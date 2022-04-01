Хвилювання Чеко Переса, коли був відкритий новий Гран-прі Лас-Вегаса

Формула1 зробила приїзд нового міста офіційним у календарі, починаючи з 2023 року. Це Лас-Вегас, штат Невада в США, місто, відоме тим, що є одним з найпопулярніших центрів розваг та ставок у всьому світі.

В рамках презентаційної події Чеко Пересбув опитаний з іншими водіями, щоб розповісти їм новини та задокументувати свої реакції, в яких кілька продемонстрували своє хвилювання до цього новогоГран-прі, тим більше, що це вулична схема, яка матиме вигляд кількох знакових місця в Лас-Вегасі, такі як MGM Grand Hotel або копія Ейфелевої вежі.

Мексиканець був одним із головних героїв у відео, адже крім того, що з'явився на початку, він був одним з тих, хто виявив найбільший сюрприз перед камерами і навіть підняв кулак як відображення свого хвилювання, оскільки раніше він згадував, що любить бігати там.

«Ні в якому разі! Ми туди їдемо?» , запитав 32-річний, коли йому подарували листівку з Лас-Вегаса. Після того, як звістка йому підтвердилася, він повторив: «Ні в якому разі!» , і тоді це дуже позитивно для Формули 1.

Таким чином, тапатіо похвалився своїм ентузіазмом досягненням Гран-прі Лас-Вегаса, гонці, яка стане третьою в тому ж році для США і буде доступна з сезону 2023 року, запланованого на листопад, у фінальному відрізку року.

Так само реакція Даніеля Річчіардо стала вірусною в соціальних мережах, який навіть згадав, що він піде з гонки, щоб мати можливість насолодитися всіма пам'ятками, якими володіє американське місто.

Макет нової Формули 1 Las Vegas GP від 2023 року (Фото: Формула 1)





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