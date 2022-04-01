Чаліно Санчес: Розслідування вбивства все ще відкрито, але воно було заброньовано ще на п'ять років

Майже через 30 років після вбивства Розаліно Санчеса Фелікса, більш відомого у світі коридо як Чаліно Санчес, Генеральна прокуратура штату Сіналоа (FGE) виявила, що розслідування тривають, але зарезервували справу як «секрет» на найближчі кілька років.

Згідно з документом, виданим місцевим органом влади, на прохання аккаунта Twitter Archivero (який прагне розсекретити документи «приховані» до сих пір, розслідування цього вбивства) і захищений у файлі 133/92/AP, процес знаходиться в стані «Резерву», чекаючи агента Громадськості Прокуратура додає нові дані.

Було детально про те, що відповідно до положень Закону про державну прозорість, у статті 162 інформація про справу була класифікована таким чином , оскільки вона поставить під загрозу розслідування, наведено більш детальну інформацію, оскільки вона не була надана «карпетазо».

Також слідувало те, що було описано в статті 20 Конституції та статті 22 Загального закону про потерпілих, які встановлюють як права потерпілих або ображених осіб, захист їх особи та інші дані.

Тепер, з цим рішенням прокуратури Сіналоа, вбивство Чаліно та вся інформація, що його оточує, залишатиметься прихованим від населення, яке продовжує слухати його музику, незважаючи на коротку кар'єру.

Він ледь набув популярності в 1992 році, коли його вбили в Сіналоа (Фото: Twitter @RedPinacate)

Можливо, в 2027 році, через 35 років після його від'їзду, влада буде зацікавлений розкрити більше даних або, можливо, відновити справу, щоб уточнити її. Можливість віддалена, через реакцію FGE, але не неможлива. Можливо, король Коридо подарують ще один сюрприз.

Народився 30 серпня 1960 року в Кульякані, Сіналоа, в сім'ї з кількох ресурсів, Розаліно Санчес Фелікс не знав, що кілька легенд переслідують його на все життя, але найважливішим був той, який він створив зі своєю музикою.

Зовсім молодий, в 1970-х роках йому довелося незаконно мігрувати в США. Деякі кажуть, що він біжить від злочину, який він вчинив, убивши сексуального кривдника своєї молодшої сестри вогнепальною зброєю.

Поки що це історія, яка не була з'ясована, але історія Чалінопродовжилася в Інглвуді, де він жив з тіткою своєї. Встановивши, він почав пошук роботи, але нічого великого не досяг, поки поруч з братом Армандо не почали продавати наркотики типу «Койотс».

За кілька годин до смерті Чаліно опинилася під загрозою (Фото: скріншот/YouTube)

Однак вбивство Армандо, а також передбачуване ув'язнення Санчеса Фелікса були подіями, які задавали закономірність у його житті, а також причиною його початку у світі музики.

Коли він вийшов з в'язниці, він переїхав до Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, де записав свої перші демонстрації і дав кілька виступів. Лише в 1992 році його слава вибухнула, і почалася музична легенда Чаліно Санчеса.

Однак той же рік ознаменує страшну трагедію. 16травня в водному каналі, розташованому недалеко від міста Кулякан Сіналоа,селяни знайшли його тіло. Унього зав'язали зап'ястя і щиколотки, плюс йому зав'язують очі. Йогодвічі стріляли в потилицю.

За день до того, як він мав презентацію. До того як співати пісню Alma Enamorada, як записано у відомому кліпі, він отримав роль з передбачуваною загрозою смерті. Незважаючи на це, шоу тривало в пізні години ночі. Коли вони пішли, він і його товариші хотіли продовжити вечірку, але транспортний засіб, в якому вони їхали, був перехоплений.

Піддані зійшли, ідентифікували себе поліцейськими і попросили його супроводжувати їх, щоб поговорити зі своїм командиром. Чаліно прийняли, але вони ніколи не бачили його живим знову.

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