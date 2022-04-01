Вірус Коксакі: Що це таке, як поширюється і на кого він впливає?

Останніми днями влада Дірези в Укаялі виявила випадки вірусу Коксакі, що спричинило попередження про те, що ця хвороба спровокована. Відповідно до початкових областей установи, було зафіксовано понад 50 повідомлень про симптоми, пов'язані з цим станом, і населення закликало взяти значення для симптомів або слідів на тілі. Щоб зрозуміти захворювання руки, рота і стопи, ми пояснимо вам, що це таке, як воно поширюється і хто безпосередньо впливає.

ЩОТАКЕ ВІРУС КОКСАКІ?

Епідеміолог Майра Сааведра стверджує, що це вірусне, еруптивне захворювання , яке передається від людини до людини через забруднені руки та дихальні шляхи, тому швидко розлогий. Він належить до сімейства Picornaviridae, роду ентеровірус, так званий тому, що вони розмножуються в кишечнику після прийому їжі або води, непридатної для споживання.

Чомуйого називають Коксакі? Йогоназва походить від міста, де він був вперше ізольований в 1948 році під час епідемії поліомієліту в Нью-Йорку.

Накого впливає вірус? Згідноз інформацією медичних установ країни, випадків у немовлят, дітей та підлітків більше, хоча це також впливає на доросле населення.

ЯКІСИМПТОМИ КОКСАКІ?

Керівник епідеміології регіонального управління охорони здоров'я (Diresa) виділяє основні симптоми, які дозволять рано виявити. Це:

- Генерал Malestar.

- Висока температура протягом 2 - 5 днів.

- Біль у горлі.

- Пухирі, як виразки в роті (язик, ясна), долонях і підошвах стоп.

Alerta: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa.

ЯКПОШИРЮЄТЬСЯ ВІРУС КОКСАКІ?

Поширення відбувається від однієї людини до іншої, в більшості випадків через контакт з брудними руками або поверхнями, забрудненими фекаліями. Його спалах часто відбувається в літній і осінній сезони, хоча реєстрація може відбуватися протягом усього року. Ще один аспект, який слід враховувати, - це те, що записи про збитки подаються через умови, в яких живуть люди, пов'язані з відсутністю хороші гігієнічні умови.

ЩОРОБИТИ, ЯКЩО У МЕНЕ СИМПТОМИ?

Перший крок, який слід зробити, - це якомога швидше звернутися до центру медичної допомоги, щоб медичний працівник міг провести відповідну оцінку та надати необхідну пораду щодо добробуту постраждалої особи. Орган Diresa рекомендував вам не займатися самолікуванням, оскільки це вірусне захворювання, яке вам не потрібно використовувати антибіотики, але існує симптоматичне лікування через високу температуру, яку вона може породити. Навіть повідомлялося про випадки судом та ускладнень цього захворювання - таких як енцефаліт та міокардит - тривають від 7 до 10 днів.

Мінса через Diresa повідомив, що телефонні лінії були створені: 061-787927, 061-787933, 061-788053 та 951 642 156, так що персонал команди інтегрального втручання прийшов до будинку заявника, з 07:30 до 18:30 годин, і переконайтеся, що це вірус.

БІЛЬШЕ50 ЙМОВІРНИХ ВИПАДКІВ КОКСАКІ ПОВІДОМИЛИ В ПУКАЛЛПІ

Як повідомляється ,більше 50 випадків вірусу, відомого як синдром руки, стопи та рота, траплялися в навчальних закладах на початковому рівні Пукальпа, повідомив керівник епідеміології регіональної дирекції охорони здоров'я. Початкові школи Вікторія Барсія Боніфатті, Санта-Роза, Касіта-дель-Сабер та Ельвіра Гарсія Гарсія Гарсія Гарсія були першими, хто опублікував офіційні повідомлення про симптоми у неповнолітніх, які повернулися до класу в рамках початку навчального року, що робиться особисто, напівлицем до лиця та/або віртуально.

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