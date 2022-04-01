Колумбійський песо слабшає після рішення курсу: Andes FX

(Bloomberg) Колумбійський песо слабшає, а ставки свопу падають після того, як центральний банк здивував зростанням курсу лише на один процентний пункт. Економічна діяльність Чилі, зі свого боку, була нижчою, ніж очікувалося, посиливши помірну позицію, прийняту цього тижня грошовим органом.

Центральнийбанк Колумбії приєднався до Чилі та Бразилії, взявши більш розсудливий підхід до інфляції, побоюючись, що більш круті підвищення ставок можуть бути більш шкідливими, ніж корисними для економіки. Ключову ставку банк підвищив на процентний пункт до 5%. п'ять із семи членів правління підтримали цей крок, тоді як два виступали за більший приріст на 1,5 процентного пункту. Жоден з 24 опитаних Bloomberg аналітиків не очікував такого результату, при середній оцінці, що ставка становитиме 5,50%.

Песовпало на 0,4% до 3,777 за долар, що робить його найгіршою валютою в Латинській Америці, навіть після скорочення частини втрат, що спостерігаються на відкритті. Дворічні ставки IBR знизилися на 45 базисних пунктів у п'ятницю, накопичивши падіння за тиждень 130 базисних пунктів, оскільки трейдери підготувалися до більш помірного центрального банку після того, як чилійський валютний орган також обрав менш агресивний підвищення ставок у середу.

Передрішенням коротка частина кривої свопу передбачала, що базова ставка перевищить 9% за шість місяців, а це означає, що центральний банк повинен буде зробити подальше збільшення на 400 базисних пунктів. Трейдери, ймовірно, продовжуватимуть скорочувати цю премію в майбутніх сесіях.

Чилійськийпесо, зі свого боку, ледь змінився після того, як валюта виконала менше, ніж її однолітки в четвер після рішення центрального банку. На сьогоднішній день максимум 771,89 до долара, зафіксований на початку цього тижня, зараз вважається найбільш безпосереднім технічним рівнем для спостереження.

Індексекономічної активності Чилі виріс на 6,8% в річному обчисленні в лютому, що поступається оцінці на 8% і на 9% більше в попередньому місяці. Показники, ніж очікувалося, підтримують думку центрального банку, що коригування політики займає більше часу для її наслідків. Дані на додаток до показників роздрібного продажу та промислового виробництва, оголошених у четвер, які були значно нижчими очікуваннями.

Перуанськесонце слідує за позитивними настроями, що спостерігаються в більшості латиноамериканських валют, і оцінено 0,5% по відношенню до долара. Валюта досягла нового річного максимуму на початку сесії від 3,65 до долара. Наступний основний ключовий рівень близький до 3,59 за долар, останній раз спостерігається у квітні 2021 року.

(Деяка інформація надходить від трейдерів FX, знайомих з транзакціями, які попросили не ідентифікувати, оскільки їм заборонено говорити публічно.)

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Davison Santana є FX стратег, який пише для Bloomberg. Спостереження, які він робить, є його власними і не мають на меті бути інвестиційними порадами.

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