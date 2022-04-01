Atala Sarmiento буде заборонений на все життя на телебаченні Azteca

AtalaSarmiento різко залишила TV Azteca після того, як працювала більше двох десятиліть на телевізійній станції, факт, який спантеличив його послідовників. Відомо, що водій не зміг домовитися з компанією і не відновив контракт, який розмістив її в складі правління ведучих Ventaneando.

І це те, що її від'їзд стався серед чуток про те, що її бачили на Televisa, нібито шукаючи можливість роботи або навіть домовляючи про свій в'їзд. Версія дійшла до вух Паті Чапой, який зіткнувся з нею і незабаром попрощався з комунікологом.

Минуло три роки з моменту її виходу в ЗМІ і після її находу в програму Intrusos de Televisa , яка закінчилася виходом з ефіру, де вона поділилася кредитами з Хуаном Хосе Орігелем, Мартою Фігероа та Авророю Валле (всі колишні Вентанеандо ), і деякі вторгнення як гість у різних такі програми, як Хой, Атала живе в Іспанії, виведених із засобів масової інформації.

Атала Сармьєнто виключила, що вона буде господарем «La Voz» (IG: atasarmiento)

Вона залишилася подалі від камер і живе поруч зі своїм партнером, але вона підтримує зв'язок зі своїми послідовниками, перед якими в недавньому запитанні та динамічній відповіді вона зізналася, чи буде коли-небудь знову працювати в Ацтеці , і там вона показала, що телевізійна станція ветувала її «вічно».

«TV Azteca для мене дуже особливий, я провів 24 роки свого життя на своїх форумах, це дало мені багато речей, я дізнався, я виріс... як я міг не любити його після стільки?» , він почав говорити.

І він продовжував дивувати своїх послідовників, виявивши: «На жаль, я не думаю, що це можливо для мене повернутися, оскільки компанія поклала на мене, здавалося б, вічне вето».

Атала Сармієнто з Мадрида вітає Вентанеандо зі своїми 25 роками (Скріншот: Tv Azteca)

Атала не заглиблювалася в цю тему, але цим вона показала, що не спілкувалася зі своїми колишніми колегами або з режисерами мексиканської телевізійної станції, поки вона вже змінила своє повітря, заглибившись в дизайн інтер'єру в європейській країні.

Однак у 2021 році сестра колег-комуніста Рафаеля Сармьєнто виступила гостем у спеціальній трансляції до 25-річчя Вентанеандо разом з більш колишніми господарями програми Ацтеки .



