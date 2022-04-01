За лаштунками шторму, який Марадона розв'язала в останньому розіграші чемпіонату світу

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 01: Draw assistant, Diego Maradona draws Mexico during the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup Russia at the State Kremlin Palace on December 1, 2017 in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Ніхто цього не очікував. Марадона жартував, він навіть посміхнувся жартуГері Лінекера , його колишнього суперника в Мексиці 86, який прослизнув, що він «майстерний руками», натякаючи на міфічний гол кулаком в тому чвертьфінальному матчі чемпіонату світу проти Англії. Але коли колишній англійський нападник запитав його про групу, якій пощастило в розіграші чемпіонату світу в Росії, що складається з Ісландії, Хорватії та Нігерії, Дієго намалював несподівану словесну гамбету, і залишив ведучого і його партнера німим.

«Аргентина повинна пройти раунд, тому що група доступна і тому, що вона повинна вдосконалюватися. Він не може грати так погано, як він». Чорнийкостюм, жовтий бант, Пух підірвали гала-бомбу, завантажену протоколом змісту, без жесту поза корсетом. Світ футболу продовжував говорити про те, що визначили м'ячі... І сувора критика Марадони Сампаолі. І контекст, в якому він це говорив.

Десятка вже вкрав увагу протягом попереднього. По-перше, тому що він відкинув конклав з президентом Володимиром Путіним на ранкову зміну, що підтвердив аудіо, що Infobae Нещодавно мав доступ до місяця. «Ні, путінська справа все дуже добре, все дуже приємно. Я хочу з ним познайомитися, хочу поговорити з ним. У мене були дві-три репетиції: «Привіт Путін. Що ти робиш, Путін? Ти знову путин. Ре-путін дель Оро... '. Але я повинен встати 9:30, і я не встаю в той час, бачите?» , Ви чуєте, як він це говорить.

«Боляче в моїй душі, тому що всі будуть там... А про кого звір збирається запитати? Для мене. Він не збирається просити (Carles) Puyol, не гвинт зі мною. Але це дуже раннє призначення. Він повинен був зробити коктейль в другій половині дня, після занять. Дякую Путіну, але завтра не збираюся. Вирішено», - додав він.

Однак наприкінці зміни відбулася зустріч з Марадоною як послом інших зірок, включаючи бразильця Роналду Назаро. «Всі хлопці прийшли до вас, і вони хочуть картину. Роналду настільки сором'язливий, що сказав мені «Дієго, будь ласка, скажіть Путіну», - прагнув він пом'якшити його.

Але всі ті, хто туди-сюди відпали на другий план після альбічестной шторму, яку Дієго розв'язали, аж до того, що Сампаолі, який бачив із кіосків, як його каменювали на сцені найвищим кумиром Національної команди, відповідав йому, не називаючи його моментів пізніше перед телевізійними камерами.

«Я сподіваюся, що ми можемо грати краще, ми показали деякі риси під час плей-офф, незважаючи на труднощі. У мене найкраще в світі і найкраще в історії», - повернувся він, поставивши Ліонеля Мессі над Марадоною. Потім злети і падіння у відносинах з референтами команди породили, що ні зірки команди не зберегли велику пам'ять про своє управління, яке закінчилося після ліквідації у турі 16 від рук Франції.

Насправді цей момент був одним з піків вірулентності зв'язку між DT та Дієго. Але їх було кілька. Вербальна піротехніка зірки шуміла майже з тих пір, як колишній чилійський радник наступив на Езеїзу.

Чи була упередженість Марадони, коли справа дійшла до струшування Національної команди з нуля з цією заявою? Серед тих, хто супроводжував його в цій подорожі, кажуть «ні». «Він ніколи не спілкувся з ним, якщо планував сказати, що критика, у нього це було в голові. Цебуло марадонське рішення, одне з тих, що він мав», - підкреслило джерело з команди, що працює з Пелуса.

Коли народився енконо Дієго з Sampa? «Він вважав його вендегумо,він розсердився, коли бігав очолити Боку, і він зробив для нього хрест, він сказав, що нічого не робить в аргентинському футболі, і це турбувало його, що всі закликали його очолити Національну збірну як рятівника», - розкрив той самий голос.

Чи сталося таке, флірт уродженця Касільди з Кенеїзом? Сампаолі відірвав стосунки зі збірною Чилі 19 січня 2016 року. І він з'явився головним кандидатом, щоб очолити команду Рібера в березні, коли керівництво на чолі з Даніелем Анжелічі шукало заміну Родольфо Арруабаррені.

Матіас Аумада, потім скарбник Боки, скористався поїздкою до Сантьяго-де-Чилі, щоб зробити йому пропозицію. Згідно з літописами того часу, він відмовився від пропозиції через співчуття Рівері і тому, що в той час він не хотів працювати в Аргентині.

«Я був шанувальником річки з дитинства. Це дало б мені додатковий тиск, щоб направити туди. Я не міг бути тренером для Боки», - заявив він пізніше в інтерв'ю радіопрограмі No Somos Nadie. Крімцієї заяви, Анжелічі був одним з тих, хто пропагував його в AFA як наступника Патона Баузи, коли прохід до Росії 2018 був під загрозою.

Було більше факторів, які обтяжували мову Марадони. «Сампаолі зрадив мене, тому що коли Аргентина виграла Кубок Девіса з тенісу в Хорватії, він сказав мені, що хоче скористатися можливістю віддати належне мені в Севільї (клуб, яким він керував), але він ніколи не робив. Вже було помітно, що у нього були інші думки», - звинуватив він його. А атаки поглибилися після розгойдування у відбіркових турнірах та перемоги 1-6 проти Іспанії, у березні 2018 року. «Що мене турбує, що нам потрібно було багато поважати, що Аргентина боїться. Сьогодні, крім Мессі, вони втратили повагу до сорочки», - повторив Дієго.

«Скажи мені, коли люди кричали гол від Сампаолі, ти кидаєш м'яч на нього і повертаєш його рукою», - збив він його. Вже почався чемпіонат світу, після 1-1 проти Ісландії, продовжився. «Сампаолі не може повернутися до країни, це ганьба. Проблема в Аргентині - це та, яка керує ними, та, яка ставить в голову те, що вони повинні робити на суді. Тому що якщо тренер не зрозумілий у своїх концепціях, гравці не можуть творити чудеса».

Він саркастично дав йому прізвисько, яке він дав йому у своїх телевізійних виступах: «шахіст». Це було продовженням шторму, який мав несподівану главу посеред жеребкування ЧС-2018 в Росії, останній, який міг би свідчити Дієго Марадона (і грати по-своєму).

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