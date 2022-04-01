Флорінда Меза відреагувала на рекламу Еудженіо Дербеса та «Ель Чаво дель 8″

Також перша актриса та вдова Роберто Гомеса Боланьоса, Флоринди Меза, мала можливість прояснити всі чутки, які обертаються навколо майбутнього виробництва біосерій, підготовлених покійним продюсером, а також суперечки, що виникли з приводу аудіовізуального продукту в головній ролі Еудженіо Дербез.

Історик також поділився на зустрічі зі ЗМІ, яку зайняв журналіст розваг Береніс Ортіс, який був у захваті від рекламного ролика , зробленого Еудженіо Дербез де Чеспіріто.

«Так, це дуже приємно, мені це сподобалося. Це дуже добре зроблено», - прокоментувала спочатку актриса, яка дала життя Хімолтруфії. Пізнішевін підкреслив, що ніколи не було жодної опозиції до комерційної роботи Еудженіо: «Йому не завжди давали якість, яку вимагав би Роберто, але у випадку цієї реклами він був дуже хорошим», - додав він.

Еудженіо Дербез натякнув, що його проект вийде 24 березня (Фото: Instagram/ @ederbez)

Перша актриса похвалила роботу недавньої виконавця, яка брала участь у CODA, фільмі, який завоював золоту статуетку категорія «Найкращий фільм» на Оскарах 2022 року: «Не дивно, що Еудженіо Дербез не зробив би шматок лайна», - сказав він.

Нарешті, Флорінда Меза скаржилася, що її позначають як винуватця того, що програми Чеспіріто більше не по телебаченню і що в деяких постановках, пов'язаних з Чеспіріто , вона хоче протистояти різним ідеям.

«Мені було дуже сумно, що вони сказали, що це несправедливо і жорстоко, я не маю нічого спільного з цим. Це робить мене дуже сумним, але, безумовно, що чутки вивів той, хто мене не любить», - підсумував він.

Після того, як Еудженіо Дербез викликав підозри щодо свого таємничого проекту, де він матиме особливу участь Чаво дель 8 , персонажа, який найбільше перевершив Роберто Гомес Боланьос , саме 23 березня мексиканський історик поділився, що це реклама платної телевізійної платформи з присутністю в Мексика.

Проект Дербеса може бути біографічним серіалом Чеспіріто (Фото: Instagram/ @ederbez)

«Слухайте, я читав усі ваші коментарі щодо останнього проекту, який я завантажив з El Chavo del 8 [...] але правда полягає в тому, що я більше не витримую цього, я хочу сказати вам, я не хочу, щоб ви більше чекали, тому йдіть побачити це», було почуто на початку кампанії в головній ролі Дербез.

Сцена відбувається у вітальні будинку, де виглядає мексиканський перекладач, відпочиваючи на кріслі перед телевізором. Маючи контроль в руках, 60-річний виконавець спостерігав за епізодом Чаво дель 8 , коли з однієї миті до іншої персонаж розбиває третю стіну і не тільки розмовляє з ним, він залишає монітор.

«Євгеніо, ти все ще бачиш мене, як коли ти був дитиною? », - запитує друг Попіса, Чиліндрінаі Кіко. Швидко Дербез знову приєднується до сидіння здивованим, побачивши перед собою персонажа свого дитинства, поза телебаченням: «Чаво?... Звичайно, все життя ви завжди супроводжували мене», - відповів персонаж Ель Чаво.

Фотографії: Instagram @ederbez //Телевіза

Після цього Чавіто звертається до телебачення, дивується кількістю каналів, пропонованих сервісом, займає місце з сином Сільвії Дербез, і вони беруть участь у короткій розмові про тріумфи, яких досягли мексиканські мистецькі проекти за останні роки. Нарешті, Еудженіо дякує йому за відкриття шляху для інших коміків, і персонаж стверджує, що визнання взаємне.

На цьому ж веб-сайті зазначається, що за лаштунками рекламного ролика доступний у сервісі, який був записаний за допомогою техніки штучного інтелекту, відомого як Deepfake , який був розміщений на актора, який зіграв з цього приводу хлопчика, який жив найбільше знаменитий район Мексики.





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