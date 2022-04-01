Можливі суперники Аргентини: якою була б Група Смерті та найдоступніший район

Після розчарування, спричиненого проходженням аргентинської командичерез Чемпіонат світу 2018 року в Росії та ранньої ліквідації у раунді 16 в руках Франції, яка згодом закінчила б чемпіоном світу вдруге за свою історію, повітря, здається, змінилося у попередньому перегляді нового видання чемпіонату світу.

Кваліфікований з легкістю в південноамериканських кваліфікаційних турнірах, чотири дати до закриття та непереможений, додав до того, що команда Ліонеля Скалоніпоходить від рівнянайкращої смуги матчів, не програючи з 31 провів відбір режисера Альфіо Базіле з 1991 по 1993 рік, сьогодення є перспективним для групи, яка може мати Lionel Мессі в останній раз як прапор на ЧС-2022 в Катарі .

Напередодні того, що станеться з 21 листопада, дня церемонії відкриття найбільшої спортивної події в історії Близького Сходу, Аргентина дізнається своїх суперників за груповий етап чемпіонату світу. Після оновлення останнього рейтингу FIFA від 31 березня, чотири горщики були оприлюднені з Національні команди вже класифікували та інші зірочки для репечажів у Європі (Шотландія/Україна проти Уельсу), Конкакаф проти Океанії (Коста-Ріка проти Нової Зеландії) та Конмебол проти Азії (Перу проти Австралії/Об'єднані Арабські Емірати).

Деталь полягає в тому, що він не зможе збігатися за своєю площею з насінням або з тими країнами, з якими він поділяє федерацію. Тобто: Уругвай (горщик 2), Еквадор (горщик 4) і Перу (горщик 4 в репехажі).

Infobae проаналізував можливостісуперників, яких може зіграти Аргентина в найкращих і найгірших сценаріях . Для цього вони ввели дві основні дані, які потрібно враховувати для цього припущення в калькуляторі. По-перше, оцінка обраних у рейтингу FIFA, який є форматом, який використовує суб'єкт господарювання, який керує футбольними напрямками у світі для забиву найкращих національних команд. А в другому порядку історія і поточні справи команд разом зі своїми фігурами.

Якщо ми говоримо про найгіршу групу, в яку можуть грати Мессі та компанія, ми повинні почати з найбільш побоюваного Bombo 2. З тих імен, які включають Данію, Нідерланди, Німеччину, Швейцарію, Хорватію, Уругвай, Мексику та США, Альбіцелесте не зможе зіткнутися зСелесте за те, що поділився тією ж конфедерацією. Але це може повторити перетин, який, враховуючи історію між ними та сьогодні, було б найскладнішим.

Аргентинамогла б мати Німеччину як свого першого конкурента в цьому районі. Зустріч Die Mannschaft буде вперше на груповому етапі, оскільки вони зіткнулися один з одним у трьох фіналах Кубка світу (Мексика 86 була залишена для Національної збірної, а в Італії 90 плюс Бразилія 2014 святкування було для німців) і в декількох раундах нокауту, таких як у чвертьфіналі Німеччини 2006 і Південна Африка 2010.

Німецька команда на чолі з Ганс-Дітером Фліком після успішного проходження Йоахіма Лева - одна з обраних електростанцій, яка не буде сіяти.

Німеччина - одна з найскладніших команд, з якою стикаються на груповому етапі Катару 2022 (Фото: Reuters)

Якщо ми поїдемо до Pot 3, який зазнав останніх хвилин зміни через оновлення рейтингу з від'їздом Канади - вона поступилася Панамі в останню дату Конкакафа - і в'їзд до Тунісу, він також буде складатися з Сенегалу, Ірану, Сербії, Японії, Польщі, Південної Кореї та Марокко.

Серед цих національних команд найкраще розміщується в турнірній таблиці, і яка прибуває з майже неперевершеним подарунком - Сенегал. ЛевиЛа-Теранги, які мають в якості свого тренера історичного колишнього гравця Аліу Сіссе, походять від побиття Єгипту в неймовірному визначенні штрафними санкціями, щоб просунутися у відбірковому раунді для одного з місць в Африці.

