Економічна війна поширює збитки та жертви за межі України

FILE PHOTO: A model of the natural gas pipeline is placed on Russian rouble banknote and a flag in this illustration taken, March 23, 2022. REUTERS//File Photo

Західні санкції за вторгнення в Україну починають вражати росіян з великих міст. Більшість магазинів, де вони робили покупки, особливо наймолодші, закриті. Їх мобільні телефони не працюють так, як раніше. Вони не мають доступу до глобальних соціальних медіа. Спостерігається дефіцит продуктів в супермаркетах. З іншого боку, Європа трясе. Холодно. Якщови не платите в рублях, у вас не буде російського газу. УНімеччині та Австрії вже є нормування. Уряди побоюються, що невдоволення буде спрямоване не лише на Путіна, але і на них. Війназа економічні засоби вже тут.

Чашка кави середнього розміру в Москві вже стала нереальною розкішшю. Коштує воно стільки ж, скільки обіднє меню в переповненому бюджетниками ресторану. А Nespresso, який раніше був під рукою на будь-якій центральній вулиці Москви або Санкт-Петербурга, зник. У магазинах є ще деякі центральноєвропейські кока-коли і шоколадні цукерки. Решта, все національне чи не існує.

Вітрини магазинів темні або обтягнуті картоном і деревом. Uniqlo, H&M, Sony, Zara, Pull&Bear, Sephora, Jo Malone, Starbucks, Samsung, Mcdonalds, Ikea, Дольче і Габанна, Apple і Gucci закрили всі свої філії. Більше 500 міжнародних компаній призупинили свою діяльність. Новазалізна завіса припала на Росію і ті, хто її відчуває найбільше, - це молоді люди, які народилися після падіння Радянського Союзу. Вони звикли жити по-європейськи, маючи під рукою те ж саме, що і будь-який власний вік з Лондона або Афін. Зараз вони шукають програми, щоб дізнатися, як краще доглядати за своїми мобільними телефонами та комп'ютерами, які вони не зможуть довго змінювати на нові моделі.

Росіяни масово звернулися до великих міжнародних магазинів товарів, таких як цей в Ikea, за кілька годин до набрання чинності санкціями, введеними Заходом. Reuters/Staff/File Фото

Російські сім'ї страждають від різкого падіння рівня життя. Їх вже вразила дворічна рецесія і висока інфляція тепер підживлюється обвалом рубля. Центр економічних і бізнес-досліджень (CEBR) в Лондоні попередив у дослідженні цього тижня, що «поєднання санкцій, зростання імпортних витрат і зростання цін на сировину і продукти харчування роблять війну Путіна серйозним ударом по рівня життя, що це буде важко для Кремля компенсувати». Іочікує, що заробітна плата впаде на чверть в реальному вираженні протягом наступних двох років. Зацей рік оцінюється падіння ВВП від 10% до 20% .

Хоча ніхто точно не може знати, якими будуть реальні наслідки. Санкції впливають на весь виробничий ланцюг. Російська технологічна галузь сильно залежить від західних продуктів, які перестали продаватися, що підвищує ціну на дочірню продукцію. «Те, що залишилося в магазинах, коштує в два рази дорожче, купити не можу. Якщо мій телефон зламається, я не знаю, що буду робити: в Росії немає компаній, які виробляють технології», - сказала 21-річна дівчинка Катя в інтерв'ю The Telegraph.

Що найбільше хвилює інших росіян, так це можлива відсутність медикаментів. Хоча лабораторії, такі як Pfizer-BioNTech та GlaxoSmithKline, продовжують надавати необхідні входи, вже бракує ретровірусних препаратів для хворих на ВІЛ та ліків для лікування раку. Існує також колективна істерія, яка викликає дефіцит в аптеках і супермаркетах. Поширилося слово, що тампони і гігієнічні прокладки скоро закінчаться, а вчора жіночі черги були нескінченні перед магазинами, які їх продають. Продажтуалетного паперу обмежується п'ятьма рулонами на людину.

Володимир Путін заявив у четвер, що не буде продавати газ ні в одну країну, якщо вони не сплатить рахунок в рублях. Спутник/Олексій Нікольський/Кремль через REUTERS

Рада Центру продажів уряду Володимира Путіна вже шукає китайські та інші азіатські компанії, які хочуть продовжувати торгувати з Москвою і які можуть замінити ті, що виїхали. А ті, що залишилися, вже значно збільшили свої продажі, як виробники телефонів Huawei та Xiaomi.

