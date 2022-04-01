Колишній ДТ Джанлука Лападула у ворота проти Парагваю: «Він забив справжній гол нападника»

РоботаДжанлука Лападула з Національназбірна Перу була надзвичайною, захоплюючій, і ціла країна дякує йому за кожну доставку та гол, який він зробив коли носили червону білу сорочку.

І цей останній вівторок не став винятком, оскільки роль зіграла «Бамбіно де los Andes ' проти Парагваю, на останню дату відбіркових турнірів, був видатним. Не тільки через мету, але через відданість і бажання, яке він вклав у кожен м'яч, який я з'єдную.

З Італії вони не були чужими до того, що Джанлука Лападула робив з Перу, оскільки після його виступу не тільки ЗМІ, але його колишній тренер Маріо Петроне також заохочував його, незважаючи на кілометри відстані.

Infobae знову подзвонив Маріо Петроне, щоб трохи проаналізувати виступ свого колишнього учня ДжанлукаЛападула з сорочкою національної збірної Перу проти Парагвай,

«Я дуже радий за Перу і те, що зробив Джанлука Лападула на ігровому полі. Ми говорили перед грою, і я пам'ятаю, як він міг змінити ситуацію. Так, це може допомогти вашій нації зіграти цей матч репехажу, і я сказав вам, що без проблем, оскільки Лападула в цих важливих матчах завжди виділяється. Для мене це не новина, тому що я знаю характер хлопчика і те, що він може дати всій команді для людей», - сказав виключно Маріо Петроне Infobae.

У той же час Петроне заявив, що він не здивований тим, що Джанлука Лападула визначив цей шлях перед обличчям Парагваю.

«Я щасливий, тому що Лападула забив гол, який не є новим для мене, тому що він почав робити ті кроки для цієї мети, яку в Італії ми називаємо «офф-лайн рух», який стоїть за захисниками. Це була дуже хороша допомога від його товариша по команді, але Джанлука дуже добре шукав простір за лінією оборони, і правою ногою він забив справжній гол нападника», - підкреслив він у цих ЗМІ.

Однак Маріо Петроне дає нам зрозуміти, що Джанлука Лападула все ще може дати більше в національній збірній Перу. «Він може дати більше, все залежить від того, чи грає він з більшою безперервністю у своєму клубі», - прокоментував його колишній тренер, який завжди покладається на талант нападника Беневенто італійського нападника серії B.

Нарешті, Петроне дає зрозуміти, що перуанська команда є фаворитом, щоб дістатися до чемпіонату світу в Катарі, оскільки азіатський суперник не має аргументів, щоб перемогти представника Конмебола. «У нього буде мотивація піти на чемпіонат світу. Для мене в репехажі Перу є улюбленим», - засуджений Маріо Петроне виключно до Infobae.

НОМЕРИДЖАНЛУКИ ЛАПАДУЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ

Джанлука Лападула провів 13 матчів за національну збірну Перу за відбірковий чемпіонат світу з футболу 2022 року та забив три голи.

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