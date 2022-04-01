Джино Ассерето шкодує, використовуючи анаболіки: «Мої соски виросли»

Хоча він на деякий час був далеко від конкурсних реаліті-шоу, щоб присвятити себе музиці, Джино Ассерето вирішив повернутися до Esto es Герра замінити Ентоні Аранду , який поранив щиколотку і повинен був триматися подалі від екранів América Televisión.

З цієї причини постановку реаліті-серіалу назвали братом Джоти Бенц, і він погодився повернутися. Оскільки він присутній у студіях Пачакамака, впливовий з'являється в різних телевізійних програмах, щоб розкрити деталі свого життя.

Під час інтерв'ю, яке він мав з програмою En Boca de Todos, хлопчик реальності виявив, що йому довелося пройти операцію після діагностування гінекомастії через анаболіки, які він використовував для побудови своїх м'язів.

« Правда полягає в тому, що гінекомастія, я думаю, що коли я приїхав до Перу легко, це була незрілість однієї з речей, яку я не повинен використовувати ,і це призвело до того, що мої соски трохи зросли. Естетично вони мені не сподобалися, і я зняв їх, просто так», - сказав Джино Ассерето.

Так само колишній партнер Jazmín Pinedo скористався камерами En Boca de Todos, щоб порекомендувати людям не використовувати жодної «пічіката», оскільки це може завдати їм шкоди в майбутньому, як це сталося з ним.

« Пічіката правда, це все, і я можу сказати, що вони не використовують його, тому що це дало мені гінекомастію, і мені довелося її видалити... порадитилюдям не використовувати його. Я давно ним не користувався, і у мене все добре», - додав він досить спокійно.

ДЖИНОАССЕРЕТО І ПАТРІЦІО ПАРОДІ ПРОВЕЛИ СИЛЬНУ ДИСКУСІЮ

ДжиноАссерето таПатрісіо Пароді знялися у жорсткій дискусії в останньому виданні Esto es Guerra, це після того, як колишній партнер Жасмин Пінеро зазначив, що капітан «воїнів» не зазнав травми і прикинувся, що не добре не конкурувати.

« Я все ще думаю, що ви цього дня не постраждали. Як кажуть люди, незалежно від того, скільки не говорили ваші шанувальники, я думаю, що ви не постраждали , тому що якби ви були поранені, ви б нічого не робили прямо зараз», - запитав він.

Ці слова Джино Ассерето були добре сприйняті Патрісіо Пароді, який не вагаючись відповідав йому голосно і зрозуміло за допит свого стану здоров'я. «Це не те, що кажуть послідовники, це не те, що кажуть глядачі, це не те, що ви говорите, у мене є медичний тест, де мій МРТ говорить про це», - додав він.

Однак це не зупинило члена «учасників бойових дій», оскільки він вказав, що хоча його партнер провів медичний огляд, він міг би його виготовити. « Я також можу зробити помилковий магнітний тест », - вибухнув він.

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