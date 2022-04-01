«Доктор Стрендж у багатоверсі божевілля»: все про передпродажі в Мексиці

Протягомостаннього тижня березня шанувальники кінематографічного всесвіту Marvel ( UCM ) були дуже схвильовані приходом нових постановок: Moon Knight, в головній ролі Оскар Асакка та Морбіус на чолі з Джаредом Лето. Однак тисячі фанатів героїв вже з нетерпінням чекають приходу Доктора Стренда в Multiverse of Madness.
З цієї причини, і після довгого очікування, через свої офіційні мережі Marvel Studios поділилися , що з 6 квітня шанувальники коміксів зможуть придбати свої квитки в касі та через веб-сайти кінотеатрів на вибір.
«Через 5 днів починається передпродажне безумство квитка! #DoctorStrange в Multiverse of Madness, прем'єра 5 травня, тільки в театрах. #MarvelStudios», - зазначив Marvel на своїй сторінці у Facebook в Іспанії.
Післяоголошення до акції приєдналися деякі кінотеатри, такий був випадокCinepolis, одного з найбільш визнаних розважальних каналів Мексики: «У MULTIVERSO БОЖЕВІЛЛЯ все може статися, поки час не буде змінено. Побачимосяв цьому вимірі наступного квітня 6, щоб відкрити передпродажну #DoctorStrange, будьте готові! », - сказав він.
З приходом Marvel Multiverse на великий екран та слідом за подіями Людини-павука: No Way Home (Павук - Людина : Немає шляху додому), наступним найамбітнішим фільмом кіногіганта, безсумнівно, є Доктор Стрендж у Мультивересі божевілля ( Доктор Стрендж у Мультиверсе Божевілля), яке вийде з рук знаменитого режисера Сема Реймі.
Фільм режисера людини, яка дала життя сазі Людина-павука Тобі Магуайра , тепер відповідає за режисуру продовження Доктора Стренда, адже виробництво Marvel Studios обіцяє стати знаковим фільмом завдяки іменам, які з'являються в сюжеті, а також камеї, які будуть найбільше ймовірно, виглядають як Хейлі Етвелл як капітан Картер, Лашана Лінч як капітан Марвел, деякі з варіантів містера Фантастичного, Магнето, Дедпула, Чорного Болта, серед інших.
Акторський склад, очолюваний актором Бенедиктом Камбербетчем (Доктор Стрендж ), доповнюється такими акторами: Елізабет Олсен ( Ванда Максимофф ), Чіветель Еджіофор ( Мордо ), Бенедикт Вонг ( Вонг ), Ксочітль Гомес ( Америка Чавес ), Майкл Stühlbarg ( доктор Вест ) і Рейчел МакАдамс ( Крістін Палмер ).
Цей художній фільм, можливо, об'єднує історії після всіх мультиверсних подій, що сталися в Людині-павуку: Немає шляху додому , а також може посилатися на те, що було представлено серією Disney Plus, Локі , коли весь мультивверс розкриває в той момент, коли Сільві (Софія Ді Мартіно) вбиває K ang завойовника, який був персонажем, який витягнув струниТимчасової варіації агентствав спробі зберегти все, що стосується мультиверсу в страху.
Слід зазначити, що одним із акторів, які нещодавно підтвердили свою участь, був Патрік Стюарт, який дав життя Чарльзу Ксав'єру в першому серіалі фільмів « Люди Ікс» і де він поділився кредитами з Х'ю Джекманом, ІенМаккелленом та Галле Беррі.
Зіншого боку, останній раз 81-річна історія дала життя важливому герою Marvel був у фільмі Логан (2017)
«Ну, у мене був вимкнений телефон, коли це сталося, тому я нічого не чув. Лише наступного ранку я прокинувся і подивився на свій телефон і виявив, що мене бомбардували відповідями, і що мої піарники надіслали мені реакції, які детально і передавали мені», - йдеться в інтерв'ю дляпорталу Jake's Takes.
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