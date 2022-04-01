Бальдомеро Перлаза розповів про своє оновлення з Atlético Nacional

Післясильного удару, який означала ліквідація Конмебола Лібертадорес на першій фазі проти «Олімпії» в Парагваї, Атлетико Насьональ перевернув сторінку і зосередився на тому, що залишилося; Ліга Dimayor Betplay, де він проводить видатну кампанію з метою досягнення довгоочікуваного 17-го зірка.

Усвоїй останній національній презентації він переміг Independiente Santa Fe 2-1 в Атанасіо Жирардо з рахункамиДорлана Пабона та Андреса «Ель Ріфле» Андраде . В даний час команда «Вердолага» займає друге місце в чемпіонаті з 27 очками два лідера, який є Міллонарієм , який вчора відновив вершину турніру, побивши Юніора за найменшої різниці в Ель-Кампіні.

Унаступний Національний день у нього буде складний іспит перед патріотами Артуро Бояка в Незалежності де Тунха. Перемога проти одинадцятого «Лансеро» наблизить його до кваліфікації для фінальних домашніх пробігів ліги.

Тим часом директори клубу вже працюють над підготовкою фонду заробітної плати до другого семестру. Крімтого, вони сподіваються визначити заміну Алехандро Рестрепо , який міг би бути Рейнальдо Руеда, який був би близький до відсторонення себе від національної збірної Колумбії після ліквідації Катару 2022 року.

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Одним з найпопулярніших випадків останніх місяців є рульове колесо Baldomero Perlaza, який не зміг досягти згоди з директивами про його оновлення. Слід пам'ятати, що гравець щойно оговтався від важкої травми, яку він отримав минулого року у першому матчі фіналу Кубка Колумбії проти Депортіво Перейра.

Колишній Cúcuta Deportivo, вже повернувся до практики з «Королем чашок» і навіть був на лавці замінників у грі проти Independiente Santa Fe. Так само нещодавно Вальєкаукано заявив, що його намір - залишитися в Насьональ і повернутися до найкращої форми.

Так само він був оптимістичним і готовий внести свій внесок у команду Ернана Даріо Еррери, хоча знає, що має конкуренцію на своїй посаді.

Все вказує на те, що гравець продовжить зв'язки з Atlético Nacional, де він показав свій найкращий рівень, який змусив його викликати до Колумбійської національної збірної Рейнальдо Руеда. Остання поява Бальдомеро Перлази з командою Paisa відбулася 7 листопада 2021 року в нічиї проти Атлетіко Букараманги.

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