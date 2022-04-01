Фіфа віддав мільйони доларів Колумбійської федерації футболу, незважаючи на те, що не кваліфікувався на чемпіонат світу

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

В рамках конгресу Міжнародної асоціації федерації футболу в Досі Катарі була оголошена нагорода в розмірі 8 мільйонів доларів кожній федерації, яка не претендувала на чемпіонат світу , який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня цього року.

«Бонус» надається через позитивні результати, які FIFA мала в останні роки, тим самим виграючи національним збірним фінансово, що допомагає полегшити «втрати», оскільки не претендувала на найважливіший футбольний турнір на чемпіонаті світу.

Убюджеті Колумбійської федерації футболу було «забезпечено» 10 мільйонів доларів, яке було віддано всім національним збірним, як раз за участь в груповому етапі. Цедодало до 2 мільйонів , які були зароблені просто кваліфікацією на Кубок світу.

Офіційні дані запевняють, що команди отримають додаткові $12 млн за гру в раунд 16, 18 мільйонів за чвертьфінали; команда, яка фінішувала на четвертому місці, виграє 25 мільйонів, третє 30 мільйонів, друге - 40 мільйонів, а чемпіон - 50 мільйонів доларів. Є майже 1 мільярд, які будуть розподілені серед 32 країн, класифікованих, на 29% більше, ніж було розподілено на минулому чемпіонаті світу, Росія 2018.

Оголошення дає перерву Рамону Езуруму, президенту Колумбійської федерації футболу, та ради директорівцього органу, яких останніми днями визначали як одного з відповідальних за провал Національної збірної Колумбії з футболу, в останньому раунді.

Ходили чутки, що деякі з великих клубів країни не підтримують їх і не шукають інших кандидатів на ці керівні посади, але, випадково, два тижні тому їх ратифікували ще 4 роки, майже одноголосно, лише Еміліо Гутьєррес, президент Атлетико Насьональ, проголосували проти нього.

Вражає те, що переобрання директорів відбувається під час проведення розслідувань, наглядачем промисловості та торгівлі, в скандал перепродажу бюлетенів для відбіркового раунду ЧС-2018 в Росії. РамонЄзурум, Елкін Арсе та Альваро Гонсалес були фінансово санкціоновані SIC, склавши 16 мільярдів песо.

Гроші, надані FIFA , безсумнівно, полегшать економічний вплив не кваліфікації на Кубок світу, оскільки FCF стало звичним для отримання цього доходу, кваліфікувавшись на останні два видання, у 2014 та 2018 роках.

Навіть, здається, що той, хто найбільше виграв від цього візиту до Катару , був президентом Єзурум , який був призначений головним членом Всесвітньої ради ФІФА , який є найважливішим інститутом найвищого органу світового футболу.

Колумбійськафедерація футболу - не єдина, яка втратила гроші, хоча і допомогли їй, національна торгівля також підрахувала економічні втрати через те, що національна збірна не змагатиметься на чемпіонаті світу. Згідно зі звітом Національної федерації торговців, Fenalco, економіка країни вплине на продаж спортивних товарів, спиртних напоїв та технологій, втративши понад 5 мільярдів песо, які могли б увійти в листопаді та грудні цього року.

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