На території Європи санкції також мають вплив. Ті, що нав'язуються російською стороною. Північконтиненту залежить від російського газу та нафти, щоб опалювати будинки в тому, що залишається від цієї зимової холоди. веб-сайти британських постачальників енергії обвалилися в четвер, оскільки клієнти поспішили подавати показання лічильників газу та електроенергії за день до того, як ціни зростуть. Починаючи з квітня, ліміт на найбільш використовувані тарифи, у складному масштабі, введені британським енергетичним регулятором, зросте на 54%, а це означає, що рахунки за енергоносії близько 22 мільйонів клієнтів збільшаться на сотні фунтів стерлінгів.

Консультативні групи споживачів порадили громадянам передавати показання споживання електроенергії та газу - так, компанії вважають, що кажуть клієнти, які витратили - до того, як похід набере чинності в п'ятницю, щоб уникнути стягнення більшої ставки за енергію, яку вони споживали раніше. Але багато хто скаржиться в соціальних мережах, оскільки сайти таких компаній, як British Gas, Shell Energy або Iberdrola Іспанії, не дозволяють їм робити операцію. Уряд Бориса Джонсона відчуває народний тиск і в парламенті йдуть виступи, які закликають до його відставки.

Німеччината Австрія розпочали нормування планів з огляду на можливість переривання газопостачання на тлі платіжного конфлікту з Росією. Москвавимагає від «недружніх» країн платити за свій газ в рублях станом на 1 квітня, але Євросоюз, який платить переважно в євро, відкинув ідею. У середу, в телефонній розмові Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, росіянин виявився релятивізуючим цей захід. «Платежі продовжували здійснюватися виключно в євро і будуть переведені в звичайному режимі в «Газпром банк», на який не впливають санкції», - сказав він, йдеться в офіційній заяві уряду Німеччини. На наступний день Путін попрощався. Він заявив, що відключить поставки газу в Західну Європу, якщо покупці «не відкриють рублеві рахунки в російських банках». «Ніхто не продає нам нічого безкоштовно, і ми не збираємося робити благодійність, тобто існуючі контракти будуть призупинені», - додав він.

Президент США Джо Байден оголосив, що випустить мільйон барелів нафти в день зі стратегічних запасів протягом наступних шести місяців. РЕЙТЕРИ/Кевін Ламарк

Президент США Джо Байден відповів на загрозу, випустивши найбільшу частку палива зі своїх стратегічних запасів з моменту його створення в 1975 році. Це складе 180 млн барелів нафти в найближчі півроку. «Наші ціни зростають через дії Путіна. Там не вистачає запасу. І суть полягає в тому, що якщо ми хочемо, щоб ціни на газ були нижчими, нам потрібно мати більше поставок нафти прямо зараз». У всьому світі вже є дефіцит дизельного масла, і ціна на паливо, яке тягне за всіма іншими тарифами, прогнозується, що в найближчі дні досягне рекорду. Проблема, яка торкнеться глобально. Багато економістів попереджають, що ця війна може привести нас до більш глибокої рецесії, ніж у 2008 році.

У всякому разі, для європейців все ще є задні двері. Західні санкції спрямовані на паралізацію російської економіки, загрожуючи валюті, рублю. Але Банк «Газпром», який керує енергетичними контрактами, не піддався санкціям і міг конвертувати західні валюти в рублі. Поступка сильної залежності Європи від російського вугілля, нафти та природного газу. Більше40% газу, імпортованого Європою, надходить з Росії. Енергетичні платежі Європи Росії, які зросли через зростання цін, можуть досягти в середньому $850 млн на день в першій половині 2022 року, повідомляє Брюгель, Брюссельський економічний інститут.

Іронія полягає в тому, що російський газопровід, який досягає Європи, проходить по території України. Досих пір київський уряд стягував податок за його дозвіл. А новий газопровід, який був побудований під Балтійським морем і який проходить безпосередньо від Санкт-Петербурга до Берліна, потрапив в економічну суперечку російського вторгнення і так і не був відкритий. Це білий слон, який залишився проклятим пам'ятником цієї війни.