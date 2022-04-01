Зіткнення між Есмадом та студентами педагогічного та районного

Вдень сьогодні, четвер, 31 березня, відбулися зіткнення між мобільною ескадрою бунтів та студентами поблизу педагогічного університету в Боготі.

Згідно з інформацією Семани, студенти педагогічного університету протестували вимагати вдосконалення суб'єкта господарювання, таких як умови в ресторані та бюджет найму працівників.

За попередньою інформацією, студенти тримали місце навколо університету, впливаючи на мобільність у цьому районі, тому Есмад втрутився, і саме тоді спалахнули сутички.

Мобілізація відбувалася по всьому сектору поблизу Університету Педагогіка Nacional, а пізніше почалися сутички з Громадськими силами, що призвело до закриття цієї ділянки 72-ї вулиці в Боготі. Так само в розпал гонки 11 були також закриття доріг через сутички, де громадські сили повинні бути присутніми на ситуації.

Після декількох годин боїв мобільність вже відновлена в цьому секторі міста.

З іншого боку, на південь від столиці, в місті Сьюдад-Болівар, також відбулися зіткнення між протестувальниками та поліцією та Есмадом біля штаб-квартири Канделарія Ла-Нуева районного університету. Це спричинило закриття на Авеніда Віллавісенсіо.

«Існує демонстрація, поза службою в місті Сьюдад-Болівар на висоті районного університету. Влада робить диверсії для системного парку та приватних транспортних засобів», - повідомив TransMilenio про закриття доріг, що відбулися в секторі через порушення.

Вищий суд Боготи залишив у силі вирок 17 років та 4 місяців в'язниці для поліцейського Есмада Нестора Хуліо Родрігеса за вбивство 15-річного Ніколаса Нейра під час демонстрацій трудового дня 1 травня 2005 року.

Захист прагнула визнати провадження недійсним на підставі того, що у звичайній системі правосуддя не вистачало юрисдикції та передбачуваного порушення належного процесу та права захисту обвинуваченого.

Однак суддя Хосе Урбано спростував прохання захисту, спираючись на постанову Конституційного Суду у справі Ділана Крус, яка перевела процес військового кримінального правосуддя до звичайної юрисдикції.

У своєму рішенні суддя Урбано заявив, що в «рішенні СУ-190 від 2021 року ця корпорація зобов'язав перенести кримінальне провадження проти офіцера національної поліції до звичайної юрисдикції. Як видно, ситуація зрозуміла, не тільки є рішення, але є єдине рішення Конституційного Суду, яке підтверджує цей критерій».

У відповідь на другий запит захисту Палата заявила, що захист має близько одного року та десяти місяців з моменту подачі обвинувального висновку, маючи знання доказів обвинувачення для захисту обвинуваченого на підготовчому засіданні.

«Якщо оборона вирішила не здійснювати гарантії, отримані від права оборони під час процесу, наприклад, розгортання акту розслідування, ця дія відповідала стратегії, для якої вона обрала, але це не тягне за собою порушення належного процесу», - сказав Урбано.

Варто пам'ятати, що, за словами Medicina Legal, снаряд, який стріляв лінійно і безпосередньо поліцейським, вдарив по голові молодого Ніколаса, завдавши серйозних травм, які через п'ять днів загинуть внаслідок черепно-мозкової травми.

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