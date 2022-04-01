Незважаючи на падіння збору податків, казначейство застосовує 100% фіскального стимулу до палива четвертий раз поспіль

A worker fills a car belonging to a Texas resident, with gasoline at a gas station following increased fuel prices in U.S., in Ciudad Juarez, Mexico March 14, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Міністерствофінансів та державного кредиту (SHCP) продовжило 100% фіскальний стимул на бензин та дизельне паливо до 8 квітня, на додаток до додаткових стимулів, незважаючи на зниження рівня збору податків на 60,5% протягом перших двох місяців року для акцизного податку на виробництво та послуги (IEPS).

Казначейство оголосило, що починаючи з цієї суботи, 2 квітня та до п'ятниці, 8 квітня, платникам податків не доведеться платити акцизний податок на виробництво та послуги (IEPS) , а також матимуть додаткові стимули від 1,16 песо до 3,18 песо за літр палива.

Таким чином, низькооктановий бензин буде звільнений від оплати IEPS 5,49 песо за літр, Premium 4.63 песо та дизельного палива 6.03 песо.

Деякі фінансові експерти зазначають, що цей тип фіскального стимулу насправді є державною субсидією для підтримки ціни на паливо низькою, оскільки реальна ціна палива визначається міжнародним сирої ринком.

Казначейство застосувало 100% стиль четвертий тиждень поспіль. (ФОТО: Агентства)

Це четвертий тиждень поспіль, коли фінансові органи надають 100% фіскальний стимул бензину Magna, Premium та Diesel як механізм поглинання впливу міжнародного зростання нафти і певною мірою містять інфляцію в нашій країні, яка, згідно з даними Банку Мексики, стояла на рівні 7 .29% до першої половини березня 2022 року.

Казначейство повідомило, що в 2022 році наша країна зібрала 18 855 мільйонів песо для IEPS , застосованих до палива, що на 25715 мільйонів песо менше, ніж за аналогічний період минулого року.

До банківської конвенції, що відбулася минулого тижня, міністр фінансів Рогеліо Рамірес де ла О запевнив, що цей фіскальний розрив покривається надлишковими доходами, отриманими експортом нафти, поточна ціна якого становить близько 100 доларів за барель. Однак Петролеос Мексиканос визнав, що за перші місяці цього року наша країна виробляла близько 1,5 млн барелів на день.

Рамірес де ла О запевнив, що ці фіскальні стимули можуть бути застосовані до решти 2022 року , щоб запобігти значному зростанню бензину та вплинути на купівельну спроможність мексиканських сімей, що призведе до підвищення інфляції та падіння внутрішнього споживання.

На цьому тижні Банк Мексики підвищив процентну ставку до 6,5 пунктів , щоб стримувати інфляційний тиск. У зв'язку з цим заступник губернатора Banxico Херардо Есківель вважав, що з його особистої точки зору інфляція почне падати до кінця 2023 року, щоб досягти мети 3% до першого кварталу 2024 року.

Petroleos Mexicanos підкреслив, що імпорт бензину поступово скорочується і що цього тижня мексиканські НПЗ в даний час виробляють близько 300 000 барелів на день цього виду палива.

Мексика значною мірою покладається на бензин, вироблений в США, де запаси впали на 2,9 млн барелів за останній тиждень до 238 млн барелів. З цієї причини президент Байден міг звільнити частину стратегічних запасів нафти для збільшення потужностей з переробки майже на 300 000 барелів на день як захід для стримування подорожчання споживачів, які також зазнали зростання інфляції.

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