«Доктор Стрендж у багатоверсі божевілля»: все про передпродажі в Мексиці

Протягомостаннього тижня березня шанувальники кінематографічного всесвіту Marvel ( UCM ) були дуже схвильовані приходом нових постановок: Moon Knight, в головній ролі Оскар Асакка та Морбіус на чолі з Джаредом Лето. Однак тисячі фанатів героїв вже з нетерпінням чекають приходу Доктора Стренда в Multiverse of Madness.

З цієї причини, і після довгого очікування, через свої офіційні мережі Marvel Studios поділилися , що з 6 квітня шанувальники коміксів зможуть придбати свої квитки в касі та через веб-сайти кінотеатрів на вибір.

«Через 5 днів починається передпродажне безумство квитка! #DoctorStrange в Multiverse of Madness, прем'єра 5 травня, тільки в театрах. #MarvelStudios», - зазначив Marvel на своїй сторінці у Facebook в Іспанії.

Doctor Strange lanzará su preventa el próximo 6 de abril Foto: Facebook/@Marvel

Післяоголошення до акції приєдналися деякі кінотеатри, такий був випадокCinepolis, одного з найбільш визнаних розважальних каналів Мексики: «У MULTIVERSO БОЖЕВІЛЛЯ все може статися, поки час не буде змінено. Побачимосяв цьому вимірі наступного квітня 6, щоб відкрити передпродажну #DoctorStrange, будьте готові! », - сказав він.

З приходом Marvel Multiverse на великий екран та слідом за подіями Людини-павука: No Way Home (Павук - Людина : Немає шляху додому), наступним найамбітнішим фільмом кіногіганта, безсумнівно, є Доктор Стрендж у Мультивересі божевілля ( Доктор Стрендж у Мультиверсе Божевілля), яке вийде з рук знаменитого режисера Сема Реймі.

Фільм режисера людини, яка дала життя сазі Людина-павука Тобі Магуайра , тепер відповідає за режисуру продовження Доктора Стренда, адже виробництво Marvel Studios обіцяє стати знаковим фільмом завдяки іменам, які з'являються в сюжеті, а також камеї, які будуть найбільше ймовірно, виглядають як Хейлі Етвелл як капітан Картер, Лашана Лінч як капітан Марвел, деякі з варіантів містера Фантастичного, Магнето, Дедпула, Чорного Болта, серед інших.

Benedict Cumberbatch regresa en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". (Marvel Studios)

Акторський склад, очолюваний актором Бенедиктом Камбербетчем (Доктор Стрендж ), доповнюється такими акторами: Елізабет Олсен ( Ванда Максимофф ), Чіветель Еджіофор ( Мордо ), Бенедикт Вонг ( Вонг ), Ксочітль Гомес ( Америка Чавес ), Майкл Stühlbarg ( доктор Вест ) і Рейчел МакАдамс ( Крістін Палмер ).

Цей художній фільм, можливо, об'єднує історії після всіх мультиверсних подій, що сталися в Людині-павуку: Немає шляху додому , а також може посилатися на те, що було представлено серією Disney Plus, Локі , коли весь мультивверс розкриває в той момент, коли Сільві (Софія Ді Мартіно) вбиває K ang завойовника, який був персонажем, який витягнув струниТимчасової варіації агентствав спробі зберегти все, що стосується мультиверсу в страху.

(20th Century FOX)

Слід зазначити, що одним із акторів, які нещодавно підтвердили свою участь, був Патрік Стюарт, який дав життя Чарльзу Ксав'єру в першому серіалі фільмів « Люди Ікс» і де він поділився кредитами з Х'ю Джекманом, ІенМаккелленом та Галле Беррі.

Зіншого боку, останній раз 81-річна історія дала життя важливому герою Marvel був у фільмі Логан (2017)

«Ну, у мене був вимкнений телефон, коли це сталося, тому я нічого не чув. Лише наступного ранку я прокинувся і подивився на свій телефон і виявив, що мене бомбардували відповідями, і що мої піарники надіслали мені реакції, які детально і передавали мені», - йдеться в інтерв'ю дляпорталу Jake's Takes.

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