Грузія братиме участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії, які вплинуть на економіку країни, про що підтвердили ІА « Укрінформ » та CNN . Крім того, він також запевнив, що Тбілісі наразі підтримує всі міжнародні резолюції, створені на підтримку України.

5:00: Щонайменше1458 осіб було евакуйовано з Маріуполя та кількох міст Запорізької області по трьох гуманітарних коридорах, повідомила віце-прем'єр України Ірина Верещук.

«31 березня 1458 осіб прибули до Запоріжжя в трьох гуманітарних коридорах домовилися про власний транспорт. З них 631 житель Маріуполя і 827 з міст Запорізької області», - пояснив Верещук у своєму акаунті в Facebook.

Верещук також повідомив, що «50 приватних машин і автобус з дітьми» покинули місто Енергодар. Вони пройшли всі блокпости і дісталися до Запоріжжя», - додав він.

4:15: Україна запевнила, що російські війська відвернули свою увагу від Києва, щоб зосередитися на Маріуполі.

Російські війська поки що відмовилися від окупації Києва і зараз зосереджуються на штурмі Маріупольського порту на Азовському морі, йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні вранці Генеральним штабом Збройних Сил України.

«Ворог, який зазнав значних втрат в особовому складі та техніці, не зміг заблокувати і захопити місто Київ. Окупанти були змушені тимчасово відмовитися від цього завдання», — говорить частина української армії, опублікована наприкінці тридцять шостого дня російського вторгнення в Україну.

03:36: Міністерство оборони Великобританії запевнило, що Росія перерозподіляє війська з Грузії в Україну і детально проте, щовід 1200 до 2000 її сил були реорганізовані в три тактичні батальйонні групи.

Це підтвердила британська розвідка в своєму офіційному профілі Twitter, де вона уточнила, що ця акція Москви, яка прагне «посилити своє вторгнення в країну», є «свідченням несподіваних втрат» , які вона зазнала з початку вторгнення.

3:17: Президент України Володимир Зеленський понизив двох генералів за«порушення військової присяги вірності українському народу» на підставі дисциплінарного статуту Збройних Сил.

Зеленський у своїй звичайній вечірній промові, оприлюдненій українським президентством, заявив, що прийняв таке рішення щодо «антигероїв». Зараз у мене немає часу, щоб розібратися з усіма зрадниками. Але потроху всі будуть покарані».

02:24: Російська опера оголосила в четвер про скасування концерту ліричної зіркиАнни Нетребко за коментарі до військової інтервенції, розпочатої Москвою в сусідній Україні.

50-річний сопрано, який живе в австрійській столиці Відні, «засудив» операцію в середу після тиску, як і інші російські художники Європи та США, щоб зайняти позицію. Новосибірськийоперний театр в Сибіру скасував концерт, який був запланований там 2 червня.

01:34: Російська влада підтвердила, що цієї п'ятниці буде створений гуманітарний коридор від портового міста Маріуполя до Запоріжжя, таким чином, відповідаючи на запити урядів Франції та Німеччини.

«На особисте прохання президента Франції (Еммануеля Макрона) та міністра закордонних справ Німеччини (Олафа Шольца) до президента Росії Володимира Путіна з 10 ранку за місцевим часом 1 квітня Збройні сили РФ знову відкриють гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя», - пояснили в глава російської національної оборони полковник Михайло Мізинцев.

01:15: Директор з комунікацій Білого домуКейт Бедингфілд заявила в четвер, що США мають докази того, що вторгнення Володимира Путіна в Україну була«стратегічною катастрофою» для Росії. Вінтакож додав, що Москва зіткнеться з більшою кількістю санкцій.

«Сам Путін заявив, що ці санкції наклали безпрецедентні витрати на російську економіку, і наша роль полягає в продовженні зміцнення України на полі бою», - заявив американський чиновник в редакції Білого дому.

00:58: Прем'єр-міністр КанадиДжастін Трюдо звернувся до країн, що формують G20 з проханням переглянути участь Росії в майбутньому саміті після того, як США і кілька її союзників поставили на стіл можливість вигнання Москви в рамках вторгнення Україна.

00:45: Війська Володимира Путіна вбили 148 дітей під час бомбардувань і авіаударів , випустили 1370 ракет і знищили 15 Аеропорти українців з початку вторгнення 24 лютого, про що в четвер повідомило Міністерство оборони України.

У заяві в цьому портфелі додалося, що понад 10 мільйонів українців втекли зі своїх домівок.

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