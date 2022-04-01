Грабежі супермаркетів, магазинів, пошкодження та надмірне насильство в Хуанкайо через зупинку перевізників

Нап'ятий день загальнонаціонального транспортного страйку протести в Хуанкайо вийшли з-під контролю. Громадянита члени Національної поліції Перу зіткнулися в центрі міста, що спричинило руйнування та грабежу будинків і магазинів.

За словами журналіста Уолтера Кампоса, з каналу N, ситуація напружена в «Непротиставних» з ранніх годин ранку. «Місто паралізоване, немає руху і магазини закриті», - сказав він із зони конфлікту.

«Тисячі протестувальників входили в різні бізнеси. Двері, вікна були перебиті, зґвалтовані та розграбовані в декількох сімейних підприємствах на півдні. Вони вкрали багато предметів, навіть з торгових центрів», - додав він.

За його словами, персонал PNP охороняє лише центр міста Хуанкайо, місце, яке вони контролювали після того, як кидали сльозогінні газові бомби на фермерів та перевізників, які розпочали протест, і які згодом отримали підтримку різних працівників та матерів сімей, які покинули свої домівки.

Опівдні протестанти прибули до штаб-квартири регіонального уряду Хуніна і кидали в нього камені, крім того, щоб намагатися його спалити. Фасад приміщення був зруйнований, в той час як всередині постраждав модуль обслуговування громадян.

«У Хуанкайо поширене безробіття. Ситуація продовжує перевантажуватися. Кількість поліцейських продовжує бути недостатньою. Тисячі протестувальників залишаються близькими до регіонального уряду та місцевого муніципалітету, в очікуванні», - продовжив Кампос.

Серед арангів протестуючих повторюються такі гасла: «Ліма без їжі, якщо рішення немає! Замок і конгрес, той же хрень!»

За словами Кампоса, громадянам Уанкайо незручно і засмучені урядом Педро Кастільо ігноруючи свої претензії, незважаючи на обіцянки, зроблені виконавчою владою напередодні.

«Вони відчувають, що влада порушила своє слово, що змусило тисячі людей вийти на вулиці. Вони хотіли створити діалоговий стіл, але оскільки у них не було інформації від лідерів, місцевої та регіональної влади, але інформації не було», - сказав кореспондент.

«Це створювало дискомфорт серед протестувальників, які досить бурхливо діяли проти поліції, з якою вони зіткнулися більше години. Вони вимагають присутності виконавчого, Педро Кастільо. Це наказ», - продовжив він.

Слід зазначити, що профспілки великовантажних перевізників розпочали невизначений страйк у понеділок 28 березня, щоб протестувати проти зростання палива та вимагати діалогового столу з урядом та компаніями. Наступного дня 40 доріг були заблоковані по всій країні, що тривало 31 числа того ж місяця, незважаючи на угоди, оголошені прем'єр-міністром Аніблом Торресом.

На прес-конференції Ради міністрів чиновник повідомив, що Міністерство транспорту та зв'язку (MTC) досягло домовленостей з Національним союзом перевізників та Перуанською конфедерацією перевізників щодо зняття страйку та розблокування доріг.

ВОЛОДИМИРЦЕРРОН ВИМОВЛЯЄ

Колишній губернатор Хуніна Володимир Серронвисловив солідарність через свої соціальні мережі з тим, що сталося в місті Уанкайо. Він закликав уряд Педро Кастільо не застосовувати силові заходи для стримування демонстрацій.

«Наша солідарність з народом, фермерами та перевізниками, у міру їхньої боротьби. Уряд не повинен обирати репресії, а скоріше для діалогу та консенсусу. Реакція міністрів транспорту і сільського господарства запізнилася, але вона так само необхідна», - сказав він.

ЗАБЛОКОВАНІДОРОГИ В ХУНІН

Центральнешосе (перерваний рух)

-км 23 Тінгопача (Акола, Тарма)

-Км 136 Уакрапукіо (Уанкайо)

-км 75 Мірафлорес (Хауха)

-км 78 Міст Стюарта (Уаріпампа, Хауха)

-Km 92 Сан-Лоренцо (Хауха)

-Км 120 міст Брена (Пілкомайо, Уанкайо)

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