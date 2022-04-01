Джино Ассерето шкодує, використовуючи анаболіки: «Мої соски виросли»

Хоча він на деякий час був далеко від конкурсних реаліті-шоу, щоб присвятити себе музиці, Джино Ассерето вирішив повернутися до Esto es Герра замінити Ентоні Аранду , який поранив щиколотку і повинен був триматися подалі від екранів América Televisión.
З цієї причини постановку реаліті-серіалу назвали братом Джоти Бенц, і він погодився повернутися. Оскільки він присутній у студіях Пачакамака, впливовий з'являється в різних телевізійних програмах, щоб розкрити деталі свого життя.
Під час інтерв'ю, яке він мав з програмою En Boca de Todos, хлопчик реальності виявив, що йому довелося пройти операцію після діагностування гінекомастії через анаболіки, які він використовував для побудови своїх м'язів.
«Правда полягає в тому, що гінекомастія, я думаю, що коли я приїхав до Перу легко, це була незрілість однієї з речей, яку я не повинен використовувати ,і це призвело до того, що мої соски трохи зросли. Естетично вони мені не сподобалися, і я зняв їх, просто так», - сказав Джино Ассерето.
Так само колишній партнер Jazmín Pinedo скористався камерами En Boca de Todos, щоб порекомендувати людям не використовувати жодної «пічіката», оскільки це може завдати їм шкоди в майбутньому, як це сталося з ним.
«Пічіката правда, це все, і я можу сказати, що вони не використовують його, тому що це дало мені гінекомастію, і мені довелося її видалити... порадитилюдям не використовувати його. Я давно ним не користувався, і у мене все добре», - додав він досить спокійно.
ДЖИНОАССЕРЕТО І ПАТРІЦІО ПАРОДІ ПРОВЕЛИ СИЛЬНУ ДИСКУСІЮ
ДжиноАссерето таПатрісіо Пароді знялися у жорсткій дискусії в останньому виданні Esto es Guerra, це після того, як колишній партнер Жасмин Пінеро зазначив, що капітан «воїнів» не зазнав травми і прикинувся, що не добре не конкурувати.
«Я все ще думаю, що ви цього дня не постраждали. Як кажуть люди, незалежно від того, скільки не говорили ваші шанувальники, я думаю, що ви не постраждали, тому що якби ви були поранені, ви б нічого не робили прямо зараз», - запитав він.
Ці слова Джино Ассерето були добре сприйняті Патрісіо Пароді, який не вагаючись відповідав йому голосно і зрозуміло за допит свого стану здоров'я. «Це не те, що кажуть послідовники, це не те, що кажуть глядачі, це не те, що ви говорите, у мене є медичний тест, де мій МРТ говорить про це», - додав він.
Однак це не зупинило члена «учасників бойових дій», оскільки він вказав, що хоча його партнер провів медичний огляд, він міг би його виготовити. «Я також можу зробити помилковий магнітний тест», - вибухнув він.
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