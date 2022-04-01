Ділберт Агілар та його музиканти жорстоко поводилися на околиці телеканалу

Він знову втратив свої папери? Програма Magaly Tv: La firme оголосила, щоДілберт Агіларта його музиканти жорстоко поводилися зМілагросом Лейвою, коли автобус групи був припаркований за межами Віллакс телебачення.

Згідно з відео та історією самої Магалії Медіни , телеведуча сіла на транспортні засоби групи cumbia, щоб зарозуміло вимагати, щоб вони покинути місце, це тому, що вони перебували на своїй парковці.

Так само репортер програми ATV пішов інтерв'ю у співака cumbia і запитав його, чи правда, що Мілагрос Лейва, коли він був розлючений, почав дивитися на нього перед усіма своїми колегами.

«Він сказав вам, хто ти, кого б'єш?» , вони консультувалися зі співачкою cumbia. « Так, він поставив себе в цей тон. Вона сіла в автобус, щоб кричати (на своїх музикантів) гордовитим тоном», - сказав він .

За словами Ділберта Агілара, господар Віллакса Televisión пішов шукати його після сварки зі своїми музикантами і не вагаючись намагався змусити його відчувати себе неповноцінним, щось на зразок музикантів, які супроводжували його того дня.

«Він сказав мені: «Гей, хто ті неправильно адаптовані» та інші прикметники для моїх хлопчиків. Я нічого не знав, тому що перебував в іншому середовищі. Я нічого про це не знав, я сказав собі, що щось має статися, щоб вони реагували так. І тоді хлопці розповіли мені, що сталося», - сказав він.

В інший час співак cumbia підтвердив, що Мілагрос Лейва не поводився належним чином з ним, незважаючи на те, що він був гостем на телеканалі. « Ні, він отримав... Кого ти побив? Ось так воно йшло », - додав він.

Щоб уточнити факти, Ділберт згадав, що автобус його групи був припаркований у місці, про яке сказав їй працівник каналу, і що якби вона попросила їх переїхати з сайту доброзичливо, вони зробили б це негайно.

«Опікун не посадив на те місце, вона повинна була йти добрішим шляхом, як будь-яка фізична особа. Попросіть водія місце для розміщення його автомобіля», - додав він.

Нарешті, співачка вибачилася перед Мілагросом Лейвою , якщо її коли-небудь образили її музиканти, але підкреслила, що те, як вона сіла в автобус, щоб попросити їх виїхати зі стоянки, не є правильним.

« Так, було щось, що турбувало її, що я прошу вибачення, що я вибачився перед хлопцями, але це не тон, ні спосіб попросити про послугу, щоб піти на пенсію », - додав кумбіамберо для камер Magaly Tv: La signa.

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