З футболістами зросту воротаря Едуарда Менді («Челсі»), капітана Каліду Кулібалі (Наполі), Адбу Діалло (ПСЖ), Дулае Діа (Вільярреал), Ідрісса Гуайе (ПСЖ ) та фігурою Ліверпуля Садіо Мане сенегальці стали африканськими чемпіонами і став ще одним суперником теми для збірної Аргентини та будь-якого з інших, хто має її на груповому етапі.

Якщо ми підемо до Pot 4, там рахунки вказують на те, що сьогодні Канада була б однією з національних команд, яка могла б ускладнити найбільше , якщо це стосується тих, хто очолює Скалоні в цьому районі. Чекаючи, щоб дізнатися, хто буде європейською командою, яка нарешті виграє чемпіонат світу, а Уельс як найкращий показник у руках Гарета Бейла, доданий до Шотландіїчи України, канадці здивували і опинилися королями у кваліфікації Конкакаф над Мексикою та США.

З гравцями з досвідом роботи в Європі , таких як Мілан Борджан, Сайл Ларін, Атіба Хатчінсон, Тахон Б'юкенен, Стівен Естатіус, Джонатан Девід і Альфонсо Девіс, команда Maple Leaf знову є частиною чемпіонату світу після 36 років.

Таким чином, якби коли-небудь згадана «Група смерті» сталася для Аргентини, вона буде сформована разом з Німеччиною, Сенегалом та Канадою.

США, ще один можливий суперник Пот 2 в нічиї (США Сьогодні/Скотт Вахтер)

З іншого боку, є кілька аргентинських шанувальників, які мріють про доступну зону, щоб не зіткнутися з такою кількістю ускладнень, коли справа доходить до пошуку туру 16 в Катарі. У цьому сенсі найслабшим вибором у Pot 2 будутьСполучені Штати. Посівши 15-е місце в рейтингу FIFA, останні чемпіони Золотого Кубка Конкафа матимуть свій банер Крістіан Пулісіч,англійський фігур «Челсі».

За допомогою DT Грегга Берхальтера, колишнього гравця чемпіонату світу в 2002 та 2006 роках, американці хочуть бути головними героями з новою породою гравців, перш ніж приймати через чотири роки. Безсумнівно, дуже складний конкурент, крім того, що не є найсильнішим з цибориума.

У Pot 3Туніс представлений як найдоступніша команда відповідно до своєї позиції в рейтингу FIFA (35-е місце) та як це було її прибуття в шосту участь у Чемпіонаті світу. ОрлиКарфагена завоювали своє місце в африканських відбіркових турнірах після перемоги Екваторіальної Гвінеї, Замбії та Мавританії, щоб перейти до фіналу проти Малі, який вони обіграли як відвідувачі (1-0), а потім без забиття вдома, щоб взяти прохід до Катару.

Нарешті, Pot 4 пропонує кілька відомих варіантів, але той, який був би частиною ідеальної групи, буде Саудівська Аравія. Розташований на 49-му місці, Діти пустелі досягли кваліфікації після того, як очоливши область, яку вони поділили з Японією та Австралією, тому вони також не є простим конкурентом.

Деталь може змінити картину в Pot 4: Нова Зеландія, країна з найнижчим рейтингом (101) на всьому чемпіонаті світу, зіграє плей-оф в червні проти Коста-Ріки і є потенційним противником для альбіцелеста. Але в такому випадку м'яч цього відбиття не міг поділитися з американцями, оскільки Коста-Ріка є тією ж федерацією, тому противник Pot 2 повинен бути європейським.

Таким чином, група, про яку мріють багато аргентинських шанувальників, включатиме США, Туніс та Саудівська Аравія.

У часи, коли симулятори чемпіонату світу не припиняють малювати групи з суперниками, які приходять і йдуть, етап з офіційними барабанами міг залишити багато комбінацій, але є дві, які могли б генерувати реакції всіх видів після жеребкування в Досі.

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