Від Bugs Bunny до Spongebob: мультфільми, які зробили спільноту ЛГБTTIQ+ видимою

Мультфільми, які позначили наше дитинство персонажами, які, можливо, на той час ми не розуміли, чому вони поводилися так чи тому, що одягалися інакше, ніж гендерні стереотипи, позначені суспільством. Тепер, коли ми дорослі, ми розуміємо поняття по-різному, тому що сьогодні ми аналізуємо з більш критичним оком.

Протягом багатьох років спільнота ЛГБTTIQ+ шукала простори, які дозволяють зробити видимим, хто вони є, як їх вважають і як вони співвідносяться. Зметою впровадження «недискримінації» та включення до нових поколіньперсонажі, що належать до цієї спільноти, були присутні в різних мультфільмах.

Infobae показує вам список персонажів, що належать ЛГБТ+, які були частиною нашого дитинства.

Кролик, який змусив багатьох сміятися, кілька разів демонстрував свою жіночну сторону і спостерігався дуже кокетливим рухаючи стегна з боку в бік рукою на талії. Кількаразів вона використовувала дуже яскраві вбрання, такі як спідниці з банками та навіть деякі інші тематичні вбрання.

Не кажучи вже про те, що іноді її голос видався дуже жіночним і часом дуже чоловічим.

Уорнер Браз.

Персонаж Роджо в мультфільмі Корова і Чик - маленький диявол, який виглядав дуже радий носити сукні і навіть перуку. Удеяких розділах він був дуже кокетливим, з довгими віями і рухаючи сідниці в такт музики.

Уорнер Брос

Він дуже потужний і екстравагантний демон, який брав участь у серіалі The Powerpuffer Girls, йому властиво бути персонажем Трасвесті , тому що він любив одягатися в спідниці, туту та сукні. Дубляжцього персонажа зробили Рікардо Хілл та Оскар Флорес, і іноді чули, що вони намагаються зробити голос гострішим та ефектнішим.

Кількаразів у серіалі Спанч Боб апробували сукні та макіяж разом зі своїм кращим другом Патрісіо Естреллою. Насправді, в одній главі обидва одружилися.

Нікелодеон

Серія Cartoon Network Steven Universe також є інклюзивною, оскільки в ньому були представлені два персонажі, Рубіні Сапфір - це два дорогоцінні камені, які контролюють низькі та високі температури. Вони обидва закохуються і одружуються.

Всесвіт Стівен Мультфільм мережі

Також належить до Cartoon Network, Час пригод - це серія, в якій представлені Марселін, також відомий як Королева вампірів , яка цікавитьсясолодкою принцесою . Обидва закохуються, і в серіалі їх бачать цілуються.

Манга, написана та проілюстрована Наоко Такеучі, наповнила дитинство багатьох дівчат у Мексиці протягом 90-х років радістю, однак, оскільки послідовність містила гомосексуальні персонажі, які демонстрували дуже різні ідеали з того часу, серіал, який транслювався в Мексиці, був цензурований.

ПерсонажSailor Star Fighter завжди цікавився Сереною, насправді, в деяких розділах він дуже уважний до неї, поки він більше не міг і поцілувати її.

Мабуть, найдивовижніший випадок - це Велма із серії Скубі-Ду, оскільки в жодному розділі вона не виявляла інтересу до інших жінок, однак сценарист Джеймс Ганн у Twitter прокоментував, що Warner Bros. Pictures, в 2002 році цензуриперсонажа. Осьтак Ганн виявив, що в оригінальному сценарії Велма була лесбіянкою.

Уорнер Брос

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