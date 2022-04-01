CDMX: як отримати заявку для людей з обмеженими можливостями та звільнити Hoy No Circula

Особи з обмеженими можливостями, які проживають у Мехіко (CDMX) , можуть звернутися до Міністерства навколишнього середовища (Sedema), щоб звільнити програму Hoy No Circula та екологічні непередбачені ситуації і таким чином продовжувати користуватися своїми транспортними засобами та транзитом через столицю.

Процедура повинна проводитися особисто в зоні обслуговування громадян з перевірки транспортного засобу одного зі столичних верифікатторів. Цей документ може бути виданий власниками, з обмеженими можливостями, автотранспортних засобів внутрішнього згоряння або користувачами транспортних засобів фізичної особи.

Щоб подати заявку на голограму, вам буде потрібно зібрати наступні документи:

1. Офіційнепосвідчення особи в оригіналі та в простому екземплярі. Це може бути посвідчення виборця, посвідчення особи з професійним фотографією, паспорт, Національна картка військової служби (SMN) або водійське посвідчення

2. Належнимчином запитувана анкета. Його можна завантажити за наступним посиланням: https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=85 #. Цей документ повинен бути доставлений підписом.

3. Оригінальнадумка про інвалідність, видана Системою інтегрального розвитку сім'ї в Мехіко.

4. Дві фотографії розміром з дітьми.

Водії з обмеженими можливостями можуть попросити документ звільнити програму Hoy No Circula (Фото: Андреа Мурсія/Куартоскуро)

5. Документидля акредитації юридичної особи.

- Фізичні особи: Довіреність, підписана перед двома свідками з ратифікацією підписів перед нотаріусом. Оригінальна і проста копія.

- Юридичні особи: Установчий акт, Довіреність та офіційна ідентифікація представника або агента. Оригінальна і проста копія.

6. Копіяідентифікаційної особи з інвалідністю (посвідчення виборця, медична картка з фотографією, посвідчення особи, видані державною установою). Якщо ви неповнолітній або пацієнт з інвалідністю, необхідна ідентифікація батька або опікуна та власника транспортного засобу.

7. Копіяплатіжної картки, випущеної урядом Мехіко.

8. Копіяостаннього свідоцтва про перевірку (роздрукована або зареєстрована в системі верифікації транспортного засобу).

Процедурунеобхідно проводити наступним чином:

1. Він подає належним чином запитуваний формат та необхідну документацію до зони обслуговування громадян з перевірки транспортного засобу.

2. Отримати бланк заяви та додану документацію. Перевірте та перевірте, чи відповідають вони всім вимогам, призначте фоліо, закріпіть та надайте підтвердження.

3. Зателефонуйте, щоб дізнатися про статус вашої заявки.

4. Він представлений в зоні обслуговування громадян з перевірки транспортного засобу, і виставляє звинувачення.

5. Перегляньте та надайте відповідь на ваш запит.

6. Він показує ідентифікацію, отримує відповідь на ваш запит і підпис отриманих.

Картка мобільності може бути використана для безкоштовного доступу до громадського транспорту (Фото: Twitter/ @GobCDMX)

Окрім того, що вони зможуть здійснити цю процедуру, люди з обмеженими можливостями також зможуть отримати інклюзивну картку , щоб люди з обмеженими можливостями могли гарантувати свої права та мобільність у столиці. За даними Міністерства мобільності (Semovi), карта має безпечну технологію і дає вільний доступ до мережі громадського транспорту вищезгаданому сектору населення.

Ця ідентифікація діє протягом п'яти років , а крім того, що дозволяє вільний доступ до Метро, Метробуса, Тролейбуса, Канатного автобуса, легкорейкового транспорту та мережі пасажирського транспорту (RTP), інші переваги включають знижки на оплату землі та води, що прискорюється обробка номерних знаків спеціального транспорту і вимагати маркування спеціальних знаків осіб з обмеженими можливостями в будинках.

Ті, хто зацікавлений у його обробці, можуть увійти в Єдине вікно інвалідності з обліковим записом CDMX Key, який пов'язаний з Єдиним ключем реєстру населення (CURP) заявників на Картку. Якщо у вас його немає, його можна створити за цим посиланням.

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