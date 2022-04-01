Якщо Перу виграє репехаж: Коли він зіткнеться з Францією, Данією та Тунісом на ЧС-2022?

Хоча відомо, що є ще три команди, які завершують 32, Перу входить до них, ФІФА провела жеребкування групового етапу чемпіонату світу з Катару 2022 цієї п'ятниці, 1 квітня в Досі. Там було виявлено, що якщо перуанській команді вдасться побити свого суперника в репехажі, вонибудуть в групі D поряд з Францією, Данією та Тунісом. Крім того, вже відомі дати матчів та можливі стадіони.

За словами Едуардо Комб, сценарії, в яких можуть грати Перу, Об'єднані Арабські Емірати чи Австралія, будуть наступними: Стадіон Лусайл в Лусайлі, 974 в Досі, Міський стадіон освіти в Досі та Стадіон Аль-Джоноуб в Аль-Вакра. Крім того, дати будуть грати з вівторка, 22 листопада до середи, 30 листопада. Пам'ятайте, що тільки перші два йдуть в тур 16.

Як вже відомо, «біколор» дізнається, чи входить вона до цієї групи, коли визначить матч проти Об'єднаних Арабських Еміратів чи Австралії 13 червня з 01:00 (перуанський час) в Досі. Обидві країни, які грають Азіатські відбіркові матчі, зіграють 7-го числа того ж місяця в одному місті.

Останнійраз Перу брав участь у чемпіонаті світу, Росія 2018, зіткнулася з Данією на першому побаченні і Франції на другий день. В обох матчах він програв 1-0, але саме «Галли» були повністю усунені з змагань. Єдиний гол матчу забив Кайліан Мбаппе. Через кілька тижнів «bleus» були короновані як чемпіони світу вдруге в своїй історії.

ДАТИГРУПИ D:

Вівторок, 22 листопада Перу, Австралія або ОАЕ проти Франції

Субота, 26 листопада Перу, Австралія або ОАЕ проти Тунісу

Середа, 30 листопада Перу, Австралія або ОАЕ проти Данії

Perú derrotó 2-0 a Paraguay en Lima y logró el repechaje en la última fecha de Eliminatorias.

ОСЬЯК ФОРМУВАЛИСЯ ГРУПИ:

ГРУПАА

- Катар

- Еквадор

- Сенегал

- Нідерланди

ГРУПАB

- Англія

- Іран

- США

- Шотландія, Уельс або Україна

ГРУПАС

- Аргентина

- Саудівська Аравія

- Мексика

- Польща

ГРУПАD

- Франція

- Перу, Австралія або Об'єднані Арабські Емірати

- Данія

- Туніс

ГРУПАЕ

- Іспанія

- Коста-Ріка або Нова Зеландія

- Німеччина

- Японія

ГРУПАF

- Бельгія

- Канада

- Марруекос

- Хорватія

ГРУПАG

- Бразилія

-Сербія

- Швейцарія

- Камерун

ГРУПАH

- Португалія

- Гана

- Уругвай

- Республіка Корея

Así quedaron los grupos de Qatar 2022.

ХОРХЕЛУЇС ПІНТО ВЛЮБЛЕНИЙ ПЕРУ В РЕПЕЧАЖЕ

Хорхе Луїс Пінто, колишній тренер ОАЕ, виступив в недавньому інтерв'ю і сказав, що команди Південної Америки перевершують тих, хто грає в азіатських відбіркових турнірах, в даному випадку останній загін він очолював і Asutralia. «Я зіткнувся з Австралією в останньому відбірковому матчі, тому що ми мали плей-оф з ними, це більш європейська команда, яка тисне та проста гра, швидким дотиком. Емірати є більш технічними і мають надзвичайний центр-форвард. Для мене Перу є фаворитом, щоб виграти репехаж. У нас, у південноамериканців більше динаміки, більше м'яча, загалом більше футболу», - прокоментував він в інтерв'ю Fútbol Como Cancha.

Perú accedió al repechaje de Qatar 2022 luego de vencer a Paraguay en la última fecha.

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