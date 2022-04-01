Анжела, Еміліано чи Леонардо: який син зробить Пепе Агілар дідусем

ДинастіяАгілар вважається однією з найсильніших у музиці мексиканського регіону, оскільки її очолюють Пепе Агілар та його сини, які пішли слідами свого прабатька у світі мистецтва і пробилися через свій талант.

Але тепер доля відомої сім'ї повинна буде відкрити ще одну прогалину серед своїх лав, так як Пепе Агілар незабаром стане дідусем.

Оголошення було відомо через програму Despierta America, де він розповів про те, що це не Анжела Агілар, ні Леонардо, а Еміліано, старший брат трьох.

«Ми вже підтвердили, що його старший син Еміліано Агілар, який став результатом його першого шлюбу з Кармен Тревіньо, вперше стане батьком зі своєю дівчиною за кілька років», - сказали вони в ефірі

(Група Гросбі)

Таким чином, хоча поки що ні Пепе Агілар, ні Еміліано не надали більше подробиць про це, з офіційного рахунку Despierta America , Еміліано був гаряче привітаний з наступним етапом, який його чекає.

«Еміліано, старший син @pepeaguilar_oficial вперше стане батьком. Вітаю!» , вони написали.

фото: @YoSoiTuLSR

*Інформаціяв розробці