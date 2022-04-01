Дієго Марадона та його дивний зв'язок з Мексикою в останньому розіграші чемпіонату світу

Напередодні нового розіграшу для визначення групового етапу чемпіонату світу, одне з імен, яке буде пропущено на гала, - Дієго Армандо Марадона, історичний аргентинський футболіст, який помер у листопаді 2020 року і який протягом останнього десятиліття був одним з головних гостей ФІФА до різних галасів.

Жеребкування чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії було однією з останніх подій, де він був головним героєм, і в якій цікаво, саме тому довелося взяти м'яч з Мексики, щоб призначити його групі F, дію, яка знову зв'язала його з ацтекською територією.

Лише роком раніше Ель-Дієго був присутній в іншому розіграші чемпіонату світу, а також пощастило розкрити Національну збірну Мексики, хоча цього разу це був Кубок світу до 20 років, де Tri був поміщений в групу B, також поряд з Німеччиною, але з Венесуелою та Вануату як супутниками.

Дієго Марадона відповідав за вивезення команд з горщика 2 у розіграші Росії 2018 (Фото: Reuters/Григорій Дукор)

У двох виданнях Кубка світу Триколор вимірювався проти команди Тевтона, і в обох виданнях він просунувся як друге місце в групі, тому Рука Бога не віщувала погано для команд ацтеків .

Хоча ці останні два матчі більше не зможуть перевипустити, відносини Марадониз Мексикою тут не відпочивають, оскільки його міжнародна спадщина обрамлена його чемпіонатом світу в 1986 році, коли він він коронувала Аргентину на полі стадіону Ацтеки.

Крім того, до смерті потоковий сервіс Netflix випустив серію, в якій його стосунки з Мексикою знову підтвердилися, хоча цього разу, щоб вийти на його сцену з тренером Дорадос де Сіналоа, команди другого дивізіону він був дуже близький до керівництва першого дивізіону.

Дієго Марадона взяв м'яч з Мексики в розіграші Росії 2018 року (Фото: Reuters/Григорій Дукор)

ДієгоМарадона закріпився як персонаж, дуже близький до Мексики, оскільки історичний спортивний успіх, який він досяг у 1986 році, також включав два моменти, що запам'ятовуються світом футболу: Рука Бога та Мета століття , як в емблематичному матчі, так і з історичне підґрунтя на тлі Англії, що відповідає чвертьфіналу чемпіонату світу.

Оскільки три найважливіші події, які він мав з Альбіцелесте , відбулися в Колосі Санта-Урсули , в день його смерті будівлю відвідали кілька його співвітчизників, які проживають у Мексиці, з метою вшанування моментів радості, які їм подарував Дієго.

Похоронна корона, яку поставив стадіон Ацтека в день помер Дієго Марадона (Фото: Estadio Azteca)

Навіть Estadio Azteca мав деталь на згадку про південноамериканську тріщину, оскільки він помістив похоронну корону в ворота, де він позначив історичну оцінку рукою, з легендою посередині, яка читала « Ти йдеш рука об руку з Богом ».

Крім того, на околиці Колоса лежить табличка в шануванні гол, який він забив проти Англії, в якій він почав з середини корту і побив до семи суперників, тому з тих пір мексиканська організація визнала подію, яка відбулася 23 червня 1986 року.

Меморіальна дошка, що вшановує стадіон Ацтеки до «гол століття» Дієго Марадони (Фото AP/Едуардо Вердуго)

Дієго Марадона був чемпіоном світу з Аргентиною на полі стадіону Ацтека в 1986 році (Фото: AP)

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