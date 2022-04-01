CDMX продовжуватиметься при зеленому світлі: це 3 рекомендації щодо використання масок для обличчя

Ciudad de México, agosto 24, 2021 Personas observan útiles escolares en un puesto ubicado en la calle de Mesones. Foto: Karina Hernández / Infobae

Враховуючи хороший прогноз кількості госпіталізацій у Мехіко, він залишатиметься незмінним на епідеміологічному світлофорі протягом наступних днів, як оголосив Едуардо Кларк Гарсія, генеральний директор цифрового уряду Цифрового агентства з громадських інновацій CDMX.

«Ми продовжимо на зеленому світлі ще мінімум два тижні. У нас є хороша новина про те, що ми вийшли на нульові бали з 40, тобто у нас немає жодних показників, які не піддаються мінімальному ризику, ні інфекцій, ні госпіталізацій, ні смертей, ні відповідних тенденцій», - сказав Кларк Гарсія під час прес-конференції.

Він також заявив, що це «найкращий час», який був на історичних мінімумах з початку пандемії два роки тому, завдяки статистиці, яку він представив, пов'язану з COVID-19.

Лише кількість госпіталізацій у столичному районі долини Мексики продовжує падати, повідомляють 231 прийом і 16 менше було повідомлено вчора, згідно з останніми даними.

Ciudad de México, agosto 24, 2021. Un hombre sostiene un cartel que anuncia el correcto uso del cubrebocas, así como porta en una bolsa para repartir a quines no hagan uso del mismo en la calle de Madero del Centro Histórico. Foto: Karina Hernández / Infobae

Щодо Мехіко, є також позитивні цифри, оскільки госпіталізовано 195 людей, які випробували позитивний результат на вірус до вчорашнього відключення, і він продовжує знижуватися, повідомив директор ADIP.

«Ми практично на половині свого мінімуму, що було менше 400 від попереднього, якого ми спостерігали в середині 2021 року».

Через зниження всіх показників CDMX секретар охорони здоров'я Оліва Лопес оприлюднила загальні рекомендації щодо використання покриттів для обличчя, які є:

1.- Добровільне використання масок для обличчя розглядається на відкритих просторах, без натовпу та зі здоровою відстанню.

2.- Продовжуйте використовувати в погано провітрюваних та закритих місцях.

3.- Підтримуйте застосування улітніх людей з хронічними або імуносупресивними захворюваннями та підозрою на випадки COVID-19.

Нові показання до застосування масок для обличчя будуть зберігатися до подальшого повідомлення та щодо показників, представлених у CDMX.

Населення також просять продовжити санітарно-профілактичні заходи, які були оголошені з початку пандемії, а саме: часте миття рук, нанесення гелю та здорова відстань.

Vacunas seguirán a rezagados. (Foto: CDMX)

НАЦІОНАЛЬНИЙПЛАН ВАКЦИНАЦІЇ

Кларк Гарсія оголосив, що Національний план вакцинації буде підтримуватися для забезпечення догляду за відставниками, тобто тих, хто не зможе отримати першу дозу або завершити графік вакцинації.

Процес вакцинації відбуватиметься з вівторка, 5 квітня по п'ятницю, 8 квітня, в тих же вакцинаційних підрозділах, які були створені на пару тижнів.

Якібувають майданчики?

*Збройні кімнати

-Перша доза для людей старше 18 років. (Вакцина AstraZeneca)

-Друга доза до понад 18 (AstraZeneca).

-Армування всім, кому виповнилося 18 років (AstraZeneca).

-Перша і друга дози молодим людям у віці 15 і 17 років.

-Перша і друга дози молодим людям у віці 12 і 13 років з супутніми супутніми.

-Друга доза (Вакцини: Pfizer, Sinovac та AstraZeneca)

Усі зацікавлені сторони повинні принести свій запис про вакцинацію та офіційну ідентифікацію чи ксерокопію. Також людей просять відвідати вакцинацію, носити зручний одяг та запобігти будь-якій погодній ситуації, оскільки підрозділи вакцинації знаходяться під відкритим небом.

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