INE наказав зняти ефектні та пофарбовані паркани на користь AMLO для відкликання мандата

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Комісія з скарг та скарг Національного виборчого інституту (INE) зобов'язав цієї п'ятницізняти понад 600 оголошень на користь президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в 30 штатах країни протягом наступних 72 годин, оскільки вони представляютьпропаганду, забороненув межах рамки заборони на популярну консультацію Відкликання мандата.

Радник Адріана Фавела зазначила на спеціальній сесії, що ця резолюція була прийнята після скарг , поданих PRI, PAN, PRD та MC проти цієї пропаганди, яку вони приписують Морені , громадському об'єднанню «Нехай демократія слідувати» та чиновникам, як вони сказали вони прагнуть вплинути на громадян до цієї наступної неділі, 10 квітня, проголосувати «так» , щоб AMLO залишався на посаді до 2024 року.

Це 183 видовищні оголошення, 18 випадків пропаганди плакатів, прикріплених до парканів, 354 фарбованих парканів, 74 корпуси полотна, розміщених у різних місцях та п'ять рекламних оголошень у транспортних одиницях.

Крім того, вони надали колективній транспортній системі метро Мехіко (STC) максимум 48 годин, щоб видалити пропаганду, розміщену на периметрі огорожі координації систематичного обслуговування станції Constitución 1917.

Propaganda en la Línea 1 del Metro de la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Він підкреслив, що авторство або походження ресурсів, що використовуються для реалізації цієї пропаганди, невідомі, що може бути незвичайною рекламою стратегії, спрямованої на заборону процесу відкликання мандата.

(Foto: Coparmex)

79,3%мексиканців знають про популярну консультацію щодовідкликання мандата , згідно з опитуванням, проведеним фірмою FactoMétrica.

Зіткнувшись з питанням: Чи знаєте ви про відкликання мандата консультації в Мексиці? Майжевісім з 10 громадян сказали, що вони знали.

Про те, наскільки ймовірно, що він проголосує в консультації, на яку, якщо їм відомо, 68,8% відповіли, що це «дуже ймовірно».

Хоча усвідомлюючи і реагуючи на «дуже ймовірно» їх частка в реальному вираженні становила 54,5 відсотка.

Un ciudadano participando en la consulta popular de 2021 sobre juicio a ex presidentes (Foto: EFE)

У зв'язку з цим FactoMétrica, опитування, присвячений виборчим питанням та дослідженням думок, сказав, що цей відсоток «не є прогнозом» , а «відповіддю, висловленою респондентами», і нагадав, що орієнтовна участь деяких науковців становить лише 27 відсотків.

Тим часом 46,8% погоджуються, що AMLO повинен скасувати свій мандат через втрату довіри, і 53,2% хочуть, щоб його термін закінчився у 2024 році.

За даними INE, Відкликання мандату «є інструментом участі, яку вимагають громадяни для визначення раннього висновку у виконанні особи, яка займає президентство Республіки, заснований на втраті довіри».





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