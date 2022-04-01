п'ятеро родини Мічоакан впали через різанину над паленке де Сінапекуаро

Федеральна та місцева влада заарештувала п'яти підозрюваних членів сім'ї Мічоакан, яких розслідують за причетність до різанини 20 людейу паленке в Сінапекуаро, крім нападів на міністерські установи в Мараватіо.

Федеральні джерела консультувалися, підтвердили Infobae Мексика , що суб'єкти належать до фракції, яка реєструє операції насході Мічоаканатачастини штату Мексика. За даними міністерської влади, суб'єкти були заарештовані в містечку в муніципалітеті Сусупуато.

Це Фернандо Хосе Е., Хосе Антоніо К., Адріан С., Хуан Антоніо М. та Ірвін Р., яким було закріплено три гвинтівки 7,62 (АК-47); дві гвинтівки .22 калібру; одна гвинтівка .270; 12-мм напівавтоматичну рушницю та насадка гранатомета калібру 40 мм; а також корисні журнали і картриджі.

«Джутові мішки, що містять зелену траву, мабуть, марихуану, також вилучили», сказав Мічоакан прокуратура , яка є розслідування передбачуваної причетності до обох атак.

Los presuntos delincuentes fueron asegurados en Susupuato y luego trasladados a Morelia (Foto: FGE-Michoacán)

Згідно з офіційним звітом, п'ятеро чоловіків були поміщені на грунтову дорогу, яка веде до міста Ель-Маго, несучи довгі гармати. В операції брали участь агенти Національної антикіднапської координації, Національного розвідувального центру, Національної гвардії, арміїта місцевої прокуратури.

Після арешту передбачуваних злочинців перевели до міста Морелія , щоб бути передані в розпорядження Генеральної прокуратури в штаб-квартирі Мічоакан суб'єкта. Попередні свідчення від влади продовжуватимуть підтримувати наслідки, вчинені 9 лютого та 27 березня.

Рановранці стріляниною прокуратури Мічоакан та діями щодо підтримки нападу троє офіцерів отримали поранення. У той час не виключалася участь Корреаса, позначених як союзники сім'ї Мічоакан.

В результаті злому озброєного командоса минулих вихідних у підпільний паленке в Сінапекуаро19 людей загинули на місці, а ще одна жертва померла по дорозі до лікарні.

El dueño del lugar, su hijo y una mujer tenían ciudadanía estadounidense (REUTERS/Stringer NO RESALES)

Крім того, в результаті ударів постраждали чотири людини. На сьогоднішній день охороною залишається лише один суб'єкт на прізвиськоЕль Чапо , який, можливо, родом зГватемали . Всіінші вже претендували родичі.

Федеральна влада вже вказувала, що різанина, яка забрала життя 20 осіб, виникла в результаті розправ між членами організованої злочинності. У цій області, що межує з Гуанахуато та наближається до штату Мексика, клітини картеля Халіско Нуева Генерасьйон (CJNG ), Корреасів та сім'ї Мічоакана оскаржуються для контролю.

Попередні звіти свідчать, що помста планувалася проти передбачуваного регіонального глави CJNG , який мігрував зі своєї приналежності до сім'ї Мічоакан . Соколи розташували передбачуваного лідера, і була розгорнута операція по його виконанню, однак Корреас послужив би підтримкою цих дій.

З іншого боку, та сама група на чолі з Немесіо Осегера Сервантес, ельМенчо, засудилав відео, опубліковане в соціальних мережах, що ті, хто стратив 20 жертв, були господарями лідера сім'ї Мічоакан, псевдонімаМедардо Ернандеса ВіриЕль Сіен абоЛало Мантекас ; вони вказали на координацію з Даніелем Корреа, главою осередку, що носить його прізвище.

Los sicarios llegaron escondidos en una camioneta de frituras robada en el Estado de México (Foto: SSP-Michoacán)

Різанина в підпільному паленке Сінапекуаро була зафіксована вночі. Там загинули власник місця і його син, а також троє жінок і інші 15 чоловіків. Вбивці перекрили дорогу навколо ранчо Ель-Параісо в колонії Еміліано Сапата з вантажівкою.

У заході, проведеному відкритому для публіки, близько 40 півнянихбоїв було проведено без ставки. Коли сайт закрив свої двері, команда прибула на борт розподільного фургона « Сабрітас », який був викрадений у штаті Мексика днями раніше.

Вони відкрили вогонь, а потім втекли в автомобілях самих постраждалих. Експертні агенти розмістили 15 транспортних засобів різних типів і моделей. У той час як в одному з фургонів, нібито пов'язаних з особами, які зазнали штурму, розташовувалися одяг і наклейки з логотипом злочинного осередку . Також було представлено понад сотню ударних корпусів важкого калібру.

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